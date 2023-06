Francisco Céspedes arremete contra López Obrador

A raíz de la invitación del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al líder cubano, Miguel Díaz Canel, el cantante Francisco Céspedes, arremetió contra el mandatario de México.

Céspedes, de origen cubano, no pudo ocultar su molestia luego de que Díaz Canel estuviera como invitado especial durante las Fiestas Patrias mexicanas.

Y es que en septiembre del 2021, Díaz Canel estuvo presente en el desfile militar en lo que significó el 211 aniversario de la Independencia de México. Allí, incluso, ofreció un discurso.

Luego participaría en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe.

Así que la presencia del cubano, en ese momento no solo despertó la ira de sus detractores, sino también de los de López Obrador: Allí están involucrados los miembros de la sociedad civil.

Utilizaron un mecanismo de protesta actual: el Internet y las redes sociales para fustigar a AMLO.

Justo por este canal de información fue el que Céspedes utilizó para el cantautor cubano para arremeter contra el mandatario mexicano:

“Cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima, no sé, o sea, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como máximo porque, por eso, entonces me cae muy mal ese tipo y ojalá se muera”, dijo el cantautor.

Luego de este momento donde reflejó su evidente molestia, se vio obligado a poner privada su cuenta de Twitter, ya que su opinión se viralizó.

Así como recibió muestras de solidaridad, también fueron muchos sus detractores, especialmente los que apoyan a AMLO, que arremetieron en contra del cantante caribeño.

Su tuit se hizo tan viral que hasta consiguió una respuesta de Beatriz Gutiérrez, primera dama de México, y del propio mandatario mexicano.

La respuesta del mandatario mexicano

“México te ha dado. No lo olvides, amigo (…) Pobre de ti. No te deseo la muerte sino una vida feliz para que no odies”, escribió la escritora por Instagram.

Y luego llegó la respuesta más fuerte, desde el Palacio Nacional, donde el mandatario mexicano tocó el tema de su detractor.

“Hay que entender que andan de mal humor los de la derecha. En México y todo el mundo, la derecha anda corajuda. Nosotros andamos felices”, dijo.

Desde los inicios de la carrera política de Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado simpatía por los políticos oriundos de Cuba. También con algunos músicos y con Miguel Díaz Canel no ha sido la excepción.

