Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de junio de 2023

ARIES

Podrían surgir ciertas dudas sobre la fidelidad de cierta amistad y es que te llegaran comentarios negativos, no hagas caso a todo lo que escuchas y primero comprueba antes de reclamarle a esa amistad, podrías perder grandes amigos debido a tus inseguridades. Tu forma de ver la vida será la clave para que logres tus metas, ya no te reproches los errores que cometiste y más porque cometerás un chorro más en tu vida, aquí el punto es reírte de tus caídas y levantarte con más fuerza. A darle duro en los sueños y metas que tienes que si tu no lo haces nadie lo va a hacer por ti, no bajes la guardia por nada y centra tus energías y tiempo en luchas por lo que te mueve y hace sentir vivo, personas hipócritas y tarugas donde quiera va a ver, aprende a deslindarte de ellas. Siempre que quieras iniciar un negocio visualiza que te irá de la mejor manera pues solo de esa manera lograrás atraer cosas positivas, si vives pensando en lo negativo lo atraerás hacia ti.

TAURO

Vienen momentos muy importantes los cuales te enseñarán el verdadero sentido del amor y la felicidad. No dejes que nadie se interponga en tus planes, recuerda que tus sueños y metas solo le corresponden a ti. Se aproxima un evento social, te la pasarás de lo mejor. Te enteras de rompimiento de relación de persona cercana. No confundas tus sentimientos y si tu pareja ya no te hace sentir ni cosquillas es momento de decir adiós antes de lastimarlo o lastimarla con tu fregada indiferencia. Hay días en los cuales no sabrás qué hacer o qué camino seguir para estar bien, date la oportunidad de pensar antes de dar cualquier paso. Persona de piel blanca podría andar hablando pestes de ti y metiéndote en graves problemas, necesitas ponerle un alto desde ahora o de lo contrario un chisme te causará muchos problemas. Debes aprender a no siempre decir que sí, recuerda que la vida es bien corta como para andar complaciendo a medio mundo y olvidándote de ti.

GÉMINIS

Dolor de estómago en puerta. Arreglarás documentos o realizarás algún trámite. No pierdas el tiempo con esas personas y enfoca tu energía y tu vida en alguien que esté dispuesto o dispuesta a dar su tiempo en ti. Si tienes una relación cuida mucho tu manera de expresarte de familiares de tu pareja pues podrías cometer un error y salir bien bufado o bufada. Cuídate de fracturas y torceduras. No permitas que las personas te quiten el sueño con sus malos comentarios, aprende a desacerté de toda esa miércoles que lejos de ayudarte a mejorar solo te hunden más en tristezas y depresiones. Una amistad andará muy pegada a ti y no es por buena onda, busca sacar algo de provecho, no te atontes y abre bien los ojos. Cirugía de una persona cerca está próxima. Recuerda que el tiempo es muy corto para desperdiciarlo en gente que no lo valora. No gastes tanto en cuestiones que no necesitas, eres muy de gastar en tonterías y media cada que tienes un dinerito extra.

CÁNCER

No comas tantos lácteos o grasas porque vienen problemas de inflamación. Si tienes una relación se visualiza un engaño y mentiras que pondrán muy tenso el asunto, no exijas más de lo que puedes ofrecer. No esperes a nadie, y date el valor que mereces, quien te quiera luchará por ti y pagará tu precio. Ten cuidado con las harinas y refrescos pues podrías estar aumentando mucho de peso en estos días. Si tienes pareja los celos serán el arma que traerá más problemas, no seas tan celoso o celosa y dale el espacio que requiere tu pareja, mejor concentra tu energía en dar lo mejor de ti en lugar de llenar de discusiones tontas la relación. Se visualiza un viaje en tu terreno y posibilidades de encamarte con una persona de una red social con quien has estado coqueteando. Muchos días de cambios y reflexión, busca la manera de encontrar solución a esos problemas que en cierta medida te han estancado, ten cuidado con tus planes y proyectos, sueles contarlos antes de tiempo y eso en cierto grado hace que se te cancelen por envidias de quienes te rodean.

LEO

Deja de buscar a quien no te busca, deja de amar a quien no te quiere y olvida a quien ya te olvido. Una amistad nueva entrará a tu circulo, te dará muchas alegrías y será tu cómplice en muchas cuestiones de las que solo tú eres capaz de hacer, aprende a valorar a quien está a tu lado siempre sin pedirte nada a cambio, aprende a expresar más tus sentimientos y decir lo que sientes, algunas veces caes en situaciones muy tontas pues te cuesta expresar lo que siente tu corazón. Ten presente que solo tienes esta vida para ser feliz, dale vuelo a la hilacha y que te valga lo que la gente piense pues solo a ti te tienes que rendir cuentas. Te vienen grandes cambios en tu vida pues descubrirás que una persona muy querida para ti te ha jugado el dedo en el hocico es decir te ha mentido y engañado en varias ocasiones. Cuídate de traiciones por parte de amistades pues estarán a la orden del día, uno de tus amigos más cercano se la ha pasado hablando fregadera y media a tus espaldas.

VIRGO

Amor a distancia se debilita debido a la falta de interés de una de las partes. No pretendas cambiar la manera de ser o de pensar de las demás personas, aprende aceptarlas como son. Déjate ya de tonterías y concentra tu vida en el ahora, el pasado ya fue y si regresa no tendrá nada nuevo que ofrecerte, aprende a quererte y valorarte y antes de querer resolver la vida de los demás aprende a resolver tus problemas existenciales que tanto te han mermado la existencia. Vienen días en los que te irás a la cama pensando muchas cosas sobre tu fututo, no te adelantes tanto a los hechos y aprende a disfrutar el momento. Un problema familiar se avecina, pero con el tiempo sabrán resolverlo. Familiar te visita. Amistad te pedirá un consejo, ten cuidado a quien ayudas pues podría morder tu mano. Una amistad tiene intenciones de romance contigo, pela los ojos e identifica de quien se trata, lo sabrás rápidamente pues sus detalles y manera de tratarte lo pondrán al descubierto.

LIBRA

No te deprimes si la persona amada no está a tu lado, recuerda que a toda vela le llega su hora, la vida se encargará de reunirlos o separarlos, pero sea lo que sea, sabrás salir adelante y ser feliz. Expareja se dará cuenta de que perdió demasiado al dejarte ir, no te buscará por su orgullo, pero si te andará vigilando en tus movimientos. Si tienes una relación, habrá un ambiente tenso ya que otra persona está metiendo cizaña y malas energías pues quiere perjudicarlos como pareja. Estarás estos días en un tono bastante bueno pues comenzarás a sentirle sabor a la vida, no temas a conocer más personas y darle vuelo al sexo siempre y cuando lo hagas con responsabilidad, ten presente que eres un signo bien intenso y el sexo siempre será una necesidad para ti. No comentes nada de tus planes, podrían no cuajar bien debido a malas energías de personas que te rodean.

ESCORPION

Si las cosas te han salido mal últimamente no te desesperes ni te deprimas por esa razón, al contrario, aprende de cada shingazo que te da la vida para no caer en los mismos pedos de siempre. No te permitas volver a caer y fracasar en el ámbito del amor, abre bien tus ojos y no caigas en las mismas jugadas que ya te hicieron antes y te hicieron sufrir. Cuida mucho las cuestiones que tienen que ver con enojos y discusiones pues podrías dañar a personas que son realmente importantes entre ellas familiares o amistades, a veces te cargas un humor muy perro que hasta te asustas de ti mismo o misma. Un negocio en puerta se visualiza con shingos de éxito. Si tienes ya una relación no andes de calzón flojo y concentra tu energía en prepararle un detalle, eso hará más fuerte la relación. Ya no te martirices por lo que no pude ser, mejor busca nuevas oportunidades sobre todo en el terreno del amor, no pierdas más tu tiempo en personas que no hacen nada por estar a tu lado.

SAGITARIO

Cuídate de caídas y golpes, es decir los accidentes podrían estar a la orden del día. Si estas soltero y no pones esfuerzo, dedicación y tiempo en consolidar una relación con personas que te han tirado los perros jamás vas a lograr nada, no esperes que la otra parte lleve siempre la batuta. Vienen cambios en el trabajo y en los dineros, aprovecha los ingresos extras para ir pensando en un negocio para mejorar en esta casilla. Si ya una vez esa amistad te dañó, no tienes por qué volver a confiar. Regresar con exparejas ni lo pienses, tú tienes la última palabra, no vale la pena sufrir por las mismas cuestiones habiendo tantos nuevos mundos por descubrir. Eres de los signos con la lengua más suelta, podrías meterte en problemas por decir o comentar cosas de más, a quien le moleste tu manera directa y cruda de decir lo que sientes que le busque, no viniste a dar gustos.

CAPRICORNIO

Eres un ser muy noble y de mucha luz y eso les cala a las demás personas. Las fregaderas que cometas en estos días las pagarás muy caro en un futuro próximo, ponte las pilas y no creas más en palabras sino solo en hechos. Has pasado por muchas situaciones muy complicadas y has salido a flote, demasiado vengativo, pero a la vez eso te ha servido para que a nadie le queden ganas de querer pasarse de listo contigo, cuida mucho tu entorno y tus amistades, ya no estas para perder el tiempo y menos para ir por la vida esperando algo que no va a llegar. Cuídate de accidentes automovilísticos. Se viene un viaje muy perro donde te la pasarás de la mejor. Aguas con a quien le cuentas tus cosas y planes, recuerda que tienes un chorro de gente que te envidia. Te sentirás triste al terminar los días, es normal, estas madurando, comenzarás a darte cuenta de muchas cosas, verás la verdadera cara de una persona a quien admirabas y querías mucho.

ACUARIO

Llegó la hora de mandar a incomodar a su madre a esa gente tonta que solo te busca cuando necesita un favor, pero cuando tú los necesitas no se aparecen ni debajo de las piedras. Viene un proyecto que tienes en mente y que empezará a cuajar en estos días. Cuida tus espaldas pues estarás muy propenso a propensa a que una amistad te de la puñalada. Si tienes dudas del ser amado, aléjate y déjale todo al destino, si esta persona te quiere y valora no te dejará ir y luchará por mantenerse a tu lado, sino lo hace créeme que abras tomado la mejor decisión. Algunas veces sueles esperar mucho de los demás y ese es el problema por el cual te decepcionas. Es momento de darle vuelta a esa página y evitar esos conflictos, para llenarte de esa paz que falta en tu vida en estos momentos. Andarás algo estresado o estresada por una situación familiar que te ha quitado el sueño.

PISCIS

El amor de lejos siempre te vendrá fortalecido pues, aunque no esté a tu lado te da la fuerza suficiente para empezar cada día. Oportunidad de viajar, viene un embarazo en la familia o persona conocida. Que se cuiden tus enemigos y las personas que no creyeron en ti pues entras en una etapa en que logrará mucho de tus planes y metas que te habías propuesto. Fin de semana con algo de estrés, cuídate un shingo de enfermedades pues estarás muy propenso o promesa. Si tienes pareja es buen momento para arreglar cualquier asunto del pasado que los ha lastimado, da gracias por lo que tienes y comienza a enamorar a esa persona que tanto amo y ha estado contigo. Te has sentido algo decaído y sin ganas, no te preocupes estas pasando por un cambio y maduración en el cual comenzarás a definir hacia dónde diriges tu vida y sobre todo tu realidad. Ten cuidado en la manera en que te desenvuelves en público pues podrías dejar mucho que desear. No dudes del cariño y amor de tu pareja pues si no te quisiera desde hace mucho te habría mandado a la shingada, aprende a confiar en el ser amado y a mostrarle con confianza tu amor.