USCIS publica guía sobre solicitudes y renovación de documento de permiso de trabajo en circunstancias apremiantes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, dio a conocer una guía sobre los criterios de elegibilidad para las solicitudes de Documentos de Autorización de Empleo (EAD) en circunstancias apremiantes.

De acuerdo con lo publicado por USCIS, para que una persona sea elegible para EAD bajo circunstancias urgentes, basadas en los requisitos reglamentarios existentes en 8 CFR 204.5, debe cumplir los siguientes requisitos de elegibilidad que a continuación se enlistan:

1. El solicitante principal es el beneficiario principal de un Formulario I-140, Petición de Inmigrante para Trabajadores Extranjeros, aprobado ya sea en la primera, segunda o tercera categoría de preferencia basada en el empleo.

2. El solicitante principal tiene estatus de no inmigrante E-3, H-1B, H-1B1, O-1 o L-1 válido o está en período de gracia autorizado cuando presenta el Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo.

3. El solicitante principal no ha presentado una solicitud de ajuste de estatus.

4. El solicitante no ha sido condenado por un delito grave o dos o más delitos menores.

USCIS ha emitidos guías sobre los criterios de elegibilidad y los estándares de adjudicación que involucran las solicitudes de autorización de empleo bajo circunstancias apremiantes.



Las autoridades de USCIS aclaran que serán ellos quienes determinarán a discreción, si el solicitante principal y sus dependientes han demostrado circunstancias apremiantes que justifican la emisión de la autorización de empleo.

“La guía cubre circunstancias apremiantes para los solicitantes principales y sus dependientes, y proporciona una lista no exhaustiva de situaciones que podrían llevar a determinar que existen circunstancias apremiantes, incluidas enfermedades graves y discapacidades, disputas o represalias del empleador, otros daños sustanciales al solicitante, o interrupción significativa para el empleador”, aclara USCIS en un comunicado.

Las autoridades migratorias recomiendan a los interesados que quieran obtener más información sobre la EAD en situaciones apremiantes, consultar la alerta política disponible en formato PDF.

