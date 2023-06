Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de junio de 2023

Aries

Hermana querida, hoy es un día lleno de energía y cambios en los cuales debes enfocarte en tu felicidad y dejar a un lado a esas personas que solo te ponen piedras en tu camino y no te dejan avanzar, es momento de madurar y darte cuenta que no necesitas de nadie para estar bien y para ser feliz simplemente de ti. Abraza la aventura y la libertad, este es un buen momento para tomar decisiones atrevidas y seguir tus pasiones. Confía en tu intuición y aprovecha las oportunidades que se presenten chula. Mantén una mente abierta y disfruta del viaje. Número de hoy: 5. No caigas ya en tontería y media y ponte buza caperuza para lograr prevenir esas situaciones que pueden hacerte pasar un mal rato o dejarte sin dormir, viene una noticia que no esperas que te pondrá los pelos del asunto de punta, no te sofoques ni te mal gastes tu tranquilo y tranquila todo tiene solución, solo será cuestión de que trabajes en eso; no te estreses ni pienses en cosas que no son antes de tiempo.

Tauro

No dejes pendientes que puedes resolver hoy para otro día o se te va juntar todo el show y no sabrás como librarte de eso, tira objetos que estén estrellados o dañados de casa porque solo están reteniendo malas energías y no te dejarán avanzar. Ya dile que sí a esa persona que te anda rogando dese hace tiempo, no exijas más de lo que puedes ofrecer y si la persona a quien tu quieres no te pela, nada tienes que seguir haciendo ahí. Hoy es un día para expresar tu creatividad y disfrutar de la belleza que te rodea. Permítete divertirte y conectar con tu lado más perro y juguetón. Aprovecha tus habilidades comunicativas para expresar tus ideas y emociones. Mantén una actitud optimista y busca momentos de alegría y diversión. Número de hoy: 3. Ya no pienses tanto en ese alguien del pasado ni en lo que pudo ser, lo hecho está hecho, ya fue, a la tiznada y el o la que sigue, next, necesitas no seguir así o de lo contrario jamás lograrás consolidar algo nuevo, no te cierres a nuevas oportunidades, necesitas trata de descansar bien y no desvelarte porque eso te daña y genera arrugas y ahorita no está el horno pa bollos.

Géminis

Ponte al día en tus pagos y deudas que tienes o te vas a meter en problemas legales o vas a batallar para que te vuelvan a soltar dinero a la próxima vez que lo necesites. Problemas del pasado regresan, necesitas despabilarte y no darle vuelta a lo mismo que ya hace un tiempo te dañó la existencia. Este es un día para buscar la sabiduría y la revisión interna. Dedica tiempo a la reflexión y la meditación. Confía en tu intuición y presta atención a los mensajes que recibes en tu interior cariño. Es un buen momento para profundizar en tus intereses intelectuales y buscar respuestas a tus preguntas más profundas. Número de hoy: 7. Estarás algo sensible en estas fechas, trata de abrir más tu corazón y mostrar le a tu familia tus sentimientos. Vienen buenas noticias de “eso” que te inquietaba y te había quitado el sueño en estos días, eres muy vivo pa librarte de esas situaciones pero tampoco te confíes, eres muy de que siempre logras lo que te propones y sabes cumplir promesas el pex aquí y tu mayor desacierto es que le flojeas al hacer las cosas y no las haces a su tiempo sino hasta el último momento.

Cáncer

Si te sientes de la fregada y agotad@ no platiques con nadie, a veces es mejor cerrar el hocico pa no complicar las cosas, empezaras a ver claro en cuestión de los sentimientos; haz lo que te dicte tu corazón. Hermana, hoy es un día para cultivar la armonía y la conexión emocional. Presta atención a tus relaciones cercanas y busca momentos de ternura y apoyo. Confía en tu intuición y en tu capacidad para nutrir a los demás. Número de hoy: 2. Es un buen momento para buscar equilibrio y encontrar consuelo en el hogar y la familia. Si estás en una relación, no te atontes ni bajes la guardia porque vienen celos e infidelidades en puerta, trata de no atosigar tanto a tu pareja ni buscar maneras para estar discutiendo o picándole el buche! No mendigues cariño o amor porque por eso siempre hacen lo que quieren contigo, aléjate de relaciones que estén por debajo de agua, ten cuidado con confundir el sexo con amor, recuerda que el que ama o da más es el que más pierde. Si te dañaron o afectaron en el pasado ya nada se puede hacer nada pa cambiarlo, no puedes vivir toda tu vida con miedo a que te lo vuelvan hacer, disfruta lo que venga y no te cierres a oportunidades, manda a la vergalavisión a toda la gente que solo te hace sentir mal o te estresa de oquis.

Leo

Viene una cita con una persona o reunión con amistades. Extrañarás a personas de tu sangre que no están contigo. Aléjate de amigos y personas conflictivas que solo buscan dañarte o hacerte sentir mal con comentarios tontos. Mi Leona linda, hoy es un día para liderar y manifestar tu poder personal. Confía en tus habilidades y toma la iniciativa en tus proyectos. Es un buen momento para establecer metas claras y seguir adelante con determinación. Mantén una actitud positiva y confía en tu capacidad para lograr el éxito guerrera. Número de hoy: 1. No trates de acosar a las personas que no te quieren o no les interesas porque terminarán dejándote en vergüenza públicamente, si esa persona no muestra interés por ti mándala a la ñonga y dale con quien sigue, no seas tonto y no tomes decisiones a la ligera piensa bien lo que decidirás si no quieres que te vaya de la tiznada más adelante, recuerda que el karma no duerme. Una amistad necesita mucho de ti, no le des la espalda y bríndale al menos tu apoyo. Cuídate en la alimentación pues si sigues comiendo como comes y no llevas una rutina de ejercicio subirás mucho de peso y te costará mucho bajarlo. Ponte las pilas y ten presente que la persona que esté contigo deberá de ser alguien que te ame más de lo que tú puedas amarla pues solo así no te harán daño en caso de que esa relación no funcione.

Virgo

Oye mana, hoy es un día para enfocarte en las relaciones y el servicio a los demás. Busca oportunidades para ayudar y apoyar a quienes te rodean. Te va poner de mal humor un chisme del que te enterarás en estos días. Amores de una noche y rompimiento de relación de amistades en estos días. Cuídate de pérdidas de objetos y trata de arreglar pleitos familiares antes que sea tarde y puedas arrepentirte. Cultiva la armonía y la belleza en tu entorno. Es un buen momento para cuidar de tu bienestar físico y mental. Busca momentos de gratitud y aprecia lo que te rodea. Vienen días muy precipitados, tus cualidades de conquista estarán a flor de piel te manejarás en mucho pegue y despertaras los instintos de personas que sienten atracción por ti al grado de confesarte sus sentimientos. Número de hoy: 6. En el terreno sentimental no se ven grandes cambios, no busques lo que no necesitas y no te confundas en tus sentimientos pues podrías confundir el cariño que sientes por una amistad por amor. Vista sorpresa de familiares se aproxima, recoge la casa para que no los agarren en curva con el mugrero.

Libra

Si ya te mandaron a la porra o fuiste tú quien mandaste a alguien, ponte las pilas que hoy es día de empezar de nuevo y mandar todo a la fregada, urge renovarte y quitar de tu vida todo eso que te causa indigestión o no te deja avanzar. Si no tienes un trabajo estable, busca mejores oportunidades, eso sí, no sueltes el hueso hasta no tener asegurado el otro. No te esperes que el trabajo venga a ti, tú debes de moverte si quieres salir de jodido y jodida. Llega un día para soltar y dejar ir aquello que ya no te sirve para que puedas liberar la mujer fuerte que hay en ti. Busca el cierre de situaciones pendientes. Es un buen momento para reflexionar sobre tus lecciones y crecimiento personal. Busca la paz interior y practica el perdón. Confía en que nuevas oportunidades llegarán a tu vida, bella. Número de hoy: 9. Nacerá la atracción o el sentimiento por una amistad, empezarás a ver la vida de otra manera pues esta persona te enseñará a confiar más en ti. Viene mucho trabajo, estrés y grandes responsabilidades de las cuales no podrás hacer aún lado; esto acompañado de dinerito pa’ el gasto. Vienen días en que andarás con el gaznate muy suelto, estarás en contra de medio mundo y eso se deberá a que sentirás cierta inestabilidad o coraje con el mundo debido a que muchos planes y situaciones no te han resultado como esperas.

Escorpión

Querida Escorpio, hoy es un día para enfocarte en el logro de tus metas y el manejo de tus recursos. Trata de platicar y comunicarte más para no meterte ya en problemas con tu familia y amigos por malos entendidos. Cuídate las espaldas de compañeros de trabajo te tienen mucha envidia, recibirás una llamada o mensaje de texto que te pondrá feliz, amigo o amiga te buscará para contarte un chisme Confía en tu capacidad para alcanzar el éxito y la prosperidad. Aprovecha tu determinación y tu habilidad para enfrentar desafíos. Es un buen momento para establecer objetivos claros y tomar medidas prácticas hacia ellos. Número de hoy: 8. Ten cuidado con traiciones por parte de amigos y de pleitos familiares por no llegar acuerdos. Necesitas que arregle tus problemas con terceras personas pero no te pases de vivo pues podrías dañar a quien te importa. Ten cuidado con 3 amistades están hablando mal de tu familia, cambia de actitud contigo mismo, es momento de crecer. En el amor podrías estar muy decepcionada o decepcionado, sin embargo, cuando dejes de buscar llegará la persona adecuada a cambiar tu mundo y sanar viejas heridas.

Sagitario

Es momento hacer más duro tu corazón para evitar ser dañado o dañado, confía en quien confía en ti y ama a quien te ama. Es importante que tomes en cuenta cada una de las caídas por las que has pasado, sueles encariñarte con la piedra y eres muy de estar ahí donde no te quieren y tratan mal. Extrañarás a una persona de tu pasado que fue muy importante, sin embargo, mientras sigas ahí no podrás consolidar nada nuevo.. Hoy es un día para establecer bases sólidas y trabajar con disciplina. Enfócate en tus responsabilidades y compromisos. Es un buen momento para planificar a largo plazo y tomar decisiones fundamentadas. Busca la estabilidad y la estructura en tus proyectos. Confía en tu capacidad para construir un futuro sólido. Número de hoy: 4. Deja de querer ayudar a medio mundo y enfócate en tu vida, no sigas tratando de resolver problemas que no te correspondes, has descuidado mucho tu felicidad y te has prestado a cuestiones que no son sanas. Cambia lo que no te guste de tus actitudes y busca encontrar el balance, recuerda que la felicidad es una actitud y no es eterna, así que no te atontes y aprovecha bien los momentos felices.

Capricornio

Si esa persona te interesa muéstrale tu interés pues está naciendo un sentimiento entre ambos que podría consolidarse más pronto de lo que te imaginas. Entrarás en conflictos existenciales y andarás de un humor a mediados de la siguiente semana que ni tú te vas aguantar, algunas veces te tomas las críticas muy apecho y sueles darte golpes de pecho. Este día para disfrutar de tu creatividad y expresión personal. Permítete explorar nuevos intereses y actividades artísticas. Busca momentos de alegría y diversión en tu rutina diaria. Es un buen momento para conectarte con tu niño interior y encontrar equilibrio entre el trabajo y el juego. Número de hoy: 3. Vienen cambios en cuestiones del trabajo. En lo que respecta a los dineros mejorarás rotundamente en las próximas semanas. Algunas ocasiones muestras mucho interés por una persona, pero de la noche a la mañana te decepcionas, sueles ser algo perfeccionista y te olvidas de los pequeños detalles. Cuida mucho tu imagen pues podrían estar hablando de ti, hay ciertas actitudes tuyas que dejan mucho que desear, si bien es cierto que te debe de valer maiz dichos comentarios también es cierto que no debes de perderte en tu camino.

Acuario

Hay muchas posibilidades de que cuaje un negocio que traes en mente, solo necesitas ponerte las pilas, no hagas tanto caso a comentarios negativos que solo buscan hacerte quedar mal y dañarte. Acuario, hoy es un día para conectarte con tu espiritualidad y tu intuición, santa. Presta atención a los mensajes que se presentan en tu vida. Confía en tu capacidad para inspirar y crear cambios positivos en el mundo. Es un buen momento para manifestar tus sueños más elevados y buscar el bienestar colectivo. Número de hoy: 11. Una nueva amistad va llegar en próximas fechas y podría surgir un sentimiento nada sano por ella, no te obsesiones tanto por encontrar el amor porque lejos de traerlo sueles alejarlo. No vivas al día, vive cada segundo y no te quedes con ganas de nada, que te valgan los comentarios negativos, vienes a ser feliz. Cada nuevo comienzo significa una nueva oportunidad de cambios, podrías entrar en una etapa en la cual no sabrás a dónde dirigirte, piensa bien qué es lo que quieres y necesitas y da el siguiente paso. Ten cuidado con un familiar, podría meterte en problemas que tienen que ver con cuestiones de los dineros.

Piscis

Mi perra Pisciana, hoy es un día para materializar tus metas y sueños más grandes. Confía en tu poder de manifestación y en tu conexión con lo divino. Cambios importantes se aproximan pues madurarás mucho, una amistad necesitará más que nunca de ti. En el trabajo viene estrés, y te darás cuenta del amor que te tienen muchas personas que te rodean. Te viene un dinero extra, no gastes en cuestiones que no necesitas. Es un buen momento para enfocarte en proyectos de gran tamaño y contribuir al bienestar de la humanidad. Busca la paz interior y confía en tu intuición. Si tu relación va en declive es por la falta de comunicación y confianza con tu pareja. No desconfíes de la persona a quien pretendes pues ha pasado por dichas situaciones antes y no le gustaría volver a pasar por lo mismo. No creas en palabras sino en hechos de las personas. Número de hoy: 22.No caigas en provocaciones ni fregaderas que te pongan de mal humor o te hagan perder tu conciencia, siempre que quieras algo podrás lograrlo sin ningún problema siempre y cuando le pongas las ganas y el empeño que se requiere. Ten cuidado con caídas y golpes que estarán a la orden del día.