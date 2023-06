Gustavo Santaolalla: su música está en todas partes

Gustavo Santaolalla se pasa la mano sobre su larguísima y tupida barba blanca. Luego muestra que su cabello también ha crecido mucho. Dos delgadas y también largas trenzas, una de cada lado de su cabeza, lo atestiguan.

“Me gusta cambiar; he estado pelado, con pelo largo, con ‘goatie’, de todo”, dijo el músico y compositor argentino en una reciente conversación por zoom. “Esto es desde la pandemia”.

Comienza la charla con la emoción de un niño al que le acaban de regalar un juguete. Cuenta que estuvo hace unos días en su país natal, donde participó en un concierto de Divididos, una banda de rock que él produjo y que celebró sus 35 años de existencia. Gustavo fue el invitado especial, y actuó frente a 45 mil personas que se reunieron en un estadio de fútbol.

“Fue muy lindo”, dijo desde su casa en Los Angeles, donde reside desde hace varias décadas.

Ahora se concentra en al menos una decena de proyectos, la mayoría relacionados con la música y uno que otro con su compañía productora de vino y con una pequeña casa editorial que dirige.

En unos días volará a Europa; tiene una pequeña gira por varias ciudades de España y París y a la vez estará dictando conferencias en universidades de Madrid y Canarias.

Mientras tanto, lo que lo trae bastante emocionado es su participación como invitado especial en The Game Awards 10–Year Concert, un show este fin de semana en el Hollywood Bowl que celebrará el papel que juega la música en los videojuegos. Con Lorne Balfe al frente de la Hollywood Bowl Orchestra, en el concierto se tocarán segmentos musicales de los juegos Arcane, Diablo, Elden Ring, Final Fantasy XVI, God of War, Hades, Hogwarts Legacy, League of Legends, Spider-Man de Marvel, Starfield, Star Wars Jedi y The Last of Us; Gustavo Santaolalla —compositor de la música de este último juego—, y el dúo de rock Tenacious D, actuarán en vivo.

Uno de sus más grandes orgullos es la popularización que hizo del roncoco, el instrumento andino del que no se desprende y al que le debe que su música se escuche en todos los planos imaginables.

“En 2024 se cumple el 25 aniversario del álbum ‘Ronroco’, el que me abrió las puertas al cine”, dijo. “Ese instrumento me ha llevado a tantos lados”.

Esta especie de charango, hasta hace poco solo conocido en el contexto de la música andina, ha estado presente en, además de los discos de Bajofondo —el grupo de tango contemporáneo que lidera Santaolalla—, en las bandas sonoras en las que ha colaborado, entre ellas El secreto de la montaña —con la que ganó un Oscar—, Babel, Amores Perros y Diarios de Motocicleta.

“Es un instrumento que viene de los Andes, pero yo lo he sacado de ahí, lo he sacado del contexto de la música andina”, dijo. “Lo utilizo para muchas cosas; puedo tocar algo que tiene resabios de música andina, de música africana, música del Oriente Medio o americana, como en “The Last of Us”.

Los fans ya deben de saber que HBO produjo una serie que lleva el mismo nombre y que está basada en el videojuego. El chileno Pedro Pascal y Bella Ramsey —en la serie padre e hija— son los protagonistas. Santaolalla creó el tema principal, donde los primeros acordes que se escuchan son, precisamente, los de un roncoco.

“Estoy muy feliz con lo que pasó con ese instrumento” dijo. “Hoy en día hay te metes a Youtube y está lleno de chicos tocando el roncoco, tocando mis temas y con tutoriales, así que es una relación muy linda que tengo con ese instrumento”.

Santaolalla también trabaja en un documental sobre Nora Cortiñas, una de las fundadoras de la organización argentina Madres de la Plaza de Mayo, y en Pedro Páramo, el primer largometraje de Rodrigo Prieto, quien fue fotógrafo de importantes proyectos de Hollywood.

Además está trabajando en el diseño de un roncoco y en los festejos del aniversario 40 de un viaje que hizo con León Gieco por caminos de Sudamérica para grabar y documentar a músicos rurales.

En detalle

Qué: Gustavo Santaolalla en The Game Awards 10–Year Concert

Dónde: Hollywood Bowl, 2301 N. Highland Ave., Los Angeles

Cuándo: domingo 8 pm

Cómo: boletos desde $15; informes hollywoodbowl.com