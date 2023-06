Cáncer es un signo cauteloso en el mundo de la citas, al ser sensible y emocional, no abre su corazón ni confía rápido en las personas, pero sí necesita romance y cariño. A los nacidos del 21 de junio al 22 de julio les lleva tiempo romper las barreras por lo que no son compatibles con signos del zodiaco fríos o distantes.

De acuerdo con los astrólogos, las claves para descubrir qué tan compatibles son los signos es su elemento zodiacal, rasgo que revela mucho sobre su personalidad. Los signos de tierra son prácticos, los de fuego muy apasionados, los de aire más racionales y los de agua emocionales.

Cáncer es un signo de agua, lo que indica que es sensible, además está gobernado por la Luna, el plantea astrológico que rige las emociones e intuición, por eso en el amor, el cangrejo quiere sentirse protegido, seguro y amado.

Dicho lo anterior, te decimos qué signos del zodiaco son los menos compatibles con Cáncer en el amor.

Acuario es el signo menos compatible con Cáncer en el amor. Astrólogos de Astrology Answers explican que al ser un signo de aire, el aguador del Zodiaco vive en su raciocinio y trata de pensar con lógica. Les gusta mantener sus sentimientos detrás de su pensamiento lo cual puede enloquecer a Cáncer, quien alimenta el amor con emociones y palabras de afecto.

Además, Acuario es distante y no le gusta mostrar afecto, ni en privado ni en público, demostraciones que sí necesita Cáncer para sentirse seguro en una relación. Esta discrepancia ocasiona que Cáncer y Acuario sean signos poco compatibles en el amor.

Cáncer no se lleva bien con signos distantes emocionalmente. Foto: Shutterstock

Sagitario si bien es un signo de fuego apasionado, son conocidos por ser demasiado francos. La brutal honestidad puede ser muy dolorosa para los sensibles Cáncer, además el arquero en el amor suele ser independiente y toma decisiones sin consultar a su pareja. Esto no es del agrado de Cáncer por lo que el drama siempre estará presente en su relación.

El último signo menos compatible con Cáncer es otro de aire. El estilo de Libra, si bien es romántico, tiende a ser un poco más intelectual, es decir, no expresa realmente lo que siente su corazón. El signo de la balanza lo hace para no dañar los sentimientos de su pareja Cáncer, sin embargo, la falta de comunicación es un factor que impide a estos dos signos ser compatibles.

