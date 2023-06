Día de San Antonio de Padua: 3 tradicionales rituales para conseguir pareja

San Antonio de Padua, uno de los santos más venerados por los católicos, tiene como patronazgo ayudar a los fieles a encontrar cosas perdidas y una pareja. Este martes 13 de junio es su santoral por lo que se convierte en un día especial para quienes desean atraer el amor.

De nombre real Fernando de Bulhoe, este santo de origen portugués se comenzó a llamar Antonio a partir del año 1220 cuando entró en la orden de los frailes franciscanos. Como dato curioso, fue el segundo santo más rápidamente canonizado por la iglesia, después de San Mártir de Verona.

Se le asocia con el amor debido a que en Portugal su día cae durante las fiestas juninas, las cuales terminan junto con la celebración de San Juan. Ambas coinciden con la tradición europea de festinar el solsticio de verano, evento que simboliza fertilidad, reseña WeMystic.com en un artículo.

Entre los milagros que le atribuyen a este santo destaca la visita del Niño Jesús cuando era fraile, por eso se le representa cargando a un bebé en brazos.

Rituales tradicionales a San Antonio de Padua para el amor

Los rituales que suelen practicarse en este día para el amor son milagrosos, según dicen los creyentes. Aquí hemos recopilado 3 de los más tradicionales para conseguir la anhelada pareja.

El ritual de las 13 monedas

Este es el ritual más popular y tradicional que se practica el 13 de junio en honor a San Antonio de Padua. Ese día, las mujeres y hombres que están interesados en encontrar pareja deben pedir 13 monedas a igual número de personas solteras; si son mujeres a 13 solteras y si son hombres a 13 solteros.

Cuando recolecten el dinero deben llevarlo como limosna a la Iglesia después del 13 de junio. Los cánones dicen que lo ideal es llevarlo un día 13 de mes.

Ritual de la vela roja y oración

Los devotos a San Antonio de Padua llevan una vela roja a su altar en la iglesia de su localidad para pedir el milagro de encontrar a la persona amada. Luego de hacer su petición, rezan la siguiente oración:

“San Antonio de Padua,

bendito y templo de amor,

que a muchas personas ayudas a conseguir de grata manera

ese amor que con fidelidad y sinceridad su vida compartió.

Te ruego que en mi hagas una excepción

y que prontamente pueda yo conseguir novio (a),

ya que me siento solo y con un espacio en mi corazón.

(Recita el nombre de la persona amada, si la tienes)

Bien que te has ganado el nombre de bondadoso y atento con los pecadores desahuciados,

tú me conoces y sabes que carezco de afecto,

que en mi hay buenas intenciones y que deseo,

compartir mi vida con la persona que se ha ganado mi amor.

Te ruego que por la Gloria de Dios Padre tus manos poderosas me conceda la súplica,

que encarecidamente te estoy solicitando,

no mires en mí el pecado, ni mi condición humana,

Mira a mí, a este hijo que te ruega firmemente y con la más grande humildad.

¡Oh San Antonio de Padua!

Guardián de los pobres,

Señor de los milagros y consuelo de los que están tristes,

a ti imploro y busco tu mirada.

Sé que me has escuchado y por eso has venido a socorrerme,

siento que en mi hay una fuente de calor espiritual y favorecido,

no me queda más que agradecerte,

en mi desde hoy tienes un fiel y leal devoto de amor.

Eternamente y con todo el amor en esta linda vida que me ha concedido Dios,

a él le renuevo mi promesa de colaborar con el prójimo con toda honestidad.

Resguárdame, protégeme y dame la gracia de alcanzar el cielo, cuando me llames a tu presencia

y que sea mi obediencia quien me haga merecedor de aquel lugar prodigiosos

y con todos los ángeles y los arcángeles, entonaremos a viva voz,

¡alabare tu Santo Nombre!

Amén.”

Ritual de San Antonio de cabeza

El ritual más popular de los 3 consiste en colocar la figura de San Antonio de Padua al revés y rezar su oración para que nos conceda el milagro de tener pareja prontamente.

