¿Qué eficacia tienen los repelentes de insectos con picaridina?

¿Buscas una alternativa al DEET? Los insecticidas que contienen picaridina pueden ayudarte a protegerte de las plagas.

By Catherine Roberts

¿Odias a los mosquitos, pero prefieres no usar DEET? Aunque tiene un historial de seguridad bien establecido, las pruebas de Consumer Reports muestran que tienes algunas otras opciones seguras y eficaces, incluida la picaridina.

A continuación, te explicamos qué es la picaridina, cuál ha sido su rendimiento en nuestras pruebas y qué debes saber sobre su seguridad.

¿Qué es la picaridina?

La picaridina es un ingrediente sintético repelente de insectos que está disponible en los Estados Unidos desde 2005. Fue creado por Bayer y se basa en la molécula de piperidina, una sustancia química que se encuentra en algunas plantas de pimiento.

Al igual que ocurre con el DEET, los científicos no saben exactamente cómo actúa la picaridina para repeler a los mosquitos. El doctor Chris Potter, profesor asociado de neurociencia en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, especializado en el sentido del olfato de los insectos, afirma que algunas pruebas sugieren que, al igual que el DEET, la picaridina puede repeler a los mosquitos por contacto.

“Tienes estas sustancias en la piel y el mosquito se posa sobre ti”, explica. “No sabemos exactamente por qué, no sabemos qué significa para el mosquito, pero no le gusta y por eso se aleja de ti”.

Las investigaciones también sugieren que la Picaridina puede tener algún efecto sobre la capacidad de los mosquitos para percibir olores, otro rasgo que tiene en común con el DEET.

¿Qué eficacia tiene la picaridina?

CR pone a prueba los repelentes de insectos haciendo que los voluntarios introduzcan sus brazos cubiertos de repelente en jaulas llenas de mosquitos libres de enfermedades y comprobando cuánto tardan los insectos en empezar a picar. Nuestras calificaciones actuales incluyen 13 productos cuyo ingrediente activo es la picaridina. De ellos, cuatro han funcionado lo suficientemente bien como para ganarse nuestra recomendación.

“Nuestras pruebas no pueden determinar con precisión por qué algunos repelentes de picaridina duran mucho y otros no”, afirma Chris Regan, quien dirige las pruebas de repelentes de insectos de CR. Pero han surgido algunas pautas. Por ejemplo, todos los repelentes de picaridina que recomendamos son pulverizadores de bomba o aerosoles. Ninguno de los que se presentan en forma de loción o toallita proporciona una protección comparable en nuestras pruebas (aunque algunos aerosoles de picaridina también se quedan cortos).

En cuanto a la concentración del ingrediente activo, el panorama se vuelve un poco más turbio. Tres de los cuatro repelentes de picaridina recomendados tienen una concentración del 20%, mientras que uno tiene una concentración del 10%. Así que si quieres usar un repelente de insectos a base de picaridina, probablemente lo mejor sea un aerosol con un 20% de picaridina, dice Regan. Sin embargo, otros productos con esas mismas concentraciones no duraron lo suficiente como para ganarse nuestra recomendación, así que no puedes guiarte solo por la concentración. Los usuarios pueden consultar nuestras calificaciones completas aquí.

La eficacia de la picaridina como repelente está respaldada por investigaciones publicadas, además de las pruebas de CR. En un análisis de 2018 de estudios que probaban la eficacia de la picaridina contra los mosquitos, los investigadores concluyeron que las pruebas parecen sugerir que los repelentes a base de picaridina proporcionan aproximadamente la misma cantidad de protección que los repelentes a base de DEET.

¿Y las garrapatas? La picaridina está registrada en la Agencia de Protección Ambiental como repelente de garrapatas y de mosquitos. Las pruebas de CR solo evalúan durante cuánto tiempo un repelente mantiene a raya a los mosquitos, y aunque las pruebas realizadas en años anteriores demostraron que un repelente que funciona bien contra los mosquitos también funciona bien contra las garrapatas, no podemos asegurar durante cuánto tiempo un producto determinado repelerá a las garrapatas.

Sin embargo, otras pruebas externas sugieren que la picaridina puede proporcionar una protección sólida contra las garrapatas. La Wilderness Medical Society, por ejemplo, afirma que la picaridina es tan eficaz contra las garrapatas como el DEET. Consulta las etiquetas de los productos para saber cuánto tiempo deberían durar según los fabricantes.

¿Es segura la picaridina?

La seguridad de la picaridina no ha sido tan estudiada como la del DEET, que se comercializa desde hace décadas. Pero las pruebas sugieren que la picaridina plantea pocos riesgos si se utiliza siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Los posibles efectos adversos incluyen irritación de la piel y los ojos, pero parecen ser muy poco frecuentes.

En un estudio de las llamadas a los Centros de Control de Envenenamiento de los Estados Unidos entre enero de 2000 y mayo de 2015, los investigadores descubrieron que, de todas las llamadas relacionadas con la picaridina, solo una tuvo como resultado la hospitalización de una persona, y la mayoría de los problemas se resolvieron fácilmente en casa.

Repelentes de insectos con picaridina que puedes probar

Estos son algunos de los productos recomendados por CR que contienen un 20% de picaridina, por orden alfabético.

Natrapel Tick & Insect Repellent Aerosol

Off Defense Insect Repellent I with Picaridin

Sawyer Premium Insect Repellent Pump

