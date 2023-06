Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 26 de julio al 1 de julio de 2023

Aries

En esta semana carta del tarot que te va a guiar es la Rueda de la Fortuna que te dice que son tiempos de estar arriba y empezar a crecer más en lo económico, que la cuarta casa te va a ayudar con reinventarte y los signos compatibles para ti van a ser Cáncer y Capricornio, que serán tu pareja ideal. Tu golpe de suerte es el 07 y 18, tu color de la abundancia el amarrillo y rojo, tu mejor día el lunes.

Días de continuidad con es proyectos a futuro, recuerda que lo mejor que tiene tu signo es la fuerza para salir adelante y terminar cualquier proyecto que tengas en mente así no te estreses demasiado y verás cómo lo vas a lograr. A veces tu signo es muy impulsivo y controlador con su pareja y con las personas que lo rodean y esto es algo natural en ti, pero debes de empezar a controlar todo ese temperamento y aprender a ser feliz.

Te llega la propuesta de salir de empezar un nuevo proyecto de trabajo que va ser muy bueno para ti, solo trata de concentrarte y verás cómo todo te va a funcionar. A los que tienen pareja les va a venir unos días complicados de pleitos y rencores, debes aprender a pedir perdón cuando se necesita, recuerda que nadie es perfecto. Terminas de hacer unas compras para tu casa, te llega amigos de fuera para vacacionar en tu ciudad, trata de juntarte con tu familia más tiempo recuerda que es la base de todo en tu vida.

Tauro

En el carta del tarot te salió el Diablo que te dice que debes de tener cuidado con las personas que te rodean que no son de confianza y te protejas de mal de ojo y envidias, que en estos días estés a la defensiva para que puedas repeler toda ese energía negativa. La séptima casa te va a ayudar en relacionarte con gente de poder y un cambio positivo en cuestión de trabajo. Tus números mágicos son 09 y 27, tu color es el naranja, tu mejor día es el miércoles, tus signos compatibles es Acuario y Libra que serán tu pareja ideal.

Días de cierre de mes y auditoría en tu trabajo, exámenes en tu escuela, trata de estar un poco más atento y concentrado en todas tus labores para que no tengas ningún problema con tus actividades y organiza más tu tiempo, recuerda que el Tauro siempre quiere tiempo para ti y a veces no te alcanza así realizar todo en su momento. Trámites de pagos de casa o coche, realizas un negocio con un familiar que te va salir de lo mejor.

Ten cuidado con los fraudes o problemas bancarios, siempre pon te muy atento con lo que realizas. Festejas el cumpleaños de un familiar, te buscan un empresa internacional para invitarte a un proyecto de trabajo nuevo, ya no seas tan terco en unas situaciones recuerda que a veces las cosas se dan por si solas y es mejor avanzar.

Géminis

En la carta del tarot te salió el As de Oros que sin duda te indica que la buena suerte en esta en tus manos y que vas a poder lograr lo que tanto deseas, pero eso si te pide que seas prudente y es mejor callar ante los demás para que no te llenes de envidias. Segunda casa te va a ayudar a poner más atención a tus cosas y llevar a cabo tu proyecto de vida. Tu número mágico es el 02 y 06, tu color es el verde y amarrillo, tu mejor día martes, tus signos compatibles son Escorpio y Acuario.

Días de realizar unas operaciones de compra o venta que te va a dejar un dinero extra, recuerda que tu signo es muy bueno para eso tipo de comercio así vendrá en estos días un dinero que te va a dejar muchas ganancias. Semana de aprovechar todo tu tiempo en cuestiones de trabajo, recuerda que tu signo es muy cumplido con sus tareas o pendientes por eso siempre es el jefe de su área laboral solo ten cuidado con las envidias de tus compañeros, trata de no decir cuánto es tu salario o bono de compensación.

Trata de estudiar más o no dejar materias, recuerda que tu signo lo domina ser dos a la vez uno muy aplicado y otro muy divertido así trata de encontrar una equidad en tu persona. Te arrepientes de haber alejado a un amor de tu vida, pero recuerda que todo tiene solución solo trata de hablar y quedar en paz con esa persona. Sales de viaje por cuestiones de trabajo o visitar a un familiar, celebras el cumpleaños de un hijo o tendrás una reunión en tu casa, ten cuidado con el alcohol o vicios, trata de que no te dominen ellos a ti siempre con medida.

Cáncer

En la carta te salió la Templanza que sin duda te indica calma que todo se va a dar en su momento y que junto a tu cumpleaños nos dice que debes de resolver problemas que tengas con personas del pasado, que debes tener menos drama en tu vida y mas felicidad. Tus números mágicos son 10 y 33, tu mejor día el jueves, tu color de la abundancia es el rojo y verde. Tu primera casa te va a apoyar para que te realices en lo profesional, tu signos mas compatibles son Aries y Leo que serán tu pareja ideal.

Días de festejos en tu vida, recuerda que cada vez que cumples años las energías se renuevan y te haces más fuerte, trata de ya cumplir todas tus metas y organizar mas tu tiempo. Semana de estar analizando un cambio en tu vida laboral y empezar ya tu propio negocio, recuerda que estas en esa época de crecer en lo profesional. Tramitas tu pasaporte o residencia extranjera, piensas salir de viaje para el mes de julio con tu pareja, recuerda que tu signo es agua y siempre busca una relación formal o casarse así que estás en tu tiempo de lograrlo.

Cuídate de problemas del intestino y estómago, trata de comer más sano. En cuestiones de trabajo tu superiores van a estar haciendo revisión y auditoría trata de tener todo en orden, te compras ropa y aprovechas tus ofertas ya sabes que los amigos de Cáncer son muy administrados.

Leo

En el carta del tarot te salió el Loco que nos dice que la madurez como persona llegó a tu vida y que debes de darle más prioridad a tus metas y así realizarlas. También esta carta del loco te da la recompensa económica en juegos de azar y lotería con los números 01 y 20, tu color es el azul y blanco, tu mejor día es el miércoles. La sexta casa te va a ayudar a construir tu futuro y que las relaciones públicas sean benéficas. Tus signos más compatibles Virgo y Sagitario que serán tu pareja ideal.

Días de reflexionar y tratar de entender lo que estás viviendo en cuestiones amorosas; es porque necesitas crecer ya como persona y dejar a un lado esa época de diversión sin control. Eres el más encantador y sociable de los signos del zodiaco y por eso siempre te toca organizar las reuniones de tu familia y esta semana festejas a un hijo o tu pareja. Si sientes que las energías negativas te rodean mucho date baños de agua bendita y esencia de flores el día martes para alejar esa malas vibras de tu vida.

Cuídate de dolores de cuello o espalda, trata de hacer más ejercicio. Un amor del signo del pasado va a volver a ti o hablará de regresar, pero trata de cerrar ese círculo porque solo te causa problemas. Recuerda ya no salir tanto de viaje, aprende a estar más en tu hogar.

Virgo

En la carta del tarot te salió el Sol que significa que vas a brillar más que nunca en todo lo que tengas que realizar, es decir, el éxito y triunfos los tendrás en las manos y recuerda que lo más importante que tu trabajo sea tu diversión. Tus números mágicos son 22 y 31, tu color es el blanco y verde, tu mejor día es el martes. La Onceava casa te va a ayudar a tener esa seguridad en tu vida de alcanzar tus metas relacionándote con las personas importantes.

Días de tener muchos compromisos familiares y hacer tus compras de regalos, recuerda que tu signo es muy detallista y siempre le gusta quedar bien con todos, por eso tu preocupación de regalarle a esta persona tan especial. Preparas una información mensual para tus jefes, recibes un bono en tu trabajo y te pagan un dinero que te debían. Te buscara un amor del pasado para volver en esta semana, trata ya de quedar claro en tus asuntos amorosos, pero trata de cerrar círculos y comenzar a conocer personas más afines a tu signo, recuerda que tu signo le da por ser muy sacrificado en el amor ya es tiempo que pongas más carácter en tu vida personal.

Ten cuidado con problemas de piel o infecciones de sexual, sabrás de un nacimiento de un bebé familiar, eres fuerte y tu temperamento domina en todos los sentidos, pero trata de no estar tan enojón en estos días. Trata de no tomar mucho alcohol y no comer de más para que después no tengas sentimiento de culpa y días de renovar tu look.

Libra

En la carta del tarot te salió el Mago que te dice que la fortuna y la riqueza llegarán a tu vida para quedarse, es decir, que debes de aprovechar esta buena racha y hacer los cambios que necesitas para estar mejor como una comprar de casa. Cambio de trabajo, alguna cirugía que las energías positivas te rodean, tus números de la suerte son 03 y 30, tu color mágico es el plata y naranja, tu mejor día es el lunes. Tu novena casa te dice expansión en todo lo que realizas en tu vida y decirle no al estancamiento, tus signos compatibles Acuario y Sagitario, van a ser tu pareja idea.

Días de pensar que vas a hacer con dos amores a la vez o de ya tomar una decisión con quién quieres formar una pareja, recuerda que tu signo no le gusta estar solo y por eso ya necesita tomar más en serio tu vida amorosa. Cuídate de problemas de estrés e intestino, trata de ir con tu médico para una revisión, pagas el seguro de tu carro, te buscan de otra empresa para ofrecerte trabajo, recuerda que siempre trata de analizar bien las oportunidades que se presenten y tomar la mejor oportunidad.

Eres muy sociable y eso te ayuda a estar siempre rodeado de muchas amistades, te busca tu mami para pedirte que le ayudes con algo de problemas familiares, cuídate de los chismes de un antiguo trabajo trata de ya no platicar con tu excompañero, sigue con el ejercicio y te vez cada día más jovial.

Escorpio

En la carta te salió el Emperador que nos indica que es el tiempo de ser más fuerte en tomar las daciones que cambien tu vida para bien. Yo sé que el tomar decisiones no es fácil, pero es la única forma que la buena suerte y felicidad lleguen a tu existencia. Tus números mágicos son 11 y 27, tu color es el azul y rojo intenso. Tu Quinta casa te va a ayudar a tener nuevas aventuras de vida y sentir el aire de libertan en tu cara, tu mejor día es el viernes, tus signos compatibles son Piscis y Leo que serán tu pareja ideal.

Días de tener muchos compromisos personales y de trabajo, van ser unos días de muchas energías cruzadas y de problemas, así que trata de tener la mejor actitud para que puedas resolver tus asuntos. Te buscan para invitarte a una fiesta, tu ve que te vas a divertir mucho.

Cuídate de dolores de espalda o cuello, recuerda que ese es tu punto débil, allí se guardan las energías así trata de salirte a caminar para que te relajes. En el amor para los que están casados les llega un embarazo a su vida familiar, te regalan una mascota, trata de tener cuidado con las traiciones de amigos y compañeros de trabajo trata de confiar mucho.

Sagitario

En la carta del tarot te salió el Mundo que significa que tendrás a tus pies todo los que te rodean tu energías positivas se elevarán en estos días para que puedas realizarte en tus tareas pendientes y no olvidarte que tu vida es mejor viajando así que a preparar la maleta. Tus números mágicos son 15 y 26, tu color es el amarrillo y naranja. Tu onceava casa te va a guiar en estos días para que le des continuidad a tu progreso, es decir, tener éxito, tu mejor día el miércoles. Tus signos compatibles son Acuario y Aries tu pareja ideal.

Que las palabras y promesas no se queden en eso, que busques la manera de realizar todos tus objetivos y convertirlo en tu ÉXITO, tendrás un golpe de suerte y será en cuestiones de conocer amores verdaderos, ya es tiempo de tener pareja, recuerda que tu signo lo domina mucha el sentirse amado. Te compras ropa y te cambias de look. Son tiempos de gastar en ti recuerda que la mejor inversión en uno mismo.

Recuerdas mucho un amor del pasado, trata de ya hablar con esa persona y cerrar círculos, recuerda que no fue nunca será. Trámites de credencial de votar y actualizas tu papelería de identificación. Trata de estrenar zapatos en estos días para que pises éxito en todo lo que realices. Ten cuidado con problemas legales y asuntos de deudas trata de ya solucionarlo de la mejor manera, haces cambios en tu casa y decidas compara muebles. Empiezas un curso de neurolingüística y de liderazgo, recuerda que eso te ayudar mucho en tu futuro.

Capricornio

En la carta del tarot te salió el As de Espadas que significa que saldrás triunfante de cualquier problemas que venias pasando y esta carta te indica que no debes de jugar con dos amores a la vez o no llevar una doble vida porque tendrás problemas. Te invitan a trabajar en una empresa internacional que será bien pagado, el As de espadas que te pide que controles tu temperamento que es el tiempo de madurar, tus números mágicos son 14 y 26, tu color de la abundancia es el azul y verde, tu mejor día es el martes. La tercera casa te va a ayudar a darle continuidad a tu metas y llegar al progreso en tu vida, es decir, sentirte realizado, tus signos compatibles son Aries y Géminis son tu pareja ideal.

Se te recomienda en estos días que te concentres en tu prioridades de vida y ya trates de estar en paz con todo lo que te rodea, recuerda que tu carácter te hace hacer cosas que después te arrepientas así a vivir más plenamente y se feliz. Eres el perfeccionista del zodiaco por eso eres muy importante en tu área de trabajo.

Ten cuidado con problemas de estómago y úlceras, trata de seguir una dieta más balanceada, te regalan un reloj o perfume, trata de ir comprando lo que vas a necesitar para este regreso a tu diplomado. Tomas un curso de natación o meditación, recuerda que tu signo siempre se carga mucho estrés y la mejor manera de liberarlo es haciendo ejercicio, limpias tu closet y cambia los muebles de lugar para renovar tus energías.

Acuario

En el carta del tarot te salió el Carruaje que te indica no te detengas sigue adelante y verás cómo la buena suerte te sonríe. Esta carta te pide que quites malas amistades que te rodean, que solo te quitan tu tiempo. Te llega la propuesta de un negocio propio, trata de tomarlo que te va ir muy bien. Tus números mágicos son 08 y 19, tu color de la abundancia rojo y azul, tu mejor día es el miércoles. La octava casa te va ayudar a buscar tu propósito de vida y resolver el misterios que te rodean, es decir, tener la verdad en tus manos. Tus signos compatibles son Tauro y Escorpio que serán tu pareja ideal.

Días de estar con buenas energías alrededor tuyo, recuerda que unos de tu mejor época los meses de verano y hace que tu cuerpo y mente se sientan muy bien, solo trata de no caer preso de los nervios y problemas en el trabajo para que todo fluya, recuerda que tu signo lo caracteriza la sonrisa. Te llega un dinero extra por un pago por tus comisiones o vacaciones, te hablarán de una propuesta muy buena de un negocio y va a ser con amigos tuyos o familiares, ya trata de hacer algo más en tu vida profesional para que no te sientas estancado.

Te compras ropa y cambia tu look a más juvenil, en el amor seguirás de lo mejor con tu pareja muy enamorados, arreglas papeles de abogados o escrituras, te pones a dieta o te haces un tratamiento de belleza.

Piscis

En la carta del tarot te salió la Estrella son momentos de tomar la mejor decisión de cambiarte de trabajo que la buena fortuna te sonríe. Esta carta la estrella te pide que termines lo que empieces y seas constante que eso te llevará al éxito. Vienen cambios de casa y cuidad en los próximos días, tus números mágicos son 13 y 24, tu color es el blanco y azul, tu mejor día es el lunes. La Décima casa te ayudará a tener más autoridad en tu vida y así conseguir un puesto de jerarquía en tu trabajo. Trata de medir tus palabras entre tus compañeros de trabajo que no todos lo toman a bien.

Días de analizar cambios en tu compartimento y ser más profesional en todo lo que realizas, recuerda que tu signo tiene el potencial que hacer lo que desea en su vida, solo se tiene que enfocar y por eso las buenas energías te siguen rodeando, solo trata de no caer en provocaciones laborales y no estar a la defensiva de cualquier opinión y verás cómo seguirás de lo mejor.

Decides seguir con el ejercicio y cambiar tu alimentación más saludable. Ya no busques razones para no estar enamorado, recuerda que tu signo Piscis le gusta mucho el drama o que siempre le estén hablando, recuerda que son pareja y necesita cada quien su espació. Cambias unas cosas de tu recámara para tener más espacio. Recuerda que es bueno ahorrar pero trata de no quedarte con el antojo y comprártelo, recuerda que para eso trabajas. Te regalan una mascota, te haces un tratamiento estético, recuerda ir con el dentista, yo sé qué haces no entiende las decisiones de Dios , pero recuerda que tu Fuerza Espiritual sea mayor y aceptar lo que te pasa.

