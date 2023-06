Adultos menores de 65 años en EE. UU deben hacerse exámenes de ansiedad: por qué

Todos los adultos jóvenes y de mediana edad deben someterse a pruebas periódicas de ansiedad y depresión, incluso si no tienen síntomas, dijo el martes un influyente grupo de salud pública.

Si bien el Grupo de trabajo de servicios preventivos de EE. UU. ha recomendado a los médicos que evalúen a los pacientes para detectar depresión desde 2002, es la primera vez que el grupo aboga por la detección de rutina de la ansiedad en adultos. Las mujeres embarazadas y las que dieron a luz en el último año se destacaron como personas que deberían ser examinadas.

“Este es un llamado a la acción”, dijo en una entrevista la Dra. Wanda Nicholson, vicepresidenta del grupo de trabajo y profesora de prevención y salud comunitaria en el Instituto de Salud Pública George Washington Milken en Washington, DC.

La guía surge en momentos en que el estrés emocional se ha disparado en los últimos años, aumentando las demandas sobre el número limitado de consejeros y terapeutas en todo el país.

“Reconocemos que puede haber limitaciones en cuanto al acceso a proveedores de salud mental dentro del sistema de atención médica”, dijo Nicholson.

No hubo suficiente evidencia para respaldar la evaluación de adultos de 65 años o más, dijo el grupo de trabajo.

El Grupo de trabajo de servicios preventivos está compuesto por expertos en salud independientes que ofrecen su tiempo como voluntarios para analizar todos los datos científicos sobre un tema en particular y luego hacen recomendaciones basadas en ese conjunto de datos.

La guía puede influir en los reembolsos de las compañías de seguros, pero los médicos no están obligados a seguir las recomendaciones del grupo, que se publicaron el martes en el Journal of the American Medical Association . Las recomendaciones se consideran definitivas y el otoño pasado se publicó un borrador de orientación sobre el tema.

“Este es un paso adelante positivo”, dijo el Dr. Gary Maslow, profesor asociado de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad de Duke, que no participó en la nueva guía.

El grupo de trabajo recomendó previamente que los niños a partir de los 8 años fueran examinados para detectar el trastorno de ansiedad.

