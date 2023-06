¿Por qué la presidenta de la Junta del LAUSD quiere castigar y dividir a las familias?

Todos los padres quieren lo mismo para sus hijos en lo que se refiere a la educación: unos excelentes docentes que les ayuden a aprender dentro de un entorno de aprendizaje seguro, limpio y acogedor. Hace casi dos décadas, los votantes de California aprobaron una proposición electoral que exige a los distritos escolares –los cuales controlan el acceso a los fondos estatales para la construcción de instalaciones y tienen la autoridad exclusiva para aumentar las tarifas e impuestos para la construcción de escuelas– proporcionar a todos los estudiantes de escuelas públicas, incluidos los de las escuelas chárter, acceso a instalaciones “razonablemente equivalentes”. En otras palabras, cuando se trata de escuelas públicas, no debemos discriminar. En lugar de recurrir a los sótanos de iglesias o a locales de negocios en desuso, todos los estudiantes de las escuelas públicas, incluidos los de las escuelas chárter, deben tener acceso a las aulas del distrito para maximizar el uso de las instalaciones públicas para la educación de todos los estudiantes de las escuelas públicas.

Pero ahora, la presidenta de la Junta del LAUSD, Jackie Goldberg, y la miembro Rocío Rivas, quieren quitarle el acceso a los estudiantes. Están trabajando para limitar drásticamente el número de planteles del distrito que deben compartir espacio con otros estudiantes de escuelas públicas –cuyos padres eligieron una escuela chárter como la mejor opción para ellos–, e incluso expulsar a las escuelas chárter existentes que comparten instalaciones.

Supongamos que usted ha elegido para su hijo la escuela que más le conviene y ésta resulta ser una escuela pública chárter. A esa escuela se le ofrece un espacio en un establecimiento escolar del distrito, espacio al que no sólo tiene derecho moralmente, sino también legalmente. Es donde su hijo va a la escuela todos los días. Pero, debido a que requiere coordinación y esfuerzo para compartir el espacio, Goldberg y Rivas simplemente quieren desalojarlos de su hogar educativo.

Es cierto que esta práctica a veces puede ser difícil para ambas escuelas: dos escuelas que comparten las instalaciones es un reto, pero no siempre es el caso. En la última reunión de la junta del LAUSD, en la que se presentó la resolución para limitar lo que la Junta denomina técnicamente “coubicación”, dirigentes escolares dieron testimonio de cómo el hecho de compartir un plantel puede resultar en mejores servicios para los alumnos de ambas escuelas. Aunar esfuerzos, compartir programas y aprender entre sí es posible con ingenio, mentalidad de colaboración y voluntad adecuada.

Durante 10 años, New Heights Charter School ha compartido un campus con King Elementary en Leimert Park. Más del 80 % de los 410 estudiantes de New Heights son latinos. Rosanne López, una docente y entrenadora académica de la escuela, testificó en la reunión más reciente de la Junta sobre la experiencia positiva de su plantel compartido. Dado que New Heights ha sido designada como una escuela comunitaria, están trabajando para brindar servicios, como un equipo dental en el campus para ofrecer servicios gratuitos a los estudiantes de ambas escuelas. Y hay muchos más ejemplos en los que los acuerdos de ubicación conjunta han funcionado bien.

A pesar de que no todos los casos de espacios compartidos son armoniosos, las escuelas chárter no lo elegirían si no tuvieran que hacerlo. Pero si se trata de escoger entre el sótano de una iglesia (o el costo exorbitante de un edificio nuevo), la mayoría de ellos escogerá el espacio disponible en el aula, aunque resulte difícil.

Cuando se presenta un reto, enseñamos a nuestros hijos a encontrar soluciones, a buscar compromisos, a compartir. Es el momento de que los adultos hagamos el arduo trabajo de encontrar un camino, especialmente cuando las consecuencias de no hacerlo, discriminando a un grupo de estudiantes en detrimento de otro, son tan graves. Todos los estudiantes de escuelas públicas merecen aprender en un aula decente, punto. Es lo que dice la ley. No deberían elegir ganadores y perdedores, que es exactamente lo que están haciendo. En un momento social difícil, cuando los miembros de la Junta han denunciado a voces la política de división desde el estrado, es sorprendente ver que la retórica se evapora cuando se trata de caracterizar a los estudiantes chárter como “perjudiciales” y “no deseados”. Veremos si la Junta se hace responsable de sus propios valores declarados de colaboración, colocando a los niños en primer lugar y respetando la ley para todos los niños.

(*) Myrna Castrejón es la presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Escuelas Chárter de California (CCSA por sus siglas en inglés).