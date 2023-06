Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de junio de 2023

Aries (Horóscopo Especial)

Ten cuidado con amores del pasado los cuales podrían aparecer en cualquier momento y ocasionarte serios problemas. Hoy es el día para que te lances a la aventura. Tu energía está en su punto máximo, así que aprovecha para perseguir tus metas con esfuerzo. No te preocupes por los problemas, eres un guerrero nato y los superarás con facilidad. Solo recuerda tomar un respiro de vez en cuando para recargar tus baterías. No te dejes llevar por chismes de personas mala leche que buscarán de alguna manera afectarte en muchos aspectos de tu vida. Ten viene un cambio bastante bueno en el amor el cual deberás de aprovechar de la mejor forma. Cuidado en que estas gastando tu dinero pues podrían venir perdidas materiales que no esperabas. Hay un divorcio en puerta el cual pondrá muy tenso el asunto dentro de la familia. Se puede presentar la separación o el divorcio en la relación de una amistad. Reunión con familia o amistades el próximo fin de semana ayudará mucho a salir de la rutina. Te van a ofrecer un negocio o un proyecto sé muy inteligente porque puede haber pérdidas económicas

Tauro (Horóscopo Especial)

Que estos días sean de reflexión, de pensar qué es lo que quieres y deseas en tu vida, no te dejes llevar por chismes de vecindad ni por comentarios de personas mal intencionadas. Hay días en los cuales te sentirás de la peor manera y esto se debe a que escucharás malos comentarios de ti y de tu familia. Relájate y disfruta de la comodidad. Hoy es el momento perfecto para consentirte y hacer lo que te haga sentir bien. Si tienes proyectos en marcha, asegúrate de mantener tus ojos en el objetivo de manera constante y vigila que las distracciones del ocio no nublen tu camino. Confía en tu determinación y verás cómo alcanzas tus metas. No es momento de mendigar amor a nadie sino de llenarte de valor y darte cuenta que tu felicidad radica en ti y no en los demás. Date la oportunidad de cumplir esa meta y ese sueño que siempre has tenido en mente sin tener que dar explicaciones a quienes no te las están pidiendo.

Géminis (Horóscopo Especial)

Hay una persona de tu pasado que ha estado pensando mucho en ti, tiene la intención de buscarte, pero no sabe cómo puedas reaccionar. Tu mente está en pleno alboroto. Hoy tendrás una avalancha de ideas creativas, así que anota todo lo que se te ocurra. Sin embargo, evita dispersarte demasiado y enfoca tu energía en aquello que realmente te apasiona. No olvides tomarte un descanso para recargar energías y mantener el equilibrio. Es momento de creer en ti y de confiar en tu capacidad de lograr todo lo que quieres y deseas en esta vida, no te dejes caer por comentarios malintencionados los cuales vendrán de parte de amistades y de familiares. Hay muchas oportunidades de realizar un viaje de última hora con pareja en caso de tener, deberás organizarte para evitar atrasos y cuidar el recurso económico.

Cáncer (Horóscopo Especial)

Hay mucho cuidado con accidentes automovilísticos los cuales pueden estar a la orden del día, hay una amistad de tez blanca la cual te tiene mucha envidia y buscará la manera de perjudicarte haciendo comentarios fuera de lugar en contra tuya y de tu familia. Hoy es el día para conectar con tus emociones. Permítete sentir y expresar lo que hay en tu corazón. Si te encuentras frente a situaciones difíciles, recuerda establecer límites saludables y no absorber toda la energía negativa a tu alrededor. Y no olvides protegerte emocionalmente, como si fuera tu protector solar. Deja de pensar en el pasado y preocuparte por tu presente lo que ya fue ya sucedió y no lo puedes cambiar, enfócate en tus planes y en tus proyectos pero mantén la boca cerrada y no cuentes lo que vas a hacer porque hay personas a tu alrededor que podrían tumbar tus planes. Hay una amistad que necesitará mucho de tu apoyo pues estará pasando por una situación complicada que tiene que ver con separación o divorcio bríndale tu ayuda porque el día de mañana tú la necesitarás.

Leo (Horóscopo Especial)

Vienen días de muchos cambios en los cuales el factor económico será muy importante, es momento de ponerte las pilas e ir por ese negocio que has tenido en mente desde hace tiempo. Basta de hipocresías es momento de poner en su lugar a toda esa gente mala leche que busca perjudicarte de alguna o de otra forma. Eres más perra que bonita y eres el centro de atención donde quiera que tú vas brillas con tu luz propia no permitas que nadie te opaque ni te robe tu brillo, tú tienes el control de la situación y tú decides con quién sí y con quién no. Es tu momento de brillar. Hoy tu carisma y confianza estarán en su máximo esplendor, así que aprovecha para encabezar todo lo que hagas. Sin embargo, recuerda reconocer y apreciar el talento de los demás, no todo tiene que ser sobre ti. Celebra tus logros, pero también celebra los éxitos de los demás. Hay una persona de tu pasado que te ha pensado mucho y que buscará la manera de saber de ti, debes de tener mucho cuidado porque sus intenciones no son buenas hacia ti y podría repetirse la misma historia y tú podrías tropezar con la misma piedra.

Virgo (Horóscopo Especial)

Ten mucho cuidado con esperar más de quien sabes sólo te puede ofrecer migajas, tiene que haber reciprocidad en tus relaciones amorosas, así como en tus amistades o de lo contrario te vas a cansar y podrías mandar todo a la fregada. Hoy es un día para organizar y planificar. Tu habilidad para el detalle estará en su punto máximo, así que aprovecha para poner orden en tu vida. Tómate el tiempo necesario para establecer metas reales y traza un plan de acción. Pero recuerda no obsesionarte con los detalles, acepta que el mundo puede ser un poco desordenado. Date la oportunidad de confiar en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que deseas, cuida tus espaldas porque hay personas que no te toleran y buscarán la manera de afectarte. Te viene un cambio de casa o un cambio de vehículo sólo debes de cuidar de tus gastos para evitar pérdidas económicas a finales de este año. Vienen días grises en los cuales recordarás mucho a una persona que ya no está físicamente contigo quedaron muchas cosas pendientes por hacer y por decirle.

Libra (Horóscopo Especial)

Es momento de ir tras tus objetivos, es momento de preocuparte por ti y de no volver a agachar la cabeza por nadie. Date la oportunidad de cambiar todos esos aspectos negativos que ya conoces es momento de una nueva versión. No permitas que nadie te haga sentir menos o te quita el valor que tienes como persona y como ser humano. Se vienen discusiones en relaciones amorosas, pleitos e infidelidades. Busca el equilibrio en todas las áreas de tu vida. Hoy es un buen momento para tomar decisiones importantes, pero asegúrate de considerar todos los puntos de vista antes de actuar. No te compliques demasiado, confía en tu intuición y sigue el camino que sientas más correcto. No olvides poner límites y cuidar de ti mismo/a también. Podría llegarte la invitación a un evento ya sea una fiesta o una reunión en la cual puede haber problemas si no conoces a las personas o sabes que son conflictivas mejor no te aparezcas. Es momento de cuidar tu salud comenzar un régimen alimenticio y hacer un poco de ejercicio para evitar enfermedades degenerativas en un futuro cercano. Ten cuidado con pérdida de objetos y con golpes y caídas.

Escorpio (Horóscopo Especial)

Mi querido escorpión siempre serás el alma de la fiesta, tienes una gran capacidad para hacer amistades pero también para destruirlas, debes autoanalizarte y conocer cuáles son tus errores, tus fallas y eso que te limita o no te agrada de ti, es momento de crear una nueva versión en la cual te sientas feliz, a gusto y tranquilo, si lo haces que sea porque te nace y no porque te lo están pidiendo. Hoy te encuentras en tu elemento. Tu intuición y profundidad se encuentran en pleno auge. Es el momento perfecto para explorar tus pasiones y adentrarte en lo desconocido. No temas a los cambios, ya que tienes la capacidad de adaptarte y transformarte. Aprovecha este día para conectar con tu lado más misterioso y sacar a relucir tu poder interior. Tu carácter podría meterte en problemas con miembros de tu familia, te gusta decir las cosas como son y en la cara sin importar lo que suceda eso a la larga te trae conflictos y problemas. Podrías entrar en una relación de 3 en la cual el más afectado vas a ser tú, no te metas en problemas ni permitas que te vean la cara, eres lo suficiente para poder escoger la persona qué quieres en tu vida sin tener que compartirla. Cuídate de una amistad la cual te traicionará en no más de 2 semanas.

Sagitario (Horóscopo Especial)

Vienen días cargados de energía, días en los que estarás pensando mucho en tu pasado eso podría ponerte triste y podría arruinar muchos de tus planes. Es hora de expandir tus horizontes. Hoy te sentirás lleno/a de energía y entusiasmo, así que aprovecha para explorar nuevas oportunidades. Abraza la aventura y no te aferres demasiado a la rutina. Recuerda mantenerte optimista y confiar en que el universo te guiará hacia experiencias deliciosas. Es momento de hacer un cambio en tu vida el cual está enfocado a tu felicidad, momento de pensar primero en ti, después en ti y al final en ti. Un viaje de último momento comenzará a planearse podría ser con familia o amigos e inclusive con una pareja en caso de tener te la pasarás de lo mejor sólo cuida tus ahorros. Mucha suerte en juegos de azar y lotería, números con terminación en 5, 8 y 9. No te dejes llevar por el coraje porque podrían sacarte de tus casillas en los próximos días y podrías arruinar un negocio que tienes en mente. Hay un embarazo dentro de la familia el cual saldrá a la luz en próximos días. No te creas de chismes y menos si vienen de personas que tú sabes que te tienen mucha envidia.

Capricornio (Horóscopo Especial)

Cuidado con amores de una noche los cuales podrían entrar a tu corazón y será complicado que salgan de ahí. Viene el retorno de una amistad la cual te dañó con chismes en el pasado tú decides si la dejas entrar o no. Hoy es un buen día para centrarte en tus metas a largo plazo. Mantén tu disciplina y determinación para avanzar en tu camino hacia el éxito. No te desanimes si las cosas no se mueven tan rápido como te gustaría, recuerda que el progreso lleva tiempo. Mantén la fe y continúa trabajando duro, los resultados llegarán.Es momento de arreglar documentos que estén pendientes pues todo va a salir de la mejor manera. Si tienes planeado un viaje este se cancelará de último momento por falta de acuerdos y de presupuesto. Muchas mejoras laborales pero deberás enfocarte más en tu trabajo para que pueda llegar ese aumento o cambio de puesto. Al final del día puedes sentirte agotada, con cansancio o algo pesimista, esto se deberá a la rutina y a la monotonía de tu día a día. Si tienes una relación y han pasado por momentos turbios todo se va a solucionar de la mejor manera tienes que aprender a confiar y ser menos tóxico.

Acuario (Horóscopo Especial)

Cuidado con mentiras en las relaciones amorosas, si tienes una relación deberás de ser lo más sincera posible para evitar conflictos con tu pareja. Hoy es un día para abrazar tu ser único. No temas mostrar tu autenticidad y expresar tus ideas revolucionarias. Aprovecha tu ingenio y originalidad para resolver problemas y aportar un enfoque único a cualquier situación. No te preocupes por encajar en los patrones establecidos, sé tú mismo/a y deja que tu luz brille. En estos días andarás muy sentimental al ver que muchos de tus sueños no se han logrado concretar, no pasa nada, tiempo al tiempo, las cosas sucederán cuando tenga que ser. Es momento de ahorrar y pensar en tu futuro porque en los próximos meses puede haber gastos inesperados o de última hora. Sueños premonitorios que te van a indicar situaciones que están por suceder deberás de poner mucha atención porque te darán ciertas claves o números de suerte. Amores del pasado retorna pero no tendrá nada nuevo que ofrecerte lo mismo de siempre pero disfrazado de cordero.

Piscis (Horóscopo Especial)

ten cuidado con problemas laborales que se van a presentar por chismes y malentendidos, no te metas en lo que no te incumbe o de lo contrario recibirás una llamada de atención. Hoy es un día para conectarte con tu intuición y sensibilidad. Permítete explorar tu mundo emocional y presta atención a tus corazonadas. Escucha tu voz interior y confía en tus instintos. Recuerda cuidar de ti mismo/a y establecer límites saludables en tus relaciones. No olvides que tu sensibilidad es tu fortaleza. Se puede presentar un cambio de casa o de vehículo en las próximas semanas que va a ser muy favorecedor. Hay que ser siempre agradecido con las personas que te han ayudado en estos meses, la vida da muchas vueltas. Deberás de ser más desconfiado con las personas que te rodean para evitar traiciones sobre todo de una amistad de tez blanca la cual no te ve con buenos ojos. La falta de tiempo para tus proyectos puede hacer que todo se venga abajo, necesitas enfocarte en lo tuyo y comenzar a trabajar desde hoy en eso. Momento de salir de la rutina de conocer a nuevas personas y si estás soltero darte la oportunidad de abrir tu corazón. Momento de mirar por tu bienestar antes de querer resolverle la vida a los demás.