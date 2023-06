Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de junio de 2023

Piscis

Si crees en ti lograrás todo lo que deseas. Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas, date la oportunidad de escucharla y al final haz lo que te dicte tu corazón. No permitas que comentarios negativos te dañen el día. Aprende a que se te resbalen todas esas cuestiones que nomas te afectan y hacen daño. No andes de calzón flojo porque podrás salir quemada en una discusión de amistades o de tu propia familia, cuida tus relaciones amorosas y más si son ocultas. Si tienes pareja está andará algo misteriosa y eso se debe a que tiene ciertas dudas de tu cariño y de una persona que anda muy pegada a ti, ponte las pilas y no seas tan frío o fría. No descuides la parte de tu físico pues estas en una etapa en que subirás muy fácil de peso, necesitas moverte antes que se te haga bolas el engrudo, tienes todo para tener cuerpazo criminal. Vienen días de cambios y de oportunidades en los cuales deberás de enfocarte en lo que realmente te gusta y te agrada de ti, no pierdas tu tiempo en amores de una noche que solo roban tu energía y te hacen pasar malos momentos.

Acuario

Amistad te contará sobre una persona que te cae mal y te dejará muy intrigado o intrigada, no te metas en esas cuestiones que nomás te ponen de malas, aprende a poner atención solo a tu vida y lo demás que se vaya a la fregada. Te enteras qué hay una persona muy interesada en ti, dentro de poco sabrás de quien se trata, si está te agradezco y no tienes un compromiso dale pa delante y que sea lo que tenga que ser. Hay muchas posibilidades de un viaje al extranjero y de concretar un nuevo proyecto que has detenido por tiempos y dinero. Traes muchos proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte. La vida te llenará de sorpresas este mes pues una persona a quien quieres demasiado podría comenzar a sentir atracción por ti. Ten cuidado con pérdidas de objetos o robos pues estarán a la orden del día. Ten cuidado con amores de una noche los cuales podrían terminar mal, días de cambios en los cuales debes pensar en tu presente y disfrutar más la vida, deja de lamentarte por lo que no tiene solución.

Capricornio

Si tienes pareja es momento de reinventar el amor y darle vuelo a la hilacha, se han perdido las personas que eran cuando iniciaron y eso ha deteriorado la relación, regresen a lo que eran y comiencen una etapa de renovación, de cambios y de momentos en los cuales el objetivo sea alimentar la relación de pareja. Ponte alerta a tus sueños pues te mostrarán grandes verdades y cuestiones que te costaba comprender. No te dejes manipular por las personas que te rodean y que buscaran dañarte o afectarte. Es momento de enfrentar al mundo y darte cuenta que no necesitas de nada ni de nadie para ser feliz solo de tu compañía. Es importante que pongas un alto a esas personas que no hacen ni dejan hacer, quita de tu puerta a quien solo está ahí y no entra a tu vida. Es momento que hagas una limpieza en casa cambia los muebles de lugar eso renovará las energías. Ten cuidado con amores de una noche y con una persona que regresa de tu pasado a causarte estrés y problemas.

Sagitario

Amor del pasado se presenta en tus sueños y te dejará muy pensativo en todos los aspectos. Ese negocio que traes en mente podría resultar, estas en las mejores fechas para echarlo andar, dale con todo y funcionará de la mejor manera. Hay una persona a quien le importas mucho pero no sabe como hacértelo saber. Podrías caer en una situación complicada al no saber que elección tomar sobre una situación que te ha traído vuelto loco en los últimos meses. Ten cuidado con la manera de tratar a las personas que siempre han estado ahí contigo pues algunas veces eres demasiado dura o duro con ellos y cuando menos lo acuerdes podrías perderlos. Aprende a ver más por ti, deja de querer solucionarle el mundo a las demás personas cuando no has podido solucionar el tuyo. Es mejor comenzar a planear tu vida y preocuparte por tus cosas antes que por los demás. Cuidado con subidas de peso y con cambios de temperamento los cuales pudieran afectar tu entorno.

Escorpión

Si pasaste por un robo o pérdida material hace poco, te vendrá un dinero extra con el cual podrás recuperar los objetos perdidos, debes de tener más cuidado y no confiar en quienes te rodean sobre todo una mujer de piel clara. Divorcio dentro de la familia y un embarazo no esperado les llegará por sorpresa. Amores del pasado siempre presentes, pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, estas en una etapa de fortaleza en la cual se te resbalan los malos comentarios. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de quien saber no tiene nada que ofrecerte. Suerte en juegos de azar. Posibilidad de compras, ten cuidado con tus gastos porque podrían salir de control en cualquier momento. Arma ese negocio que tienes en mente, será una excelente oportunidad de crecimiento. Es momento de no esperar nada de nadie ni de meterte en relaciones de 3 porque podrías salir muy afectado o afectada si sabes que esa persona ya tiene una relación y andas ahí al final quien más sofrita serás tú.

Libra

Se planea un viaje y vienen rencuentros familiares. Tu problema es esperar que la gente te trate y valore como tú lo haces con ellos, recuerda que no todos piensan como tú. No te dejes llevar por chismes y sé más discreto con lo que le cuentas a las personas que te rodena porque podrías caer en una trampa. Es momento que veas atrás y te des cuenta si el camino que has seguido ha valido la pena, no te pongas límites en lo que quieres hacer y lograr pues la vida te pondrá los escenarios correctos para que consolides lo que te propongas. Cuídate de engaños, traiciones y mentiras que estarán a la orden del día. Amores de una noche se visualizan. Y una amistad estará jodiendo tu día. Un nuevo amor parecerá a mediados del mes que entra, llegará por medio de una red social. Es posible que te sientas algo cansado y triste al terminar el día. La vida te dará una sorpresa muy pronto. Vas a traer mucha suerte en juegos de azar aprovéchala porque no se repetirá pronto.

Virgo

Si dañaste a alguien en tu pasado en estos días sufrirás algo similar. No es momento de confiar en nadie sino de darte la oportunidad de reparar tu pasado para no volver a cometer los mismos error e que antes ya habías cometido. Es posible que sientas coraje por una persona que te ha estado fregando la existencia en este tiempo. Ten cuidado con buscar reemplazos en el amor pues las condiciones no se prestan para eso, podrías dañar a terceras personas. Familiar te visitará en próximos días y la pasarán de lo mejor, hay que disfrutarse mucho. Cambios en tu estado de ánimo muy fuertes pues días andarás super buena onda y otros que ni te miren porque arderá Troya. No te dejes llevar por chismes de vecindad y no permitas que nadie afecte tu entorno. Aprende a cumplir lo que prometes, la vida podría ponerte en frente a una persona de tu pasado, comprobarás que la vida fue justa y le ha devuelto cada golpe que te dio. Debes aprender a cuidar tu autoestima porque hay personas que con sus palabras y comentarios estarán dañándote demasiado.

Leo

Te vienen cambios en tu estado de ánimo podrías herir con tus palabras a una persona que significa mucho para ti. Aprende a no meterte donde no te llaman porque eso podría ocasionarte problemas o una guerra dentro de tu propia familia. No te quejes por lo que no consigues y aprende a no rendirte ni bajar tu guardia. Los sueños se materializan cuando se es constante. Aprende a no comparar tu pasado con tu presente o cometerás errores muy grandes. Cuidado con cambios de última hora en el amor que podrían afectarte más de loq je te imaginas. Oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes. Te vas enterar de embarazo por parte de familiar o de una conocida. Amistades nuevas se visualizan en tu terreno y la posibilidad de encariñarte o sentir necesidad de una de ellas en especial. Hay una personas de tu círculo de amigos que te tiene mucha envidia y que buscará la manera de dañarte con malos comentarios hacia tu persona.

Cancer

No seas tan aprensiva o aprensivo y aprende a valorar a las personas que tienes a tu alrededor cuando las tienes porque después te andas quejando cuando las pierdes. Recuerda que el Karma no espera. Hay una persona de tu pasado que aparecerá en cualquier momento y te meterá en ciertos problemas. Pensamientos acerca de un viaje o de una compra, hazlo, estas en el mejor momento. No permitas que nadie afecte tu entorno, date la oportunidad de confiar y creer en ti y en tus capacidades de obtener lo que deseas. Si tienes pareja se vienen momentos muy buenos, mejorará un friego la relación. Vienen situaciones complicadas, pero nada difíciles de superar. Encamamiento con ex pareja o nuevo amor. No te dejes caer por una situación que enfrentarás en estos días, al contrario que te de las fuerzas para ir hacia adelante. Vienen días en los cuales buscaras la manera de concretar ciertos proyectos que tenías estancados, dale con todo y que no te importe lo que digan o piensen las demás personas.

Géminis

Personas van y personas vienen en tu vida, pon mucha atención a quienes quieres conservar porque comenzarán muchas de esas personas a salir de tu vida de la peor forma. Podría presentarse un informe enfermo en caso, deberán de tomar las medidas adecuadas para que su salud no se vea deteriorada tan rápido. No guardes rencores por personas que no decidieron seguir contigo, recuerda que por algo pasan las cosas y a la fregada con eso, valórate un poco más y date la oportunidad de creer en tu capacidad de tener a quien se te de tu gana. Cambios en trabajo. Es momento de pensar en lo que en realidad si porta en tu vida, de sacar adelante proyectos y todo eso que ha estado estancado en tu vida. Si tu pareja se distancia un poco revisa su cel y sus amistades que frecuenta, ahí encontrarás el nombre y el motivo de porque lo hace. Chismes por parte de un familiar y sueños que te revelarán hechos que pasarán en no más de 3 semanas. Trata de cargar un amuleto con piedra amatista pues te ayudará mucho a evitar y rechazar la envidia de quienes te rodean.

Tauro

Si te dejas influencias por amistades podías caer en situaciones no tan agradables, ten cuidado con meditar antes de tomar cualquier decisión. No te dejes llevar por el pasado, lo que ya fue next que eso no te quite el sueño, preocúpate por lo que tienes ahora. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no te dejes influenciar por gente pend3ja que solo quiere fregar tu existencia y arruinar tus planes, varios amores de tu pasado se harán presente en estos días. Hay oportunidad de realizar una compra bastante buena que habías buscado desde hace e tiempo pero que por motivos económicos no se había podido concretar. Te vienen posibilidades de ligue sano y de recibir un mje o llamada de una persona muy querida para ti. Podrías contraer una infección en estos días, cuídate mucho en la relación sexual y en cuestiones de gripas. No des segundas oportunidades a personas que no aprovecharon la primera porque te la van a volver a ser y de la manera más ruin.

Aries

Tiempos importantes en tu vida se aproximan, debes de tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar pues podrías cometer grandes errores que lamentarás en un futuro, cuida los dineros y cuida la manera en que estás gastando tu tiempo y tu energía. Hay oportunidad de realizar un viaje con personas muy importantes solo cuida los dineros para que no te lleves sorpresas. Cambiará tu forma de pensar sobre cierta persona, ten cuidado, podría decepcionarte demasiado y te darás cuenta que pusiste tus ilusiones en quien no debías. Estas en una etapa muy vulnerable en la cual podrías caer en brazos de cualquier que te hable de amor, aunque solo quiera dormir contigo. Asume tus errores y no culpes a los demás de las tonterías que cometes, es posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos en ti que pensabas que ya no existían sino le vas a dar entrada ni le muevas a los frijoles.