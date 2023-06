Usando una tanga de hilo Sofía Vergara se toma una selfie mientras descansa recostada

Sofía Vergara ha causado un gran impacto en Instagram, ya que con su más reciente publicación ha obtenido más de un millón de likes. Se trata de una selfie en la que aparece recostada boca abajo mientras toma el sol, luciendo su retaguardia al usar una tanga de hilo. El mensaje que escribió junto a la foto fue: “Lo mío es el verano! 😍😍☀️☀️” View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)

La bella juez del programa “America’s got talent” hizo una fiesta con motivo del lanzamiento de su línea de productos para el cuidado de la piel, compuesta por maquillaje, cremas y bloqueadores. Ella posó como toda una modelo junto a la piscina, usando un vestido estampado que delineó su figura. View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)

Sofía también complació a sus fans con una imagen que la muestra en los inicios de su carrera, luciendo su escultural figura en un traje de baño de corte alto. Es notable que la actriz se conserva en excelente forma gracias a una buena alimentación, mucho ejercicio y, como ella misma lo ha dicho, un cuidado de la piel que va más allá del bloqueador solar. View this post on Instagram A post shared by toty (@toty)

