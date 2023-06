Iced Above, un negocio que ofrece horchata, chamoy, elotes y mucho sabor en Union Station East

—“¿Me das un churro con fresa?”

—“¡Yo quiero unos nachos!”

—“Voy a probar una concha con un batido de crema”.

Estas son solo algunos de los pedidos que Monique Noriega y Melissa Mckinnis reciben durante el día en Iced Above -un negocio que ofrece una variedad de sabores latinos y que acaba de abrir en Union Station East.

El quiosco, que también sirve bebidas llenas de color y diversión, abrió el último 29 de abril como parte de un esfuerzo de Metro de traer nuevos negocios y ofrecer diversidad a los clientes en Union Station, un lugar de tránsito que hasta el momento alberga 21 tiendas de venta al por menor.

“La respuesta del público ha sido muy positiva. Los clientes se ven emocionados de tenernos porque ellos quieren probar algo nuevo y eso es lo que está en nuestro menú”, dice Monique.

El Elot Noodz, una tradicional sopa de vaso pero que encima lleva un rico esquite —maíz con mayonesa, queso y chile— y el Pickle Loko, un pepinillo envuelto con con chamoy y chile, son solo dos de una larga lista de creaciones gastronómicas hechas por estas emprendedoras. Ambas coinciden en que los favoritos de los clientes son el Float On, un vaso que contiene el agua fresca de tu elección en cuya tapa lleva dulces y que te lo sirven en el centro de un flotador que lleva la forma de un patito de hule; otro de los preferidos es el Street Corn, y el imperdible Mango Madness, donde esta deliciosa fruta picada viene acompañada de chamoy y tajín.

No se preocupen, fanáticos de los Dodgers, las chicas no se han olvidado de ustedes. Aquellos que vengan a Union Station para tomar el autobús directo al juego pueden pasar por Iced Above para comprar su Dodger’s Stadium Bag. Este artículo, que es otra de sus ideas innovadoras, es una mochila transparente llena de todo lo necesario para el juego de béisbol: viene con unos vasos con mezcla para que te prepares tu michelada, dulces con chile, un surtido de botanas y una linda pelotita de béisbol hecha de palomitas de maíz.

Monique, quien nació y creció en Los Ángeles, dice que toda la cultura de alimentos y bebidas que muestra en su negocio, la aprendió de sus abuelos, quienes son de México. “Cuando era pequeña, mi abuelo y yo solíamos empacar naranjas en bolsas y se las ofrecíamos a nuestros vecinos. Creo que eso me ayudó [a tener una idea de lo que era negocio] y eso se refleja hoy en mi contacto con los clientes”.

De pop-ups a Union Station

La idea de incursionar en el negocio de la comida comenzó en 2017. “Comenzamos vendiendo paletas de frutas, pero queríamos hacer algo nuevo y así surgieron las ‘paletas’ de Michelada”, cuenta Melissa. Con su propia creación de una mezcla de chile, jugo de tomate, limón, sal y pimienta en forma de paleta helada, comenzaron a realizar varios eventos emergentes (pop-ups) en diversas cervecerías del sur de California.

“Los eventos eran todos fines de semana y nos tocaba ir a todas partes, desde Palmdale hasta San Diego. Luego, de escuchar los pedidos de los clientes, añadimos dulces y chamoy sobre las paletas. Todo iba muy bien hasta que llegó el COVID en marzo de 2020”.

Los negocios cerraron, la gente dejó de reunirse y fue entonces cuando Monique y Melissa decidieron enfocarse solo en hacer ventas por Internet. “Para evitar perder el impulso que traíamos, necesitábamos pensar en algo más grande y fue así como nació un nuevo producto: el Emergency Michelada Kit”, recuerda Melissa. La caja, que contenía vasos con escarcha de tajín y el mix para que te hagas la tu michelada; además de gomitas de chile y bocadillos mexicanos, se hizo tan popular que el negocio comenzó a recibir pedidos desde todas partes de Estados Unidos.

La idea resultó un éxito. Eso les permitió recuperarse y en solo seis meses, lograron abrir su primera tienda en en Whittier en septiembre de 2020. “Es un lounge bar de jugos con bebidas sin alcohol con una variedad de dulces que adornan la parte superior”, explica Melissa. Agrega que abrir un negocio durante la pandemia fue aterrador, pero que al final resultó muy bien. Las publicaciones que hicieron en redes sociales sobre sus bebidas creativas se volvieron virales y desde entonces, no han parado con su éxito arrollador.

Este negocio, levantado por mujeres, llegó a Union Station East hace solo unos días y ha causado sensación, tanta que muchos transeúntes que van rumbo a tomar el autobús o el tren se detienen para echar un vistazo al lugar. “Queremos brindar un poco de diversión con nuestros artículos y ser un espacio muy acogedor. Únete a nosotras en el nuevo y divertido snack bar de Union Station”, dice Melissa.

En cuanto a Monique, quien creció en Los Ángeles y ha usado por años el servicio de Metro para desplazarse e incluso ir a la universidad en transporte público, dice que esta oportunidad es una bendición. “También es un círculo completo, sigo tomando la Línea Roja (B) y luego el bus para ir a los partidos [en el Dodger Stadium]… Ahora estamos aquí en Union Station y nos sentimos como en casa”.

El negocio está abierto de 11:00 am a 6:00 pm. de lunes a viernes y de 12:00 a 6:00 p. m. los sábados. ¡No te lo puedes perder!