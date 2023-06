Jack Grealish: de ser cuestionado por el alto costo de su fichaje a pieza clave del Manchester City y alma de la fiesta en la celebración

Jack Grealish llegó al Manchester City proveniente del Aston Villa por $117 millones de dólares, razón por lo que en la primera temporada fue muy cuestionado, debido a que no cumplía las expectativas del alto valor de su ficha.

Sin embargo todo cambió en la siguiente temporada, Pep Guardiola lo tenía muy claro y confiaba en el potencial del joven y carismátio futbolista inglés, razón por la que en esta campaña histórica se convirtió en pieza clave.

Jack Grealish, el alma de la fiesta del Manchester City

Luego de la obtención de la UEFA Champions League por parte del Manchester City, Jack Grealish se convirtió en el alma de la fiesta, desde el momento que comenzaron las celebraciones, desde Estambul, Manchester e Ibiza.

Siempre con una bebida espirituosa para celebrar y además en muy buena onda, cantando “Wonderwall” de Oasis en los vestuarios y siendo bañado en champán por su amigo Erling Haaland.

48 horas con los colores del City

“Coloquen esta fotografía en el museo de Louvre“, escribió Jack Grealish en una de las instantáneas en la que se ve con los brazos abiertos celebrando la temporada en el bus del Manchester City, además se le pudo observar con el uniforme durante 48 horas. Hang it in the Loooouvre 💙😂 pic.twitter.com/atL2tEz0ah— Jack Grealish (@JackGrealish) June 13, 2023

Definitivamente Grealish fue el ídolo en la celebración, el que se robó todas las miradas y ese futbolista que pasó de ser uno de los más señalados, a convertirse en pieza clave de un equipo histórico dentro y fuera de los terrenos de juego.

Sigue leyendo:

. Rodri, el héroe de Estambul por el Manchester City, se confiesa tras la final de Champions: “He jugado mal, pero he marcado el gol”

. Los memes acribillaron a Romelu Lukaku tras los fallos cometidos en la final de la Champions League

. Liam Gallagher promete reunir de nuevo a Oasis en caso de que el Manchester City gane la Champions