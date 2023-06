Cómo el fallido alzamiento del Grupo Wagner podría afectar la guerra de Rusia en Ucrania

Ángel Bermúdez (@angelbermudez)

BBC News Mundo

Han sido conocidos por la brutalidad de los métodos que emplean. Y para el ejército de Ucrania han sido un enemigo temible.

Pese a ello, la participación del Grupo Wagner en la guerra rusa contra Ucrania parece estar llegando a su fin.

El sábado pasado, el líder de esta “compañía militar privada”, Yevgeny Prigozhin, lanzó una insólita marcha armada desde Ucrania hacia Moscú que fue calificada por el presidente Vladimir Putin como una “traición”, “una puñalada en la espalda”

Tras un acuerdo mediado por el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, Prigozhin hizo que sus fuerzas se regresaran ese mismo sábado antes de llegar a la capital rusa y este lunes insistió en señalar que aquella movilización no fue un intento de golpe sino una “protesta”.

“El objetivo de la marcha era evitar la destrucción de Wagner y pedir cuentas a los funcionarios que, través de sus acciones poco profesionales, han cometido una gran cantidad de errores”, dijo en velada referencia a los jefes militares rusos en un mensaje de audio difundido en Telegram.

Sin embargo, no parece que siga habiendo un rol para el Grupo Wagner ni en Rusia ni en su guerra contra Ucrania.

Este lunes, Putin anunció que honrará el acuerdo logrado con Lukashenko por lo que aquellos miembros de Wagner que no hayan derramado sangre en las acciones del sábado podrán firmar un contrato con el ministerio de Defensa o mudarse a Bielorrusia.

Pero, ¿cómo afectará esto en la práctica la guerra de Rusia contra Ucrania?

Sin novedad en el frente

Getty Images El jefe del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, niega que la movilización del sábado hacia Moscú haya sido un intento de golpe.

“No creo que vaya a tener un impacto tan grande en la guerra de Ucrania, al menos a corto plazo”, señala Matthew Orr, analista especializado en Eurasia de Rane, una empresa de análisis de riesgo.

“Las fuerzas de Wagner que participaron en estos eventos ya habían sido retiradas del frente y, de hecho, incluso las que no participaron tampoco estaban en el frente en Ucrania, sino mayormente en sus campamentos de retaguardia. Entonces, no es como si Rusia perdiera un montón de fuerzas que querría usar en la guerra de Ucrania o podría usar en la guerra de Ucrania en el futuro”, agrega.

Zach Witlin, analista principal de la consultora Eurasia Group, tampoco espera que estos acontecimientos tengan un impacto importante en la guerra, al menos en las próximas semanas o meses.

Destaca que las fuerzas de Wagner no estaban desplegadas en las zonas donde Ucrania está desarrollando su contraofensiva, mucho más al sur del país.

Una fuerza en declive

Reuters Los mercenarios del Grupo Wagner lograon coontrolar la localdad de Bajmut, pero a un costo enorme.

Los analistas destacan que el Grupo Wagner jugó un papel destacado en la guerra en 2022, en especial en la batalla por el control de la localidad de Bajmut, pero desde entonces su importancia ha mermado.

“El valor del Grupo Wagner ha ido decreciendo durante el último año. Ellos fueron usados para las misiones que implicaban un mayor riesgo y estaban en la primera línea de combate para absorber las bajas. Desde ese punto de vista, le han sido útiles a los militares rusos”, señala Witlin.

Las fuertes pérdidas que sufrió el grupo Wagner al encabezar las operaciones en Bajmut han sido, según Matthew Orr, uno de los elementos que ha llevado a su declive.

“Muchas de sus unidades, y específicamente aquellas conformadas por presos [que habían sido liberados a cambio en alistarse] estaban involucradas en muchos ataques muy arriesgados y peligrosos. Y tuvieron mucho desgaste durante ese tiempo. Esa es la razón principal de su declive. En última instancia, por supuesto, no tienen los mismos recursos para competir con el ejército ruso regular”, apunta.

Agrega que a esta merma material y humana se suma el hecho de que Prigozhin comenzó a hacer declaraciones políticas fuertes en las que cuestionaba a los líderes militares rusos, en especial, al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y al jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov.

Ese choque entre el líder del Grupo Wagner y los jefes militares rusos llegó a un punto de quiebre el pasado 10 de junio, cuando se anunció que los soldados voluntarios [como los mercenarios de Wagner] que estaban combatiendo en Ucrania tendrían que firmar un contrato con el Ministerio de Defensa de Rusia, lo que en la práctica significaba que estos combatientes quedarían sujetos a Moscú y no a Prigozhin.

Esta iniciativa, que días después recibió el espaldarazo público de Putin, habría desencadenado el amotinamiento del fundador de este ejército privado.

En todo caso, Witlin señala que los mercenarios de Wagner -estimados en menos de 20.000 hombres- representan un porcentaje pequeño del total de fuerzas militares de Rusia, por lo que aunque su contratación por el Ministerio de Defensa puede representar una pequeña contribución, no hace una diferencia importante.

Una oportunidad para Ucrania

EPA Según los analistas, el motín del Grupo Wagner no modifica los cálculos de Putin sobre la guerra en Ucrania.

Pero, ¿qué ocurre con Ucrania?, ¿el conflicto en el interior de las fuerzas rusas puede ser una oportunidad para impulsar su contraofensiva?

“Ucrania puede tener un incentivo para actuar durante este momento de confusión”, dice Zach Witlin a BBC Mundo, destacando que se trata del tipo de situación de la que se espera que esté pendiente, dado que tiene una ofensiva militar en marcha.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, señaló este fin de semana que esta situación en Rusia podía favorecer a Kyiv.

“En la medida en que los rusos estén distraídos y divididos, puede hacer más difícil que prosigan con su agresión contra Ucrania”, apuntó.

Sin embargo, durante el fin de semana no se registró ningún cese en los ataques de Rusia contra Ucrania y, de acuerdo con funcionarios estadounidenses y analistas consultados por The New York Times, las fuerzas de Ucrania no parecen haber detectado aún ninguna brecha inmediata en las defensas rusas de las que sacar provecho.

¿Y qué ocurre con Rusia?, ¿es posible que Putin decida lanzar una ofensiva importante para demostrar su fuerza tras esta crisis como han sugerido algunos analistas?

“Esa es una posibilidad”, dice Witlin. “Por supuesto, no tenemos una ventana para ver lo que Putin está pensando en este momento, por lo que es muy difícil saber con mucha certeza si es algo que esté considerando”.

“En los últimos seis meses, Rusia ha estado bombardeando parte de la infraestructura en todo el país, no solo en el campo de batalla, y ha habido momentos en los que parecía que estaba lanzando un mayor número de ataques en Ucrania para enviar un mensaje”, agrega.

Indica que otras respuestas posibles de Moscú sobre las que hay interrogantes es el uso de armas nucleares tácticas o el sabotaje a las plantas nucleares de Ucrania.

“La respuesta ante eso es que todas son posibles, pero no nos parece que sean las más probables, aunque es justo decir que ahora pueden tener una mayor probabilidad, pero no creo que sean las opciones que tengan mayor sentido”, agregó.

Para Matthew Orr, lo ocurrido con el Grupo Wagner no cambia los cálculos fundamentales de Rusia en Ucrania.

“Esto va a tener un efecto relativamente menor en su capacidad para proseguir la guerra. Putin está atrapado en esta guerra y tiene que seguirla a toda costa. Para él, todas esas dinámicas siguen siendo las mismas. Así que seguirá comprometido. Y Rusia mantiene la capacidad para seguir adelante”, concluye.

Pese a todo, hay analistas que se preguntan qué impacto tendrá en la opinión pública rusa lo ocurrido este fin de semana y en el apoyo que Putin tiene en los estamentos militares.

