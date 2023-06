Jennifer Aniston aún tiene esperanza de conseguir “a la persona correcta”

Jennifer Aniston decidió dedicarse a su bienestar personal y profesional, tras su divorcio de Justin Theroux en febrero de 2018.

“En su interior, Jen cree que eventualmente conocerá a la persona correcta. Pero ella no se va a castigar si eso no sucede”, dijo una fuente cercana a la actriz, según Us Weekly.

Esta fuente también apuntó que Aniston se siente “bien sola“, y descansar de las batallas que enfrentó cuando intentó formar su propia familia.

En noviembre de 2022, la actriz habló sobre su proceso para convertirse en madre. “Fue un camino desafiante para mí, el camino de tener un bebé. Fue realmente difícil. Me sometí a fecundación in vitro, bebí tés chinos, lo que sea”, confesó.

En recientes declaraciones, Jennifer reveló que sigue abierta al amor, sin embargo, casarse por tercera vez no está en sus planes.

“Nunca digas nunca, pero no tengo ningún interés. Me encantaría tener una relación. ¿Quién sabe? Hay momentos en los que quiero decir: ‘Necesito apoyo’. Sería maravilloso regresar a casa y estar en los brazos de alguien y decir: ‘Este fue un día duro’”.

Jennifer Aniston dice que toda una generación ve a la serie ‘Friends’ como algo “ofensivo”

Hace algunos meses la serie de televisión “Friends” (que tuvo éxito mundial a partir de su estreno en 1994) fue duramente criticada por la falta de diversidad en sus personajes, además de detalles homofóbicos, lo cual provocó que Martha Kauffman -una de los creadores del programa- reconociera sus errores. Ahora Jennifer Aniston, quien obtuvo fama gracias al show, habló al respecto.

Durante la promoción de su más reciente película “Murder mystery 2” (en la que comparte créditos con Adam Sandler) Aniston comentó a AFP que la comedia ha evolucionado, pero que toda una generación de nuevos espectadores han considerado a “Friends” como algo ofensivo: “Ahora es un poco complicado porque hay que tener mucho cuidado, lo que lo hace muy difícil para los actores de comedia. Porque la belleza de la comedia es que nos burlamos de nosotros mismos, nos burlamos de la vida”.

Jennifer también dijo que cuando “Friends” alcanzó el éxito era otra época, y que ahora los guiones son diferentes: “Hubo cosas que nunca fueron intencionales y otras… Bueno, debimos pensarlo bien, pero no pienso que hubiera entonces una sensibilidad como la que hay ahora. No podemos tomarnos demasiado en serio, especialmente en Estados Unidos. Todos están demasiado divididos”.

Seguir leyendo: