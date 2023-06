Se dan con todo: crece en intensidad la pelea entre Laura Zapata y Laura Bozzo

Laura Zapata dio mucho de qué hablar al responder si trabajaría con Laura Bozzo en un reality show diciendo que “hay niveles y hasta en los perros hay razas”, palabras que no pasaron desapercibidas para la presentadora peruana, quien no dudo en responder a través de sus redes sociales.

“Ay, acabo de escuchar a Laurita Zapata. Ay, mi reina, sí, la escuché en Telemundo. Dice que hay niveles, que la raza, que los perros, no sé, tanta pende*$#& dijo, y por supuesto se refería a mí. ‘Ubicaína’, Laura Zapata”, declaró la presentadora en el video que publicó como respuesta.

“¿Quién eres tú para mí? Bueno, pues una actriz, buena haciendo el papel de mala y que ahora ha resurgido por el reality de cocina, reinas… no sé cómo se llama el programa; y por pelearte con Lucía Méndez”, también mencionó en la grabación.

Tras esto, Laura Zapata no se quedó callada y le respondió desde el set de ‘Top Chef VIP 2’. “Ay, qué vulgar, qué corriente, como dije hasta en las razas hay perros, cariño. No, no, no, a mí no me importa la opinión de esta mujer”, mencionó.

Además, recalcó los logros que ha conseguido en su trayectoria como actriz. “Yo soy una señora que no ha resurgido, yo soy una señora que tiene 46 años en la cartelera siendo primeros créditos, no resurgí con ‘Siempre Reinas’, soy una reina cariño, tengo muchas telenovelas y tú, pobrecita, te conocen en todo el mundo por tu arresto domiciliario, porque no puedes entrar a Perú, a Estados Unidos”, señaló.

Hasta el momento, Laura Bozzo no ha respondido a estos nuevos ataques por parte de su tocaya, pero no cabe duda de que ambas son de armas tomar, por lo que esta pelea podría tener todavía varios asaltos en un futuro.

