Tenoch Huerta: saxofonista que lo acusa de abuso sexual sufrió quemaduras de ácido por su ex

La opinión pública está divida y los medios estamos dedicados a informar lo que está sucediendo con el caso del actor de Hollywood y miembro de “Poder Prieto”, Tenoch Huerta, y una saxofonista que lo acusa de haberla abusado sexualmente. Esto, sumado a que señala a la organización que representa la estrella de Marvel de no haberle pagado por haber trabajado en un podcast. View this post on Instagram A post shared by • Elena Ríos 📍𝕆𝕒𝕩𝕒𝕔𝕒 (@brujamixteca)

La organización, mediante un comunicado en la red social Twitter, aseguró que ellos no eran responsables de los pagos, así como tampoco los propietarios de dicho show. La saxofonista, Elena Ríos, señaló además a Tenoch Huerta de: “Violentador y depredador”. Por días, el actor de “Black Panther: Wakanda Forever” se mantuvo en silencio.

Esperamos el derecho de réplica.

Se nos acusa de no haberle pagado por este podcast. No le podemos pagar algo que NO es producción nuestra. Y no lo publicamos, solo se recomendó ese contenido como recomendamos contenido casi todos los días… https://t.co/sTM3tdO8rV — Poder Prieto (@poderprieto_mx) June 10, 2023

Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como @TenochHuerta



En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista + una buena porción de victimización.— •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 11, 2023

Por supuesto, la quien asegura ser víctima de Tenoch Huerta, había ya generado una matriz de opinión tanto en Instagram como en Twitter. Un grupo le cree a la joven. Otro tanto, incluyendo personalidades del espectáculo, han optado por defender al actor nacido en Oaxaca, México y compartir distintas experiencias que han tenido con él.

Elena Ríos sufrió de abuso antes de señalar a Tenoch Huerta

Ante la insistencia de los usuarios de las redes sociales del porqué no habría hecho una denuncia oficial ante las autoridades, la saxofonista respondió que tiene otro procedimiento abierto. Averiguamos con un abogado penal y nos indicó que, no importa que se tenga una denuncia antes con otros caso, si una persona es víctima de algún crimen, debe denunciarlo independientemente de los casos legales o administrativos que tenga abiertos. ¿Por qué me tarde en hablarlo?

Porque tengo un proceso.



¿Por qué no denuncié?

Porque me dio miedo de que esto pasara: personas que se resisten a creer que un SÚPER HÉROE es abusador, manipulador y depredador sexual .



Si, tú @TenochHuerta abusas porque sabes que tienes poder. pic.twitter.com/VXHpMmI7hB— •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 11, 2023

En el pasado, Elena Ríos fue rociada con ácido en rostro y cuerpo por su ex pareja. Por mucho tiempo ha entablado una larga batalla legal para lograr que, Juan Avera Carrizal, como se llama al caballero, siga prófugo y se emita una alerta roja de Interpol que lo aprese. Además, es activista por los Derechos de la Mujer en México. View this post on Instagram A post shared by • Elena Ríos 📍𝕆𝕒𝕩𝕒𝕔𝕒 (@brujamixteca) View this post on Instagram A post shared by • Elena Ríos 📍𝕆𝕒𝕩𝕒𝕔𝕒 (@brujamixteca) #Hoy se cumplen 3 años y 9 meses.

Me intentaron matar con ácido sulfúrico 98% puro‼️



Hoy en audiencia #JuanVeraCarrizal a través de otro amparo, intenta desvincularse del delito FEMINICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA.



Este👇🏾 es su hijo #JuanVeraHernández, es cómplice y sigue prófugo pic.twitter.com/JgB2IMNZ2Z— •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 9, 2023

La joven también manifestó haber tenido miedo de la respuesta de los fans. No es un secreto que la fanaticada de Black Panther es grande, así como el estima y cariño que le tienen al actor mexicano. Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y DEPREDADOR sexual de @TenochHuerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto bola de hipócritas para evitar escándalos por su película de @MarvelLATAM.



No ando jugando @LaMZapata https://t.co/3wf1ofyFx1— •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 10, 2023

Los fans de Tenoch le han exigido a la joven músico que muestre pruebas o haga legales sus denuncias. Aseguran que, las redes sociales no son el lugar para hacerlo.

Tenoch Huerta rompe el silencio ante señalamientos de abuso sexual

El intérprete del personaje “Namor” finalmente se pronunció. Confesó haber tenido una relación sentimental con Elena Ríos. Niega categóricamente los señalamientos de violación, maltrato y abuso sexual de la saxofonista y asegura que ya tomó medidas legales.

Tenoch Huerta update about the news pic.twitter.com/KKL9JC4dZw— 🐳 (@coollikeicedtea) June 12, 2023

“Hace aproximadamente un año, salí con Elena durante algunos meses. Fue totalmente consensuado en todo momento, como muchos pueden atestiguar. Y a lo largo de todo fue una relación amorosa, cálida y de apoyo mutuo. Sin embargo, después de que terminó, Elena comenzó a tergiversar nuestras interacciones tanto en privado como frente a grupos de amigos en común. Como resultado, hace unos meses contraté a un equipo legal para iniciar las acciones correspondientes para proteger mi reputación y refutar estas acusaciones irresponsables y falsas que puedan generar daños y perjuicios. Aunque de ninguna manera soy perfecto, sé que estas acusaciones son simplemente falsas”, fue parte de lo que explicó Tenoch en su comunicado. View this post on Instagram A post shared by Tenoch Huerta (@tenochhuerta)

Sigue leyendo:

– Tenoch Huerta responde a acusación por violación de saxofonista, Elena Ríos

– Lupita Nyong’o impacta con pechera al desnudo y tatuaje en la cabeza en los Tony Awards 2023

– Yalitza Aparicio y Tenoch Huerta se lucen bailando cumbia en el festival de cine de Sundance 2023

– Tenoch Huerta otra vez caracterizará a un narcotraficante

– Tenoch Huerta denuncia ataques por su postura contra el racismo y ya recibió asesoría legal

– Tenoch Huerta cobra alrededor de 100 dólares por foto del recuerdo en convención de comics