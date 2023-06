‘En Soy Marleni’, terapeuta salvadoreña escribe su historia para ayudar a otros

Yeni Hércules vino a Estados Unidos cuando era una niña, trayendo a cuestas el trauma del asesinato de su padre durante la Guerra Civil en El Salvador; y el abuso sexual sufrido a manos de un familiar.

Tres décadas después, convertida en terapeuta familiar en Los Ángeles, Yeni publicó su libro Soy Marleni Sana tu niño interior, en el que al contar su historia, busca ayudar a otros, sobre todo a los padres y madres latinas que trabajan largas jornadas, no hablan inglés; y a veces, no saben leer ni escribir en su propio idioma como era el caso de su madre.

“Nací en Santa Ana en El Salvador. Vine a los 10 años a Estados Unidos. Ahora tengo 44 años de edad, y llevo 34 años viviendo en este país”.

Yeni tiene una maestría en terapia familiar, y su especialidad son los jóvenes y adultos.

“Antes trabajaba como terapista para el condado de Los Ángeles, pero abrí un centro holístico para dar terapia y clases de yoga y meditación. Se llama Yen Wellness y está en la ciudad de Bellflower”.

La terapeuta Yeni Hércules dice que la terapia no es solo para ricos. (Araceli Martínez/La Opinión)

La apertura de su centro holístico y su libro Soy Marleni están ligadas con su infancia.

“Viví una niñez muy difícil. Mi padre fue asesinado durante la Guerra Civil en El Salvador cuando yo tenía 4 años. Pasé por abuso sexual por parte de un familiar. Mi madre mandó traerme, dos años después de que ella se vino para acá”.

Yeni dice que todas esas vivencias la marcaron, y al ver que siguen pasando, decidió escribir su libro Soy Marleni.

“Mi libro no es solo para contar mi historia sino que doy técnicas sobre por ejemplo cómo hablar y escuchar a un hijo, cómo comunicarnos. No quiero asustar a los padres sino apoyarlos”.

El libro – dice – lo planeó pensando en cómo hablar a la comunidad latina sobre la salud mental.

“Quise abrir mi corazón y decirles, esta soy yo. He pasado por depresión y ansiedad, y todo esto viene atado a lo que viví en mi niñez”.

Incluso en su libro da herramientas y números de teléfono de líneas gratuitas de ayuda en Estados Unidos, a los que las personas pueden llamar si se sienten tristes o están pasando por alguna crisis, violencia doméstica, prevención del suicidio y consejería.

Las velas de Yeni Hércules. (AMO/LA Opinión) Las velas traen muchos beneficios. (AMO/La Opinión)

Yeni dice que ha incorporado las velas y los aceites esenciales a sus terapias, y ella misma las elabora.

“Cada vela tiene un propósito. La de aceite con maíz morado es para sanar al niño interior; la lavanda es para relajarte; la de rosas es para ayudar a las personas que tienen depresión, ansiedad o cuando hay agresividad”.

Pero aclara que el uso de aceites esenciales y las velas es un complemento opcional a la terapia que depende de cada persona usarlas o no.

“Hacer las velas me trae sanación, es algo terapéutico. No lo hago como un trabajo sino como un hobby que me conecta y me relaja; y aparte estoy brindando algo a mi comunidad”.

Resistencia a la salud mental

Yeni dice que los latinos tenemos resistencia a buscar ayuda mental; y muchas veces no queremos gastar en la terapia, pero considera que podemos hacer ajustes en el gasto porque es para nuestra propia salud.

“Debemos mirar a dónde podemos cortar un poco el gasto, tal vez comprando menos café en la calle o reduciendo la compra de cerveza”.

Platica que el enfoque de su centro Yen Wellness ha sido siempre ponernos por delante, siempre nosotros, sobre todo las mujeres.

“Yo desde los 16 años, estoy en terapia de grupo y he tomado en forma individual, y para mí es un desafío poner en práctica todo lo que digo en la terapia, cuando paso por situaciones en lo personal o en mi familia. Llevo 23 años de casada y tengo dos hijos de 22 y 20 años, Alex y Anahí”.

Su mayor recomendación a la comunidad hispana, y principalmente a las mujeres, es ponerse primero para poder ayudar a otros.

“Les aconsejo respirar mañana y tarde. Hacer 5 o 6 respiraciones profundas porque no estamos respirando lo suficiente y debemos hacer respiraciones conscientes”.

Cómo nos ayuda

En su libro, Soy Marleni, Yeni habla del abuso sexual, del bullying, la depresión, la ansiedad, discriminación, pero también de la sanación y el poder de la comunicación; aporta técnicas para lidiar con cada una de estas situaciones, y aclara muchos mitos en torno a la salud mental como que la terapia es solo para locos.

“La terapia es para personas valientes y decididas que están dispuestas a superar sus miedos, traumas o simplemente soltar todo aquello que les molesta o lastima, es como si de pronto te quitaras un gran peso de encima para poder vivir de forma diferente”, dice en su libro.

Y aclara: “Te mentiría si dijera que hoy vivo sin miedos, odios o resentimientos, sin embargo, estoy en proceso de seguirme liberando con la plena conciencia de que cada quien puede crear su destino”.

Termina diciendo: “Sé que descubrí la misión de mi vida: ayudar, apoyar, contribuir e inspirar a las personas a que se conecten con su esencia y sanen su niño o niña interior”.

Yen Wellness se localiza en:

16117 Clark Ave, Bellflower, CA 90706

(562) 334-2023