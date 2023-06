Edgar Berlanga debe acabar con Quigley para aspirar a una pelea con Canelo Álvarez en septiembre, dice Eddie Hearn

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, aseguró que Edgar Berlanga solo podría obtener la oportunidad de pelear con Saúl ‘Canelo’ Álvarez si acaba con Jason Quigley el 24 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.

En una entrevista con ProBox TV, Hearn admitió que de conseguir la victoria frente a Quigley igual necesitaría un enfrentamiento más para aspirar como posible oponente del campeón indiscutido mexicano de peso supermediano.

“Tendría que congelar a (Jason) Quigley con un estilo increíble para incluso estar en el sombrero (para Canelo)”, dijo el promotor. “Creo que él (Berlanga) necesita una pelea más (después de Quigley). Veamos cómo le va el 24 de junio en el Madison Square Garden”, añadió.

Luego de un año sin subir al ring por una suspensión de seis meses tras su pelea contra Roamer Alexis Angulo, Edgar Berlanga quiere destruir a Jason Quigley para conseguir la oportunidad de “hacer historia” en septiembre ante Canelo Álvarez, ya que ese es uno de los objetivos que se planteó después de firmar con Matchroom Boxing.

“Para mí, vencer a Canelo y convertirme en el primer campeón mundial indiscutible masculino en salir de Puerto Rico, será algo increíble. Eso es algo que también tengo en mente, hacer historia (…) No quiero sobrepasar a Quigley y solo pensar en Canelo porque el 24 tengo un oponente que tengo que destruir. Así que mi enfoque principal es Quigley. Sé que la pelea de Canelo está a punto de hacerse realidad. (…) Si no muestro al nuevo y mejorado Edgar Berlanga, no pasará nada. Ese era uno de los objetivos que tenía cuando me senté y firmé con Eddie Hearn”, señaló en una entrevista con Fight Hub TV.

Edgar Berlanga, de 26 años, subió por última vez al ring en junio de 2022 y tiene marca invicta con 20 triunfos, 16 de ellos por nocaut. Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el campeón indiscutido mexicano de peso supermediano y posee récord de 58 victorias (39 por la vía rápida) y dos derrotas.

