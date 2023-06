Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de junio de 2023

Aries

Días de muchos cambios en los cuales debes enfocarte en ver más por ti antes de querer solucionarle la vida a las demás personas. No es momento de cambios que tengan que ver con los dineros y menos si dichos cambios tienen que ver con negocios con terceras personas. Vienen amores importantes los dales deberás de meditar bien antes de iniciar relaciones o compromisos porque puede surgir un problema el cual sea complicado de salir. Amistad comenzará hablar de ti y de tus amigos, se podría generar un chisme en el cual hasta tu familia saldrá involucrada. No pretendas cambiar la forma de ser de las personas que te rodean y que son importantes para ti, aprende a quererlas tal como son. Debes de tener cuidado con cambios en tu temperamento pues sin darte cuenta podrías ofender a un miembro de tu familia que simboliza mucho para ti. Hay días en los cuales te sentirás cansado o desanimado debido a situaciones de tu pasado que te dejaron muy marcado, aprende a soltar y dejar ir y que eso no te siga mermando la existencia ni tus días. Próximamente viene un evento en el cual te la pasarás de lo mejor.

Tauro

Traición en puerta por parte de pareja en caso de tener o de una amistad cercana. Vienen días en los cuales deberás de tomar decisiones muy importantes que repercutirán en tu futuro. Cuida mucho la cuestión que tenga que ver con amistades, secretos, chismes y esas cuestione pues podrías meterte en problemas debido a que una persona de piel blanca andará vociferando de ti. Bájales dos rayitas a tus cambios de humor y no te desquites con quien ni la debe ni la teme, aprende a controlar tu humor y ser más pacientes con las personas. Deja de vivir en el suelo y lamentarte por errores del pasado, sana viejas heridas y centra tu energía y tiempo en enfocarte en cosas positivas. Vienen cambios importantes en tu estado de ánimo pues ciertas situaciones que sucederán en estas fechas te harán madurar mucho y valorar las pequeñas cosas de la vida. Te vienen días en los cuales quizás no querrás ni levantarte, necesitas poner mucho de tu parte o de lo contrario no podrás salir de ahí.

Géminis

Estrés laboral se aproxima, andarás bien estresado, necesitas organizar más tus tiempos para que no te la veas tan apurado y puedas sacar pendientes en tiempo y forma. Noticias que estabas esperando llegan a mediados de esta semana. Si tienes pareja checa su celular o redes sociales, te sorprenderás de lo que podrás encontrar. Un amor de tierras lejanas regresa y la relación será más sólida que nunca en caso de estar soltero o soltera. No dejes que nadie robe tu paz interior, debes de buscar la manera de encontrar tu paz y estabilidad emocional. Tus inseguridades comenzarán a pasar, empezarás a entrar en un ciclo más estable en el cual el orgullo bajará de nivel. Cambios importantes en el rumbo de tus planes, no descuides tu esencia ni tu forma de ser con tal de complacer a otras personas que no sirven ni para ir a la fregada. Cuida mucho lo que tenga que ver con trámites y arreglo de documentos podría quedar algo pendiente de realizar.

Cancer

Viene una situación muy importante que te va a hacer reaccionar y valorar mucho a tu familia y amistades, aprende a ser más cariñoso con las personas que amas, algunas veces te tragas tus sentimientos y te cuesta expresar lo que sientes. No te desanimes si una situación no sale como planeas ten en cuenta que las cosas se van a dar en el tiempo que se debe y sea mejor para ti. Si tienes pareja y esta se ha tornado distante podría ser a causa de cierta persona que le ha metido falsas ideas o le ha andado coqueteando. Es momento que veas hacia el pasado para no cometer las mismas equivocaciones. Ten cuidado con lo que sale de tu boca pues dañarás a una persona que significa mucho para ti. Ya no te confíes tanto, ve tras eso que quieres y que nadie te quite las intenciones de lograr esos proyectos que tienes en mente.

Leo

Amistas se embaraza. Un evento que tiene que ver con festejo se aproxima, podrías no ser requerido o requerida. Es probable que una amistad sienta interés por ti, algunas veces el buen trato puede confundir a las personas y la necesidad de atención puede crear sentimientos falsos, ten cuidado pues podrías dañarla. Cambios importantes en los dineros pues te llegará un dinerito extra que te ayudará a pagar algunas deudas. Es momento que te despabiles y veas el mundo de otra manera, déjate de lamentaciones y fregaderas del pasado, date la oportunidad de amar y entregar todo si te corresponden bien sino no hay pex siempre vendrán mejores oportunidades. Es momento que te pongas las pilas en tu presente pues no estás disfrutando el momento. Te llegarán noticias de una ex pareja que te va mover el tapete.

Virgo

Un nuevo amor te va a enseñar grandes cosas, recuerda que si esa persona te ayuda a mejorar en aspectos negativos estas con la persona correcta. Un viaje está por llegar y será con amistades. No te dejes embaucar por personas que solo podrían arrastrarte a los vicios o meterte en problemas que serán bien complicados de salir. Que no te de miedo talonearle y ofrecer lo que viene siendo la caricia siempre y cuando lo hagas con responsabilidad y la persona correcta. Se visualiza estrés laboral y te llamará mucho la atención una persona que conocerás por una red social. Cuidado con tu lengua pues la traerás demasiado suelta y hasta a tu propia familia podrías hacer sentir mal. Ten cuidado con la forma de expresarte de tus seres queridos pues por tus mendigos cambios de humor y la bipolaridad que te andas cargando podrías herirlos. Amor de una noche a mediados de semana, ten cuidado con infecciones vaginales o cuestiones que tienen que ver con virus y bacterias.

Libra

Ten cuidado con una persona que andará muy pegada a ti, no tiene buenas intenciones, solo quiere sacar información. Amistad sufre accidente. No te confíes de tu buena suerte y de la felicidad que podrías estar viviendo momentáneamente. Una situación algo confusa te va a hacer valorar lo que tienes a tu lado. Familiar necesitará de ti en estas fechas, muéstrale tu cariño y no te quedes con ganas de expresar lo que sientes. Una infección en estos días. Cuida mucho la cuestión de la alimentación pues estarás expuesto o expuesta a subir de peso en estas semanas si llegas a descuidar tu régimen alimenticio. Cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día. Oportunidades de iniciar una nueva amistad en estos días, esta persona llegará por medio de un amigo o amiga y al poco tiempo lograrán consolidar un lazo muy fuerte entre ambos. Deja de confiar y creer en quien solo te ha dado dudas y malos momentos, aprende a desconfiar de todo mundo hasta de tu sombre pues solo así lograrás no decepcionarte de las personas cuando éstas te fallen.

Escorpión

Eres muy de hacer cosas que no te gustan que te hagan así que cuidado con ser infiel o andar dando caldo de calzón a terceras personas pues se te podía caer el teatro. Cumpleaños de una amistad, te la pasarás a todas margaras. No tienes por qué defender a tu pareja ni espantarle a nadie, si tu pareja en realidad te ama y valora no te faltará. Probablemente sientas necesidad de mandar todo a la ñonga, te desespera mucho el no poder concretar planes por los que te ha sudado un friego la frente, recuerda que la constancia será la clave para que logres dichos planes. Ten mucho cuidado con esperar algo de las demás personas sobre todo de tu pareja pues terminaras decepcionándote. Momento de centrarte solo en tus cosas. Es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no caigas en las mismas tonterías de antes, no te permitas regresar a lo mismo. Pondrás en tu lugar a una persona que ha estado hablando mal de tu familia. Amores del pasado siempre estarán en tu mente, pero no en tu vida, así que déjate de ridiculeces y ve por lo que quieres y de verdad te interesa.

Sagitario

Una amistad se retira de tu vida y te dolerá mucho sin embargo te dejará una gran enseñanza que estará contigo el resto de tus días. No todo mundo es para siempre y nadie es indispensable así que disfruta a las personas el tiempo que estén contigo. No temas a cambiar tu forma de ser siempre y cuando sea para mejorar como persona. Es momento de despabilarte y dejar tu pasado, ábrete a nuevas oportunidades en las cuales puedas mejorar todas esas cuestiones que no te habían dejado avanzar. Chismes en puerta te podrían poner bien encabritado o encabritada, no des pie a que te afecte, recuerda que solo tú sabes quién eres y si esas personas no te dan pa el gasto no tienen por qué estar opinando. Las llegadas de noticias sobre embarazos en la familia te pondrán muy feliz. Viene la compra de un vehículo o de una propiedad. Con la llegada de una persona de tu pasado lograrás cierta estabilidad o paz. Hay días en los cuales no te encuentras o te sientes bien del todo, despójate de todo eso que te hace daño y cierra cualquier ciclo de tu pasado que pudiera seguir dañándote.

Capricornio

No te confíes de quien un día te baja el cielo y las estrellas y al siguiente no se acuerda ni de tu existencia, tienes todas las armas para concretar una relación y ser feliz sin embargo has desaprovechado esas oportunidades por andar mendigando cariño y amor por quien no te merece. Te gusta que te digan cuanto te quieren a cada momento y no es para menos eres un signo hecho de amor, sin embargo, debes aprender que no porque no te lo digan o te traten como tu deseas significa que no te quieran. Si tienes una relación ten cuidado con cambios de conducta que pudieran dañar a tu pareja. No te deprimas antes de ir a dormir y mejor comienza a trabajar en eso que requieres para ser feliz. En el amor te vienen grandes cambios que te enseñarán a crecer más como pareja y ser humano. Cuidado con golpes y caídas que estarán a la orden del día. Se comienza a planear un viaje y hay posibilidades que sea fuera del País o en lugar de playa. Sueños premonitorios con ex parejas o con una situación que te ha venido mortificando desde hace tiempo.

Acuario

No dejes que comentarios tontos de otras personas te pongan de malas, que se te resbalen y no los tomes tan apecho. Pudiste haber tenido la oportunidad de abrir lo que viene siendo tus sentimientos por una persona que significa mucho para ti pero sin embargo el miedo a fracasar en una relación no te deja avanzar, mientras sigas ahí, no lograrás nada. Disfruta cada momento que la vida te brinda y dale vuelo a la hilacha que no sabes hasta que día estaremos en este mundo, abre tu corazón y muestra tus sentimientos y no te quedes con ganas de decir lo que sientes a las personas que quieres o amas. Debes aprender a lidiar con el carácter de las personas, no sabes soportarlas y les muestras cuanto te disgustan y eso a la larga te ha traído problemas. Es momento que empieces a ver más por tu presente y futuro pues la vida te pondrá en charola de plata lo que necesitas para ser feliz y lograr cada una de tus metas y objetivos. Vienen días muy buenos en los cuales si tienes pareja todo comenzará a tomar forma y se solucionarán varios problemas con los que venían cargando.

Piscis

Manda al chorizo a esas personas que solo te incomodan o hacen sentir mal, fechas para reunirte en familia y pedir perdón si es necesario. No aflojes la caricia antes de tiempo y si estas saliendo con alguien espera que la relación madure y crezca en cuestión de sentimientos o solo te van utilizar. Vienen días muy buenos en los cuales deberás de enfrentar a tu pasado para no cometer los mismos errores de siempre. Si tienes pareja una noticia los unirá más que nunca y quitará a una persona que les ha estado estorbando. Cuídate de caídas y fracturas estarán a la orden del día. Noticia de una amistad te pondrá incomodo o incomoda. Persona de piel blanca se interpondrá en tus planes y te podría ocasionar problemas. Tus planes están en ti que se cumplan, si los descuidas por cumplir los sueños de los demás podrías cometer graves errores que lamentarás en tu futuro. Hay una persona que se ha decepcionado mucho de ti al darse cuenta de que no pudo concretar nada contigo debido a tus miedos pasado e inestabilidad económica y emocional.