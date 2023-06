Claudia Sheinbaum se despide oficialmente de la ciudad de México; asegura que seguirá legado en AMLO en la presidencia

La jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rindió su informe de cierre de su administración y en su mensaje a sus simpatizantes resaltó que no le está diciendo un adiós a la CDMX, ni a su gente, si no que va seguir “una etapa decisiva para nuestra patria”, que es la consumación de la cuarta transformación de la vida pública de México que inició en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Voy a ir a encontrarme con el pueblo de México para dar continuidad a la Cuarta Transformación para hacer realidad que una mujer encabece los destinos de la Nación”, remarcó ante más 40 mil personas en el emblemático Monumento a la Revolución.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México se despide de su cargo ante miles de simpatizantes (EFE/ José Méndez)

La jefa de gobierno recordó que cinco años atrás se convirtió en la primera mujer electa para dirigir la CDMX con más de dos millones de votos, cargo que fue “un privilegio” ejercer, por lo que se alista de ser la primera presidente de México.

En redes sociales escribió que “sabemos que gobernar significa servir al pueblo… Nos regimos por los principios de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

Dice Claudia Sheinbaum al final de su mensaje:



"Estoy agradecida con ustedes… se queda @martibatres al frente y que va a trabajar todos los días"



"No es un adiós sino es el inicio de una decisiva etapa en el futuro de nuestra patria": @Claudiashein pic.twitter.com/Gg5VJlKiD7 — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) June 15, 2023

Y añadió que deja el gobierno capitalino “para buscar ser la primera mujer que encabece los destinos de la nación. Soy científica, pero hago política desde hace mucho tiempo y la hago para transformar nuestro país nuestra nación nuestra patria, para que disminuyan las desigualdades, para erradicar la pobreza, para construir un país en paz”.

Me siento confiada en cumplir con el objetivo de nuestro movimiento, darle una verdadera continuidad a la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y recordar que la honestidad siempre dará resultados. Quiero compartir con ustedes una reflexión: México ya no se escribe con “M” de machismo, se escribe con “M” de madre y “M” de mujer”, frase que arrancó aplausos y vítores de los miles de presentes, y el grito al unísono: “¡Presidenta, presidenta, presidenta”.

Sigue leyendo:

• AMLO asegura que no inclinará la balanza hacia ningún candidato presidencial rumbo a 2024 tras reunión con “corcholatas”

• AMLO afirma que no habrá “dedazo” para elegir al candidato presidencial del 2024 del partido oficialista Morena