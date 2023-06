Tenoch Huerta renuncia a la película “Fiesta en la madriguera” tras las acusaciones que ha hecho en su contra María Elena Ríos

Hace algunos días el actor mexicano Tenoch Huerta fue calificado como “violentador” y “depredador sexual” por la saxofonista María Elena Ríos. Él negó esas acusaciones, aunque aceptó haber mantenido una relación de varios meses con la también activista, por lo que procedería legalmente.

La noche del lunes, durante el noticiero de Ciro Gómez Leyva transmitido por Grupo Imagen, Claudia Mollinedo dio a conocer un comunicado en el que Huerta informa lo siguiente: “Ante el impacto de las recientes declaraciones sin fundamento de María Elena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de participar en la película “Fiesta en la madriguera”. Es con gran tristeza que hago esto, pero no puedo permitir que sus acciones me dañen no solamente a mí, sino también al trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto. Mi enfoque ahora es simple: continuar con el proceso de restauración de mi reputación”.

Entre sus acusaciones María Elena Ríos comentó que Tenoch Huerta tuvo varias conductas de abuso, una de éstas stealthing (sigilosamente), acto en el que el hombre se retira el preservativo durante una relación sexual consensuada, sin que su pareja se dé cuenta. El 30 de mayo el actor publicó en su cuenta de Instagram fotografías que lo muestran con Caro y en las que anunciaba el rodaje de “Fiesta en la madriguera”, que comenzaría hoy, 20 de junio.

