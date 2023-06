Sergio Mayer se fue contra Ferka en ‘La Casa de los Famosos México’, ¿Qué le dijo?

Una nueva polémica envuelve La Casa de los Famosos México. Sergio Mayer, conocido actor y figura pública, lanzó unas duras palabras contra Ferka, cuestionando su presencia en el reality show.

Durante los posicionamientos semanales en los que los famosos nominan a los distintos candidatos a salir del programa, Mayer se enfocó en Ferka y cuestionó su nivel de fama y carrera artística, comparándola de manera desfavorable con Bárbara Torres y Raquel Bigorra.

“Ferka me pongo aquí porque considero que es injusto que estés nominada. Tú no deberías estar nominada, de hecho, no deberías de estar ni siquiera en La Casa de los Famosos. No sé si te das cuentas: estás junto a dos grandes personalidades, con grandes carreras, con grandes trayectorias que es Raquel y que es Bárbara”, le dijo Mayer frente a frente en la dinámica.

Además, agregó: “No sé si te das cuenta, pero estás junto a dos grandes personalidades con grandes carreras y trayectorias. A ti se te dio la oportunidad y has tenido tres semanas para ser convincente en tu historia de amor que no ha generado empatía, sino vergüenza”.

Al final María Fernanda Quiroz Gil- verdadero nombre de la actriz- fue la eliminada de la semana, pero no se quedó callada y respondió a Sergio Mayer, acusándolo de ser una persona que aplasta a los demás para sobresalir.

En el confesionario, Ferka aseguró que se quedó con ganas de decirle mucho más, pero que lo que más le causó risa fue el hecho de que Mayer se quería ir rápidamente y no escuchar sus comentarios.

En las redes sociales, se abrió todo un debate sobre lo que ocurrió en el programa entre ambos actores. Muchos estuvieron de acuerdo con Mayer y consideraron que había dado uno de los “mejores” posicionamientos hasta el momento.

Incluso internautas pusieron su creatividad a volar haciendo diversos memes sobre el posicionamiento entre Sergio y Ferka durante el domingo.

Las palabras de Mayer también fueron aplaudidas por la vedette Niurka Marcos, quien para nada le hacía gracia Ferka en el programa. La actriz ha seguido muy de cerca el reality porque su hijo menor, Emilio Osorio Marcos, es parte del reality show.

