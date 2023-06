Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de junio de 2023

PISCIS

No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro no tiene nada. Estas por tomas una decisión muy importante en tu vida, ten presente que las cosas suceden por algo, haz caso a tu cerebro y no tanto a tu corazón pues podrías cometer errores de los que te arrepentirás en tu futuro. Ofrecimientos para que seas amante, ni se te ocurra, no caigas en esas cuestiones que no lo necesitas, date a respetar y aprende a respetar personas ajenas, podrías pasarla muy mal. No permitas que esas metas y sueños que te has propuesto se los lleve la tostada, no te sigas atontando más y échale muchas ganas para lograr de una buena vez ese proyecto que tienes en mente. Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico, la ayuda de un familiar en dicho proyecto sería la clave perfecta para consolidarlo. Ponte las pilas en ese proyecto que tienes en mente, te va a ir super bien solo es cuestión que confíes en ti y te acerques con las personas adecuadas.

ACUARIO

Vienen días muy buenos y desprendimiento de muchas situaciones que te han dolido, debes aprender a soltar e iniciar de cero, cierra ciclos y comienza a ver la vida de manera distinta. Es importante que hagas a un lado toda la basura que andas cargando desde hace tiempo, muchas de las personas que te rodean solo buscan obtener algo de ti y después afectarte, no tengas miedo en mandar a todas esas personas bien lejos pues solo así podrías dar entrada a cosas nuevas. Te viene cama de placer, momentos muy buenos con tu pareja en caso de tener, si estas soltero o soltera un nuevo amor llega mediante redes sociales. En la casilla del trabajo viene estrés en tu área laboral o incluso estarás pensando en cambiar de chamba, ten cuidado en las decisiones que tomes y vete a lo seguro. Momento de cambios, visualiza hacia dónde quieres llegar y no te detengas por nada, el motor de tus logros será tu familia. Amistad andará por la calle de la amargura en cuestiones de amores.

CAPRICORNIO

No juzgues si no quieres ser juzgado, llévate la vida más tranquila y disfruta cada sorbo de ella. Aprende a cerrar ciclos que no te permiten avanzar, es momento que veas la vida de otra manera y busques solucionar todo eso que te ha detenido en tus proyectos, metas y sueños. Si alguien no quiere ya seguir en tu vida que le vaya bien no naciste para rogarle a nadie así que no te preocupes por esas situaciones. Oportunidad laboral que esperabas está por llegar, un cambio en tu economía que te ayudará mucho en una compra que quieres realizar. Posibilidades de un viaje y de conocer a una persona que has estado tratando por una red social, ten mucho cuidado y no confíes a la primera, el amor se construye y no lo encuentras el primer día así que no apresures las cosas. Cuidado con amistad ojos claros. Momentos especiales se avecinan, mejorará mucho la relación con una persona a quien quieres un mucho y con quien conforme pasa el tiempo crece un lazo más fuerte, los golpes que han recibido por parte de la vida y sus secretos los unirán más que nunca.

SAGITARIO

Recibirás una grata sorpresa por parte de una amistad, oportunidad de solucionar problemas sentimentales, depresiones e insomnios con nombre y apellido, no descuides tu salud. Descubrirás como la vida ha cobrado factura en muchas de las personas que te dañaron anteriormente pues verás cómo sus vidas se van derrumbando poco a poco. El amor el cual te ha costado tanto consolidar llegará a tu vida en menos tiempo de lo que te imaginas, no seas tan exigente o de lo contrario te mandarán bien lejos. Amistad del pasado te pedirá disculpas o intentará acercarse a ti. Debes tener cuidado con subidas de peso, una hora de ejercicio diaria podría ayudarte mucho a mantenerte y verte y sentirte mejor, ya ponte las pilas en ese aspecto y no dejes pasar más tiempo pues será más difícil en el futuro. Una amistad del pasado regresa con la cola entre las patas disculpándose por errores y aceptando sus culpas, aprende hacer a un lado el orgullo y dar una segunda oportunidad.

ESCORPION

Recordarás mucho en estos días a persona que ya no está contigo en estos momentos, pero te cuida y protege desde otro mundo. Viene una traición o habladurías por parte de una persona de tu familia. Sentirás necesidad de mandar todo bien lejos, las pruebas te harán más fuerte. Te vas a enterar de rompimientos amorosos y de amistades falsas que se alejan, te buscará un familiar, perdidas de objetos y si tienes pareja vienen celos y enfrentamientos. Un negocio te va a salir al 100, pero trata de hacerlo por tu cuenta sin meter a otras personas. Oportunidad de viaje con familia o amistades. Cuidado con caídas o golpes pues estarán a la orden del día. Debes tener cuidado con subidas de peso, una hora de ejercicio diaria podría ayudarte mucho a mantenerte y verte y sentirte mejor, ya ponte las pilas en ese aspecto y no dejes pasar más tiempo pues será más difícil en el futuro. El terreno de la caricia se ve genial, dale vuelo a la hilacha que se vino al mundo a gozar y no a martirizarse por quien ya se fue y no quiso continuar.

LIBRA

No tengas miedo de enfrentar tu pasado pues solo así podrás quitar de tu vida personas toxicas que solo han constituido un problema en tu crecimiento personal. Viene una noticia en el área de los dineros y la oportunidad de cambio de casa o vehículo. Aprende a pedir perdón si te equivocaste, algunas veces tu orgullo lejos de beneficiarte te trae grandes problemas y perdida de amistades. Es probable que en estos días sientas necesidad de retornar a tu pasado, si las cosas no funcionaron fue por una razón, atrévete a ir por nuevas oportunidades y opciones en tu vida, no vivas de lo mismo que el pasado no tendrá nada nuevo que ofrecerte. Tus sentimientos están cambiando y eso que algún día te quitó el sueño hoy pasa a la historia, te has vuelto duro y ya no les resulta tan fácil lastimarte. Visitas inesperadas, cambios de pensamientos, maduración, persona de piel blanca retorna, te llegan noticias que esperabas y te sacarán una sonrisa. Viene un viaje en puerta y reunión y convivencia con familia, aprovecha estos días pa apapacharlos, a veces los descuidas un chorro necesitas compartir más tu tiempo con ellos.

VIRGO

Momento de desprenderte de todo eso que ya dolió demasiado, dale vuelta a la página y busca la manera de encontrar el balance en tu vida. La vida te comenzará a devolver todo eso que te debía, no permitas que nadie se interponga en tus planes, cuídate mucho de caídas y golpes o podrías sufrir una lesión. No permitas que nadie robe tus sueños y metas, aprende a tomar tus decisiones y no permitir más obstáculos por parte de quienes te rodean. Grandes cambios y movimientos laborales se aproximan, no sueltes ningún trabajo hasta no tener asegurado el nuevo, la vida te colmará de grandes beneficios, pero eso va a depender mucho de tus decisiones y de la manera en que te manejes en ese ambiente. Aprende a mirar a las personas por el corazón, solo así no lograrás equivocarte nuevamente a la hora de elegir con quien compartir tu vida.

LEO

Sino puedes corregir tu carácter al menos debes aprender a quedarte cayado pues podrías lastimar a personas muy importantes y después arrepentirte. Oportunidades en el amor has tenido, pero te afecta tu pasado mientras no aprendas a soltarlo jamás lograrás avanzar ni a concretar nada estable. Recordarás a persona de tu pasado en estos días y lo traerás en la mente varias noches, si quedaron ciclos inconclusos es momento de cerrarlos. No descuides la parte de tu salud pues se pronostican enfermedades respiratorias o infecciones que pudieran llevarte a la cama unos cuantos días. Grandes noticias que te beneficiarán se aproximan en poco tiempo, tomarás grandes decisiones las cuales repercutirán en tu futuro. Aprende a mandar bien lejos a quienes te incomodan y estar para quienes siempre están y se preocupan por ti.

CÁNCER

Ten cuidado con dar el sí tan rápido deja que la relación madure lo suficiente. Recuerda quién eres y hacia dónde vas y que no te vuelvan a ver la cara una vez más. Nuevas verdades saldrán a la luz, pero no tienen por qué afectarte a estas alturas, recuerda que al enemigo hay que tenerlo cerca. Los sueños te mostrarán el camino que debes de seguir para lograr esa meta que traes en mente, pon mucha atención pues estos días tendrás ciertas visiones o sueños que te dirán de qué manera lograrás tus objetivos. Cuidado con lo que comentas con esas amistades podrías meterte en problemas son muy de ir y traer chismes. Una amistad te irá con chismes de expareja o de persona que anda hablando de tu persona. Vienen muchas probabilidades de un viaje con pareja o amistad. Sino aprendes de tu pasado seguirás cometiendo los mismos errores de siempre, es momento de ir por nuevas metas y objetivos y no volver a caer en las mismas situaciones.

GÉMINIS

¡Aprende a no mezclar siempre los sentimientos a la hora de la caqricia porque muchas veces ni adiós te dirán y terminarás muy enamorado o enamorada! Debes aprender a soltar para poder recibir cosas nuevas en tu vida, te fue muy mal anteriormente, pero inicias un cambio en el cual el amor y los negocios será tu carta más importante. No permitas que te arruinen los días en que te levantas feliz, mejor aléjate de personas pesimistas e inoportunas que solo buscan hacerte sentir mal y afectar tu vida. En el área de la salud se ven infecciones, gripas y dolor de cuerpo, no te estreses por cuestiones que sabes que tienen soluciones. La vida te va a llenar de nuevas oportunidades para reconciliarte con quien estas distanciado, pero tienes que ser muy cauteloso e inteligente pues podrías cometer los mismos errores que ya cometiste anteriormente. Tu defecto más grande es amar sin esperar nada a cambio, recuerda que los tiempos cambian y si te conformas con migajas el día de mañana amanecerás con hambre.

TAURO

Vienen días de mucha reflexión en los cuales iras soltando todo eso que te hace daño y no te ha dejado avanzar, una amistad tuya sufrirá un accidente. Cuídate de subidas repentinas de peso y de tu alimentación, has comido cosas que no te ayudan ni benefician en lo más mínimo. Si tienes una relación ten cuidado con una amistad de tu pareja le está metiendo ideas tontas sobre ti en su cabeza. Podrías ser víctima de robo o perdidas de objetos pon mucha atención donde dejas las cosas. Ese plan que tienes para obtener un poco más de ingreso va a salir muy bien, pero necesitas saber con quién emprender ese negocio o de lo contrario te pueden dar gato por liebre. No hables mal de tu familia por más lejana que sea, evita esos comentarios para que no te expongas a pleitos familiares. Chismes al por mayor en tu trabajo si tú te dedicas solo a tus cosas no tendrás ningún problema, enfócate en tu trabajo y no te metas en camisa de once varas. La vida es corta, ya deja de perder tiempo con esas cuestiones y aplícate a resolver tu vida y cada una de tus cosas.

ARIES

Si tienes ya una pareja necesitas no ser tan celoso o celosa y darle su espacio y libertad para sus amistades y familia, a veces lo o la estresas con tanto cuestionamiento o celos infundados, te haces de ideas en tu cabeza que ni existen ni están sucediendo. Si esa persona no entra a tu vida y no deja tampoco entrar a nadie quítala de la puerta y que no estorbe. Deja de preocuparte por cuestiones vanas o por personas que no merecen que te preocupes por ellas. Chismes en tu trabajo te podrían poner de malas, que no te importen comentarios, aprende a que se te resbalen energías negativas de personas que no avanzan ni dejan crecer a los demás. No te limites en nada en tu vida y siempre ve por lo que quieres, cuídate mucho de caer en chismes de vecindad o convertirte en el hazme reír del trabajo o del barrio. Vienen cambios en tus estados de ánimo que podrían afectar tu trabajo y el ambiente familiar, no es momento de estar triste sino solucionar esos problemas que te aquejan. Cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día.