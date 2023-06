Mujer amenazó con tirar a bebé desde el tercer piso de un complejo de apartamentos en Houston

HOUSTON – Una mujer enfrenta cargos por poner en peligro la vida de un bebé de cuatro meses al sacarlo por una ventana y amenazar con dejarlo caer, según informaron las autoridades. Constable deputies were able to get the child to safety and detain the woman who reportedly flashed a gun to witnesses who tried to stop her, court documents read. https://t.co/gbjVgUqTXM — ABC13 Houston (@abc13houston) June 18, 2023

La oficina de la Policía del Precinto 4 del Condado Harris reportó que el incidente ocurrió este viernes en las instalaciones del complejo de apartamentos Venti ubicado en la cuadra de la calle Ella en el norte del Condado Harris.

Woman charged after dangling infant out of third floor apartment window in north Harris Countyhttps://t.co/3etrsiU9Pw — KPRC 2 Houston (@KPRC2) June 17, 2023

Según la Policía, oficiales recibieron llamadas multiples de personas reportando a una mujer colgando a un bebé de una ventana y amenazando con tirarlo y matarlo mientras que lo sostenía ante las miradas de algunos vecinos.

El apartamento donde ocurrió el incidente se encuentra en el tercer piso.

Oficiales reportaron que varios vecinos estuvieron tratando de calmar a la mujer, que fue identificada como GreOndria Whitfield, antes de que llegaran los oficiales al lugar.

Después de una negociación fallida con la mujer oficiales tumbaron la puerta del apartamento para ingresar.

La mujer estaba armada con una pistola y se la apuntó a uno de los oficiales. No hubieron disparos y oficiales lograron detener a Whitfield luego de haber asegurado al bebé.

Whitfield actualmente se encuentra bajo custodia y enfrenta cargos por poner en peligro a un menor y por asalto agravado. Se le entabló una fianza de $40,000 dólares y se le programó una audiencia en corte este próximo martes.