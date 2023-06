¿Funcionan los repelentes de insectos naturales?

Los repelentes de insectos a base de aceites esenciales pueden parecer una alternativa tentadora a los productos que usan otras sustancias químicas. Pero probablemente no te ofrezcan la mejor protección.

A muchos consumidores les encanta la idea de los productos “naturales”. Unas 2 de cada 3 personas encuestadas por la empresa de estudios de mercado Mintel en junio de 2020 afirmaron que preferían usar productos naturales para el control de plagas y repelentes de insectos siempre que fuera posible.

Pero el 66% de los encuestados afirmaron que el rendimiento o la confiabilidad de un producto para el control de plagas o un repelente de insectos es más importante que el hecho de que tenga ingredientes naturales.

No siempre es fácil lograr ambos objetivos: un repelente de insectos de alto rendimiento que además utilice lo que la gente considera ingredientes naturales en un mismo insecticida. En las pruebas de repelentes de insectos de CR, un ingrediente activo derivado de una planta (aceite de eucalipto de limón) y un ingrediente activo sintetizado para imitar una sustancia química de una planta (picaridina) aparecen en algunos de nuestros repelentes recomendados.

Pero los repelentes a base de otros ingredientes de origen vegetal, como el aceite de limoncillo, el aceite de citronela y el aceite de soja, generalmente terminan en la parte inferior de nuestras calificaciones.

La Asociación de Productos Naturales, un grupo comercial, ha defendido estos repelentes de insectos de baja puntuación señalando que hay variaciones en la eficacia de todos los repelentes naturales y sintéticos.

Sin embargo, la discrepancia entre lo que funciona y lo que no es menos aleatoria de lo que sugiere esta afirmación. Todos los repelentes mejor valorados en las calificaciones de CR están registrados en la Agencia de Protección Ambiental (EPA), mientras que pocos de los peor valorados lo están. (Un registro de la EPA significa que el producto ha sido evaluado por los reguladores federales para garantizar su seguridad y eficacia). Y nuestros años de pruebas han demostrado sistemáticamente que ciertos ingredientes activos de los repelentes de insectos proporcionan una protección duradera contra las picaduras de insectos, mientras que otros no.

A continuación, un rápido desglose de los compuestos registrados por la EPA, los que no lo están y los resultados de nuestras pruebas. (Más información sobre el DEET, un producto químico sintético registrado por la EPA).

Aceite de eucalipto de limón (OLE)

¿Qué es? Es importante no confundir este producto con el aceite de eucalipto limón, que es un aceite esencial. Los nombres son muy similares, pero los dos productos químicos son bastante diferentes. El aceite de eucalipto limón es un ingrediente derivado de un árbol originario de Australia conocido como eucalipto olor de limón (entre otros nombres). El componente activo del aceite de eucalipto de limón, el que repele a los insectos, se llama p-mentano-3,8-diol o PMD. El OLE se puede fabricar refinando extractos de árboles de eucalipto olor de limón, y el PMD también se puede sintetizar químicamente.

El aceite de eucalipto limón, el aceite esencial, es un insumo en la fabricación de OLE en algunos casos y se destila de las hojas y ramitas del árbol de eucalipto olor de limón. Antes de ser refinado en aceite de eucalipto de limón, contiene varias sustancias botánicas como la citronela, pero solo una cantidad muy baja y variable de PMD.

¿Funciona? En nuestras pruebas de repelentes de insectos, 4 de los 8 productos que hemos evaluado que contienen un 30% de aceite de eucalipto de limón obtienen nuestra recomendación, proporcionando de 5 a 7 horas de protección contra las picaduras de mosquitos.

¿Es seguro? La EPA clasifica el PMD como un biopesticida, lo que significa que está sujeto a más pruebas de seguridad que los productos botánicos (más adelante), incluyendo el aceite de eucalipto limón, pero menos pruebas que los productos químicos sintéticos como el DEET y la picaridina. Tanto los organismos reguladores federales como nuestros expertos coinciden en que el aceite de eucalipto de limón es seguro si se utiliza según las indicaciones.

El OLE no está tan bien estudiado como otros ingredientes repelentes. Pero los estudios que tenemos sugieren que cualquier reacción adversa se limita a la irritación de los ojos y la piel. El OLE no debe usarse en niños menores de 3 años, en parte porque falta investigación sobre el aceite de eucalipto de limón en niños pequeños. (El DEET y la picaridina se consideran seguros para usar en niños mayores de 2 meses).

Picaridina

¿Qué es? En sentido estricto, la picaridina no es un ingrediente de origen vegetal, sino que se sintetiza químicamente. Pero su estructura química imita la de un compuesto que se encuentra en la pimienta. Está disponible como repelente de insectos en los Estados Unidos desde 2005.

¿Funciona? Algunos aerosoles contra insectos que contienen un 20% de picaridina han dado buenos resultados en nuestras pruebas, pero su rendimiento en otros formatos es menos impresionante. Una versión en toallitas y dos lociones elaboradas con esa concentración obtuvieron resultados mediocres (al igual que una toallita que contenía un 10% de picaridina). De nuestras pruebas no se desprende claramente por qué la picaridina parece funcionar mejor como aerosol, pero probablemente sea prudente prescindir de las formulaciones de este ingrediente en toallitas o lociones. Aunque uno de los aerosoles con un 10% de picaridina mereció nuestra recomendación, otro no, por lo que sugerimos usar aerosoles con una concentración del 20%.

¿Es seguro? La picaridina puede causar irritación en los ojos y la piel, pero esto probablemente sea poco frecuente. En un análisis de las llamadas al servicio de control de envenenamiento relacionadas con repelentes de insectos, la picaridina solo causó unos pocos problemas, y casi ninguno de ellos requirió una visita al consultorio de un médico o a la sala de emergencias.

Botánicos

¿Qué son? Los repelentes botánicos, que a menudo llevan la palabra “natural” en la etiqueta, pueden incluir cualquier cantidad de sustancias químicas de origen vegetal. Algunos de los más comunes son el limoncillo, la citronela, la menta, el geranio, la soja y el romero.

¿Funcionan? Estos productos no están registrados en la EPA. Como la agencia no considera que las sustancias químicas que contienen planteen riesgos graves para la seguridad, no los evalúa. En consecuencia, las empresas que fabrican productos botánicos no están obligadas a demostrar a los reguladores federales que realmente funcionan.

Algunos aceites vegetales tienen la capacidad de mantener alejados a los insectos, según demuestran las investigaciones. En ese sentido, funcionan. El problema es que la mayoría de estos aceites tienden a evaporarse rápidamente, lo que significa que no funcionan durante mucho tiempo. Las pruebas de CR, por ejemplo, han revelado repetidamente que los productos con aceites esenciales como ingredientes activos no repelen a los insectos durante tanto tiempo como muchos productos con DEET o algunos con OLE o picaridina. Nuestros repelentes recomendados proporcionan 5 o más horas de protección, mientras que los peor valorados, entre los que se incluyen los que tienen aceites esenciales como ingredientes activos, proporcionan solo 2 horas o menos de protección.

¿Son seguros? Sí y no. Es poco probable que las sustancias químicas de estos productos causen daños graves, aunque contienen alérgenos conocidos, a menudo en concentraciones mucho más altas que otros productos naturales. Pero al utilizar un repelente botánico no registrado, te expones al riesgo de contraer graves enfermedades transmitidas por garrapatas y mosquitos, algunas de las cuales pueden ser mortales.

