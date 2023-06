Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de junio de 2023

PISCIS

Te viene un viaje y posibilidad de caricia con una amistad. Podrías tener sueños premonitorios que te avisen cuestiones que están por suceder. Te vienen cuestiones positivas, pero las has dejado ir por esperar lo que piensas que en realidad mereces, cada que decidas cambiar algo de tu vida hazlo y deja de platicarlo pues la gente es muy mendiga y mediante la envidia podría arruinarte tus planes. En la medida que te dejes de flojear será en la medida que obtendrás las cosas, cuídate mucho de un chisme en el cual entrarás, una amistad será la que lo provoque. Podría surgir el deseo carnal por una amistad, tendrás sueños húmedos con esa persona. Un cambio en lo laboral y noticia inesperada que podría ponerte triste. Muchos pensamientos impuros. Déjate de tonterías y atiende tu vida, te la has pasado metiendo la cuchara onde no te llaman y descuidas tu vida.

ACUARIO

Ya no temas a cambios, todo cambio será bueno pues traerá contigo nuevas oportunidades. Llegarán personas a tu vida en fechas próximas que te cambiarán tus caminos y rumbos. Un familiar caerá en cama, pero al paso de unos días mejorará mucho. Es importante que no te tomes las críticas tan apecho, cuida mucho tu imagen pues algunas veces dejas mucho que desear, momento de un cambio perro de look que te haga ver muy juvenils, para atraer el amor es importante un baño de miel con fresas trituradas, talla bien tu cuerpo con esta mezcla déjala unos minutos y enjuaga, eso te ayudará a atraer más a las personas. Si tienes pareja es posible que sientas celos por parte de una de tus amistades, date la oportunidad de explicar lo que pasa antes de cometer graves errores Es el momento en que debes de soltar todo aquello que te ha afectado y hecho daño, deja de quejarte tanto y mejor pon las manos en la obra.

CAPRICORNIO

Cambia tu forma de pensar y centra tu atención en tus metas y objetivos. Deja de vivir en el sueño y quejarte de todo, ponte a trabajar en lo que quieres y necesitas para tu bienestar. No pierdas tu tiempo en quien no te valora ni te muestra cariño ni atención, has estado ocupado u ocupada en atender cuestiones que a la larga sabes que no te están dejando nada de provecho. Pleitos familiares y celos sin fundamentos en caso de tener ya una pareja. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, ve por lo que quieres y no temas a lograrlo. Di lo que sientes y lo que no te parece y si a los demás les molesta o les afecta es muy su problema. Cuídate mucho de cambios repentinos, en lo laboral podrías perder oportunidades. Entras en un estado de bipolaridad muy fuerte en el cual no sabrás ni qué quieres ni hacia dónde te diriges. El amor no es necesario ahora en tu vida sino tus proyectos y metas a corto, mediano y largo plazo. Siempre que busques encontrarás, pero si no hablas no serás escuchado o escuchada.

SAGITARIO

Amores a distancia se fortalecen y la posibilidad de cambio de domicilio o compras de artículos electrónicos se ven a la puerta de la esquina. No te compliques los días con una persona que ni está, solo aparece cuando requiere algo de ti y mientras ni sus luces, dales la importancia a las personas que en realidad merecen y no te desvivas por quien no vale la pena. No confundas quién eres y hacia dónde te diriges, te llegarán chismes de personas sin qué hacer acerca de tu familia, ni los tomes en cuanta que eso les cala más que responderles. Tiempos difíciles se aproximan pues les verás el verdadero rostro a muchas personas, te costará mucho trabajo el creer el por qué actúan de esa manera sobre ti, personas sin vida y fracasadas, siempre buscarán la manera de fregar a quien de verdad puede y sabe hacer las cosas, no hagas caso a esos comentarios y concentra tu vida y energía en tus cosas y que sigan los perros ladrando.

ESCORPION

Cuida más esa parte pues podrías dañar a las personas que quieres inconscientemente. Tu carácter, tu fuerza de voluntad y tus ganas de mejorar siempre son la clave que te va a llegar a consolidar tus sueños y metas. Cambios importantes en tu manera de actuar. Hay muchas oportunidades de crecimiento en el amor pues te va a llegar una oportunidad muy buena que debes de aprovechar, recuerda que la envoltura deberá de ser lo último que te importe, no cometas los mismos errores del pasado y deja que tu corazón y tu cerebro se conecten cuando elijas a la persona que debería de estar en tu vida. Recuerda que las cosas no son como parecen, evita hacer comentarios negativos si desconoces la historia. Aprende aceptar tus errores y darte cuenta de que quien debe seguir a tu lado es quien te lo demuestra con hechos y no solo con palabras. Tienes un carácter de la tostada que ni tú mismo o misma te aguantas, tiene poca paciencia y eres muy crudo o cruda para decir las cosas, te vale a quien dañes el chiste es decir y expresar lo que sientes.

LIBRA

Tiempos de mucha reflexión, de soltar y dejar ir y de una vez tomar las decisiones correctas, has perdido mucho el tiempo con personas que no han aportado nada a tu vida, no entran en ella ni se quitan de la puerta para que alguien más lo haga. Dale el lugar que merecen a las personas que te rodean. Quita de tu camino y vida todas esas personas, situaciones y falsos sueños que no te permiten seguir de pie ni avanzar, necesitas más amor propio, necesitas pensar más en ti antes que en los demás, al final las personas no agradecen y por más que les ayudes nunca harán lo mismo por ti. No sigas perdiendo ti tiempo ni guardes rencores tontos, la vida te va a llenar de nuevas sorpresas y oportunidades siempre y cuando tú se lo permitas. Cierra ciclos laborales e inicia de cero haciendo las cosas con amor y de la mejor manera y te irá bien. Se aproximan tiempos difíciles, vienen un chorro de decisiones que tendrás que tomar cuanto antes, no apresures las cosas y piensa bien qué es lo que quieres y necesitas para ti, no incluyas en tus planes a quien sabes que no te incluiría en ellos.

VIRGO

Es importante que pienses bien qué es lo que quieres y deseas de tu vida y dejes de perder el tiempo haciendo cosas que no te dejan nada de provecho. Cuídate de cambios de humor y de gastar dinero que no tienes o podrías meterte en graves problemas. Vienen días llenos de bendiciones y muchas sorpresas por noticias que recibirás por parte de tu familia. Es importante que veas hacia el futuro y dejes de pensar en tu pasado, la vida te está dando nuevas oportunidades que deberás de aprovechar, se muy inteligente con lo que quieres y hacia dónde te diriges, no bajes tu precio por cualquier persona que te hable bonito porque pueden llegar nuevas oportunidades. No permitas que persona de piel blanca que aparecerá en cualquier momento te cause conflictos, protege más lo que por derecho te pertenece.

LEO

Muchos cambios en la casilla del amor pues comenzarás a perder el interés por una persona quien te llamaba mucho la atención, la vida te pondrá en aprietos al no saber qué hacer con cierta noticia que te llegará a tus oídos. Trata de hacer más ejercicio y cuidar tu alimentación, esa será la clave para que recuperes tu cuerpazo criminal. Es probable que te enteres de noticia no tan buena en el área familiar, que no te afecte, deja que las cosas tomen su curso que cada situación tiene un por qué y una lección. Ten bien en cuenta que es importante que entiendas que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, no pierdas tu tiempo con quien no hace nada por estar a tu lado y aprovecha a quien de verdad te busca y hace todo por tenerte en su vida. En caso de tener pareja pon atención a sus comportamientos, si notas algo raro en su actitud a poner las cartas sobre la mesa que probablemente haya ciertas cuestiones o situaciones que te ha estado ocultando.

CÁNCER

Mucha atención a tus comentarios sobre otras personas pues podrías cometer equivocaciones que te meterán en problemas. Tienes amistades muy fieles sin embargo traes dos que tres que solo te buscan por puro interés y cuando necesitan algo ni se aparecen. No es que no creas en el amor, el problema está en que es que has recibido tantos golpes que te cuesta volver a confiar, sin embargo, en próximas fechas nacerá una ilusión por una persona que conocerás en las próximas semanas o alguien que retorna de tu pasado. Noticias de dinero extra, se le cae el teatro a la pareja de una amistad, quedará al descubierto su infidelidad. La vida te pondrá a prueba en estos días y enfrentaras grandes situaciones de las cuales aprenderás grandes lecciones. Cuidado con chismes entre amistades podrían meterte en conflicto. Te vienen noticias del extranjero y posibilidad de un viaje.

GÉMINIS

No te deprimas por lo que no tienes y aprovecha eso que te rodea y realmente te hace feliz. Momentos de pensar bien qué es lo que quieres, buscas y necesitas en tu vida, muchas veces descuidas tus proyectos importantes por atender cuestiones que no te dejan nada. Una fiesta o evento al que nos serás requerido se aproxima. No temas a decir lo que sientes, si se ofenden es muy su problema, no te guardes ya nada y se más sincero contigo y las personas, recuerda que no decir lo que sientes a la larga puede complicar varias cosas. En las cuestiones del corazón sentirás necesidad de una pareja, recuerda que necesitas estar bien en tu interior antes de iniciar una relación. Una amistad siente cierta atracción hacia ti, pero le da pena acercarse por miedo a que le rechaces. Cuídate de subidas repentinas de peso y de pensar cosas que no son ni existen. El que busca encuentra y si sigues ahí buscando lo que ya sabes te llevarás grandes sorpresas.

TAURO

Deja de pensar que el mundo está en tu contra y toma el toro por los cuernos, en la medida que creas en ti será en la medida que salgas adelante. Amores de una noche se visualizan y se arreglan pleitos con amistades, ten cuidado con persona de piel morena o aperlada no tendrá buenas intenciones contigo, podría meterte en problemas. Amor a distancia podría ser la clave perfecta para tener esa ilusión que te ayude a despertar con buen humor y no con ese carácter que a veces ni tu aguantas. Te vienen cambios importantes en el amor y en lo laboral pues por fin lograrás consolidar una relación estable con persona que conocerás en fechas muy próximas. La vida es muy corta para quejarte o estar esperando a alguien que esta y no está, solo estorba y no da oportunidad a nuevos amores. Aprende a mantener la boca cerrada y no contar tus secretos a cualquier persona que conoces. Si sigues tirándote al piso y dejándote humillar y pisotear por quien quieres jamás lograrás consolidar tu felicidad, el amor no trata de eso sino de respeto entre ambos y de cario y amor incondicional.

ARIES

Cambios importantes este fin de semana, sentirás algo dentro de ti con ganas de salir, aprende a ser más expresivo y mostrar tus sentimientos, el daño que te hicieron anteriormente ya pasó, así que deja ya eso en el pasado y checa bien las oportunidades que tienes a tu alrededor pues ahí podría estar la clave de tu felicidad. Enlace matrimonial o compromiso en familiar se aproxima, cambios en tu economía que te ayudarán a mejorar. Muchos momentos buenos en tu vida, la llegada de personas y cambios importantes que te harán sentir más seguro y con más necesidad de comerte el mundo. Invitación a evento o fiesta está por llegar. Termina contrato laboral. Iniciarás desde cero con tu autoestima. Siempre que requieras una opinión o consejo que sea de tu familia pues muchas de tus amistades podrían darte un consejo equivocado solo para lograr que no avances o te quedes estancado. El karma podría aparecer en estas semanas cobrando deudas y facturas que dejaste pendientes en tu pasado, se te olvido cerrar ciertos ciclos.