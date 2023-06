Messi debutó como actor en la serie de comedia ‘Los Protectores’

Tras anunciar su salida del París Saint-Germain, la intención de fichar por el Inter Miami y marcharse de vacaciones a Argentina, Lionel Messi también ha innovado con el talento para la actuación, pues debutó en el primer capítulo de la segunda temporada de la serie ‘Los Protectores’, protagonizada por Andrés Parra, Gustavo Bermúdez y Adrián Suar.

La producción, que se puede disfrutar a través de la plataforma Star +, cuenta con una secuencia en la que Messi es visitado por ‘Los Protectores’ en París, para proponerle un negocio que contempla el impulso de jóvenes talentos desde las fuerzas básicas. Algo que parece agradarle a ‘La Pulga’

Sin embargo, también le ofrecen un negocio en medio del período vacacional con su familia. Es justo ahí donde viene el quiebre de personaje y el astro rosarino saca su faceta de actor.

“Estuve pensando en que hagamos un negocio: en tus vacaciones, cuando estés en el periodo de tranquilidad con tu familia, te vas a Buenos Aires y juegues un día distinto en equipos de la A, B, y C. Chacarita, Atlanta, Boca, River, hasta que termines en tu querido Newell’s Old Boys. Yo ya hablé con un montón de empresas”, le proponen al delantero.

“Me parece que sos un desubicado vos, cómo me vas a venir a ofrecer un negocio acá. Es para darte una piña, sinceramente. No me dijeron esto, dijeron que me iban a hablar de un proyecto de los chicos… lo que yo hago, no lo hago por negocios”, respondió.

La escena culmina con Messi accediendo a hacer las paces y brindando con los invitados. Actualmente, Lionel se encuentra de vacaciones en Argentina y el pasado domingo participó en un partido de despedida de Juan Román Riquelme en el estadio de Boca Juniors, ‘La Bombonera’.

