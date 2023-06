Revelan dos nuevas acusaciones contra Tenoch Huerta

Tenoch Huerta enfrenta uno de los momentos más complicados tanto profesional como sentimentalmente, todo desde que su ex pareja sentimental María Elena Ríos lo acusara en redes sociales de “depredador sexual”.

Ella también lo acusó de ‘stealthing’, que es una conducta de quitarse el preservativo sin el consentimiento de la otra persona. Ahora, dos nuevas acusaciones de este tipo salieron a luz.

María Elena Ríos utilizó nuevamente su cuenta en Twitter para compartir los mensajes de dos mujeres en donde le reafirman esta conducta sexual agresiva del actor mexicano.

“Quiero agradecer a las compañeras que se acercaron para compartirme las violencias que Tenoch también ha ejercido hacia ellas. Ahora sabemos que no estamos solas. No son acusaciones sin sustento. Las violaciones sexuales no son ficción y están fundamentadas“, escribió Ríos en su perfil social.

La saxofonista publicó capturas de pantalla de los mensajes de una mujer en donde asegura que el actor mexicano y ella mantuvieron relaciones sexuales y él se retiró el preservativo sin que ella se diera cuenta.

“A mí también me pasó, conocí a Tenoch. (…) se vino, y ‘sin que yo me diera cuenta’ se quitó el condón y me la metió otra vez, obviamente no supe qué hacer y tengo conversaciones que prueban que yo no sabía cómo reclamarle por lo sucedido”, se lee.

Mientras, otro testimonio detalla a una mujer que sentía emoción por conocer a Huerta y que, revisando los mensajes con su mejor amigo, vio que le había contado que estaba preocupada porque no tenía su periodo.

“Tenoch se había quitado el condón después de venirse y me la metió pensando que yo no me daría cuenta porque estaba boca abajo”, relató la segunda mujer en sus mensajes.

⚠️ Aprovecharse de una situación difícil de comprobar.



⚠️ Retirarse el condón sin acuerdo mutuo.



⚠️ Existe el riesgo de embarazo y enfermedad de transmisión sexual.



⚠️ Se ausentó y evadió su responsabilidad.@TenochHuerta eres un violador e irresponsable.



