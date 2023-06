Organización en Tijuana pide ayuda urgente para evitar que miles de migrantes terminen en las calles

Celestino vivió casi 17 años en el área de Los Ángeles, hasta hace unos seis meses, cuando fue deportado a Tijuana.

“Empezando este año, yo ya estaba aquí”, dijo el hombre que esperaba en una fila pasar a un salón donde podría sentarse a una mesa a tener un desayuno completo

“Últimamente lo que me dan para desayunar aquí es lo único que como en todo el día”, comentó. El lugar se llama Desayunador Proyecto Salesiano, y cada mañana desde hace más décadas alimenta con desayunos recién preparados a entre 800 y 1000 personas.

Desde enero, Celestino se ha apoyado dos veces en el Proyecto Salesiano para dejar atrás la imagen de indigente y quedar presentable para conseguir trabajo, aunque son empleos temporales.

El lugar también proporciona atención médica, asistencia psicológica, permite que hombres y mujeres por separado pasen a bañarse, cambiar sus ropas por otras usadas pero limpias, hay quién les corte el cabello, en su parte de arriba es un albergue para 90 hombres solos, pero tiene otro para unas 45 mujeres migrantes con niños, y una más para parejas con hijos.

Tan solo en alimentos, “hablamos de 2,000 alimentos diarios porque también ayudamos a los migrantes de un deportivo convertido en albergue del gobierno municipal donde no tienen cocina”, explicó en conferencia el padre Agustín Novoa, director general del Proyecto Salesiano de Tijuana.

El proyecto se basa en la doctrina de San Juan Bosco, un santo educador italiano que busca ayudar a los más necesitados en una unidad entre sacerdotes y laicos.

“Nosotros por nuestros principios recibimos a todos los necesitados, vengan de donde vengan a Tijuana, que es una ciudad de inmigrantes, lo mismo si vienen de Haití, que deportados de Estados Unidos, de Centroamérica, de las comunidades desplazadas mexicanas”, dijo el padre.

La idea es que quien se acerque por necesidad, sin importar su procedencia, “sea recibido como en su casa”, dijo la administradora del desayunador, Claudia Portela.

Pero después de casi 37 años de ser el único refugio de su tipo en Tijuana, los directivos convocaron este martes a una conferencia de prensa porque desde que inició la pandemia, las donaciones en especie y efectivo han decaído.

“No queremos ni pensar que tanta gente quede vulnerable en las calles sin ningún tipo de ayuda, pero hemos alcanzado un punto en que, si no recibimos ayuda urgente, tendremos que decidir si cerramos uno o dos albergues, o quizás el proyecto completo”, declaró Portela.

El padre Novoa dijo que llamó a conferencia de prensa en un intento “como un grito desesperado para pedir ayuda”.

El sacerdote explicó que la ayuda que dan a los necesitados “va más allá de lo que se ve a simple vista, al encontrar apoyo en nosotros, las personas permanecen alejadas de las drogas, que son el mayor mal ahora”.

Por la situación crítica los directivos deliberaban si convendría cerrar el albergue Don Bosco, un ex convento que aloja a madres migrantes con hijos pequeños y comenzó a operar a fines del 2021.

“Pero no queremos siquiera pensar en dejar vulnerables a esas mujeres y a esas niñas ante la terrible realidad de la trata de personas”, advirtió Portela, quien conoce casos de secuestros y degradación que han sufrido las mujeres migrantes.

En la conferencia platicaron por video llamada varios migrantes, hombres y mujeres algunos con sus familias, que ya han cruzado a Estados Unidos y voluntariamente quisieron participar cuando se enteraron que el proyecto iba a pedir ayuda a la sociedad.

Sin excepción esos migrantes se refirieron en términos familiares a los albergues y al proyecto en general.

Bajas las donaciones

De acuerdo con los directivos, las donaciones de alimentos y la participación de voluntarios, especialmente de quienes ofrecían y llegaban del lado estadunidense de la frontera, disminuyeron por lo menos en 50 por ciento desde que inició la pandemia. El proyecto redujo de nueve a cinco empleados de plantilla.

“Ahora algunas de las mismas personas que llegan a desayunar se ofrecen como voluntarios para ayudarnos, porque ven que no podemos con tanto, peor no es eso lo que queremos, porque no es justo ni digno”, dijo Portela.

Aunque el proyecto recibe todavía ayuda que los donantes piden que se destine exclusivamente para algo, por ejemplo para comprar verduras y frutas, los donativos son insuficientes, de acuerdo con los directivos, pero la mayor urgencia es por donaciones en efectivo.

“En cifras”, dijo Portela, “por ejemplo, nosotros gastamos 40,000 pesos –unos $2,300– mensuales en gas, tenemos que pagar la electricidad, el agua, que en ocasiones nos prometen que van a condonar pero no ha sido así, transporte”, imprevisto cuando tienen que llevar a alguien al hospital, o para el único vehículo del proyecto, una vieja van que se usa para todo tipo de operaciones.

El proyecto ha pedido ayuda urgente, porque “tenemos para soportar tal vez un mes, y lo que más nos preocupa es que, si nosotros no apoyamos a toda esa gente, nadie lo va a hacer”, dijo el director.

Para hacer una donación visite: https://www.salesianostijuanapst.org/desayunador-salesiano-p-chava