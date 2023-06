Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de junio de 2023

Aries

¡Es hora de enfocarte al 100% en tus sueños y metas de tu vida! ¡No puedes desperdiciar el tiempo, hermana! Tienes un montón de cosas por hacer, un montón de logros por conseguir. ¡Sé que no es fácil, y más para ti, pero es hora de sacarte de adentro todas esas cosas feas que no te mereces y que te han hecho sufrir! No te calientes ni te pongas a darle pilas a nadie más. Las pilas las tienes que ponerte tú, ¡mi perra empoderada! Tienes que hacerte más fuerte, superar cualquier obstáculo que se te atraviese. Debes de tener mucho cuidado con comentarios fuera de lugar de amistades que buscarán dañarte con malos comentarios. Aunque haya cosas duras e injustas en la vida, ¡hay que seguir adelante, seguir pa’lante sin perder de vista tus objetivos! ¡Vamos, Aries, tú puedes! Tranqui, tu salud va bien, pero no te pases. Evita comidas que te hagan sentir mal. Pronto superarás la debilidad y seguirás adelante. En el trabajo, tienes una postura sólida, aunque haya oposición. Confía en ti, no dudes.

Tauro

¡Ey, Tauro, ¡se resistente! Aunque eres uno de los signos más duros y aguantadores del mundo, sé que a veces tienes un montón de rollos en tu mente y no siempre sabes cómo lidiar con ellos. Esta semana, es posible que te invadan muchas dudas acerca de algo o alguien. Puede que no estés completamente segura si estás en el momento adecuado, con la persona indicada o en el ambiente correcto. ¡Tranquila, chula, que todo se aclara con el tiempo! Escucha a tu intuición y date el tiempo necesario para reflexionar. Verás cómo poco a poco encontrarás las respuestas que buscas. ¡Ánimo, Tauro! Enfrentarás a una persona de temperamento fuerte que te quiere arrionar la vida porque tiene una idea errada de quién eres. Intenta hablar con ella y aclarar las cosas. No dejes nada al azar hoy, ni el mínimo detalle. Lo que parece insignificante ahora puede volverse preocupante después. Lee bien todo, incluso la letra chiquita. Empiezas a conocer a tu pareja tal y como es, sin idealizaciones. No es malo, seguirás amando igual o incluso más.

Géminis

¡Hola, Géminis, ¡arranca una nueva semana y es importante recordar que hay cosas que ya no van a volver, hermana! Han cumplido su ciclo en tu vida, así como tú en el de ellas. ¡Brinda por eso! Celebra lo nuevo que está por venir, por esas experiencias que aún no has vivido. Es verdad, algunas cosas te están costando un poco más. A ti, la paciencia no te cae muy bien, pero debes entender que las cosas buenas no se consiguen de un día para otro. Tómate tu tiempo, maneja el ritmo y verás cómo poco a poco alcanzas lo que deseas. ¡Tú tienes el poder de conquistar el mundo, Géminis! ¡Vamos con toda! Vienen días de muchos cambios en los cuales debes ver un poco más por ti antes que las demás personas. No te dejes llevar por chismes de amistades las cuales estarán a la orden del día. Cuidado con cambios de ultima hora en los dineros que no te llevarán por ningún sitio. A veces te pones muy caprichos@, aprovechándote de la buena voluntad de los demás, y eso puede causarte conflictos de convivencia. Compartir tus ideas con quienes te rodean es la mejor manera de aclararlas. El punto de vista de los demás es un buen contraste, para bien o para mal. Una noticia no tan buena te hará reflexionar sobre aspectos importantes de tu vida personal. Si no exageras, podrás sacar algo positivo de esa situación.

Cáncer

¡Cáncer, mi guerrer@ emocional! Tienes que tener en cuenta que ahora más que nunca debes cuidarte de las decisiones que tomes, porque podrías meter la pata en grande en un futuro. ¡Esta semana se viene con todo, herman@! Aprovecha cada momento al máximo. Reengánchate al progreso, al trabajo duro, y no dejes de perseguir tus sueños. Recuerda que tú tienes el poder de crear tu propia realidad. ¡No te detengas, sigue adelante con fuerza y determinación! Oye, deja de quejarte por las pésimas condiciones en las que trabajas. Por ahora, eso es lo que hay, así que, si no te adaptas, mejor considera dejarlo. Te vendría bien hacer algo de ejercicio, aunque sea poquito tiempo al día. Tu cuerpo está sintiendo los efectos negativos de estar mucho tiempo sin moverte. Eso te genera más estrés y podría afectar el resultado final de tus labores, ¡así que muévete un poco! Vienen días de muchos cambios en los cuales debes de pensar de hacer un cambio rotundo en tu vida el cual pueda traerte mejoras en los dineros.

Leo

¡Mi perra brava! Lo mejor que puedes hacer en este momento es pasar la página, mi vida. No te agobies buscando cosas que ya son parte del pasado, de verdad te lo digo. Ni siquiera dejes que esas cosas ocupen tu mente. Necesitas tomarte un descansito, relajarte y cuidarte un poco más, amor. Es hora de dejar atrás todo eso, tanto física como mentalmente. ¡Tú mereces paz y tranquilidad en tu vida, Leo! Así que déjate fluir y enfócate en el presente. ¡Vamos, brilla con todo tu esplendor y sigue adelante! ¡Ojo con medicarte tú misma, amiga, porque vas a terminar bien intoxicada y eso te puede meter en problemas serios! Lo mejor es que vayas al médico y te quedes tranquil@, porque lo tuyo no es nada grave. Controlar tus gastos te ayudará a tener una economía más sana y a llegar al final de mes sin tanto estrés. No malgastes tu dinero, ¡eh! Estás pasando por una etapa en la que la inseguridad te está afectando mucho. Tomar decisiones se vuelve complicado, ya que las situaciones que te rodean no están claras del todo. ¡Ánimo!

Virgo

¡Hola, Virgo, ¡En perra ordenada te debes manejar! Empieza una nueva semana, hermana, y lo más importante es que dejes de lado las depresiones, por favor. Si hay un área de tu vida que no va tan bien, no significa que todo esté mal, ¿entiendes? Últimamente no has aprendido mucho de tus errores y has vuelto a caer en la misma trampa de siempre. Esos pensamientos aleatorios que te atormentan a veces son demasiado abrumadores, Virgo. ¡CONTROLA esa mente como sea necesario! No dejes que te domine. Tú tienes el poder de cambiar el rumbo. ¡Vamos, hermana, a ponerle orden y positivismo a tu vida! ¡Qué buenas fechas para armar fiesta con tus amigos! Aunque no te recomiendo que te cargues con toda la responsabilidad, eh. Trata de trabajar en equipo y repartir el peso entre todos. En el amor, las cosas parecen ir viento en popa, pero no olvides que hay que echarle una mano a la suerte, sobre todo en los pequeños detalles del día a día. Hoy estarás más propenso a enojarte con tus compas por su falta de compromiso y su desorden. Cuidado con meterte en peleas mayores, ¡mejor evítalas! Manda al chorizo a esa persona que te saca de tu zona de confort y que no sabe ni lo que quiere en su vida.

Libra

¡Hola, Libra, Arrancamos una semana nueva y lo cierto es que ya nada te impresiona, ¡nada de nada! Y sabes qué, en realidad necesitas algo que te vuelva a ilusionar, algo que te deje con la boca abierta. Puede que estés un poco fría/o con el mundo, con los tuyos, en general… Pero ey, que nadie se lo tome personal, ¿eh? No es nada personal, en serio. Simplemente no te apetece meter la pata, no te apetece que los demás te conozcan de golpe y porrazo. Por ahora, prefieres mantener un poquito de misterio y guardarte tus cartas. ¡No te preocupes, Libra, ¡todo a su tiempo! Pronto encontrarás esa chispa que te haga vibrar de nuevo. ¡Vamos, a disfrutar de la semana con estilo y equilibrio! ¡Ay, se te vienen problemas que requerirán toda tu concentración, pero encontrar tiempo para meditar está complicado! Aunque los astros te están echando una manita estos días, no está de más que tú también pongas de tu parte. Estate atento a las oportunidades que se te presenten hoy, ¡no las dejes escapar! También tendrás que lidiar con la difícil tarea de rechazar a alguien, así que trata de hacerlo cuanto antes para no crear expectativas falsas y alargar el conflicto. ¡A poner manos a la obra, mi querido! Es momento de aprender de cada caída y de cada golpe y no volver a tropezar con las mismas piedras de siempre.

Escorpión

¡Hola, Escorpión, poderos@ e intens@! Comenzamos una nueva semana y como consejito, lo ideal sería que no te empeñes en controlarlo todo o tratar de cambiar a los demás porque solo te vas a ganar enemigos. Hay personas que simplemente no quieren cambiar y lo peor es que nos hacen perder el tiempo, ¿entendido? Tienes un montón de preocupaciones en tu cabeza que, además, te están desviando un poco del objetivo, Escorpio. Aunque intentes dominar esos pensamientos, te está costando más de lo que quisieras. Y sí, a veces sabes que sufres innecesariamente, especialmente por cosas que no deberías. ¡Es hora de soltar y enfocarte en lo que realmente importa, mi guerrera emocional! Recuerda que tú tienes el control de tu felicidad. ¡Vamos, a brillar con tu poder y pasión! Hoy es el día para actuar con cuidado, pero con determinación en un tema de la familia. Tienes que encontrar el equilibrio entre ser amable y firme, ¡sin titubear! Por otro lado, recibirás dineros que te vendrá de perlas para cubrir algunos gastos pendientes. Pero ojo, no te lances a gastarlo sin sentido, ¡mejor piensa bien en cómo invertirlo! En el amor, se te presentarán propuestas atractivas, hasta darás la caricia, ¡así que estate atenta! Eso sí, ten en cuenta que hay influencias externas que están condicionando tus decisiones y te están haciendo dudar de tus propios criterios. ¡Mantén la fuerza y aguanta el temporal, tú puedes!

Sagitario

¡Herman@, vales más que el oro! Tienes un atractivo que deja a cualquiera sin palabras, ¡es que ni te cuento! Se puede hablar contigo de cualquier tema sin que te asustes por nada, además, eres una persona inteligente y que, de una u otra forma, llama mucho la atención. ¡Eres una joyita, herman@! El problema es que a veces no te das cuenta de todo eso. Necesitas aprender a soltar, a disfrutar de tu tiempo, ese tiempo que no podrás recuperar nunca jamás. Así que suelta ese control, cariño, y vive el presente al máximo. ¡Tú eres una estrella que brilla con luz propia, así que a disfrutar y a ser tú misma con todo el poder que tienes! El ambiente en el que te encuentras está lleno de oportunidades para hacer nuevas amistades que prometen muchísimo. Pero ojo, también enfrentarás algunos problemillas de salud relacionados con tu manera de comer. ¡Tú desempeño profesional mejorará, ya lo verás! Ahora bien, estás mostrándote un poco frí@ y distante tanto con tu pareja como con las personas que te rodean. Tómate tu tiempo y analiza despacito por qué estás adoptando esta actitud. Tal vez necesitas un poco más de tiempo para ti misma. ¡Ánimo, que todo va a salir bien!

Capricornio

Mira, sea lo que sea que quieras en la vida, te digo una cosa: siempre hay mejores opciones que lo que tienes ahora, de verdad te lo digo. En serio, échale un vistazo a tu alrededor y déjate conocer, herman@. Podrías poner todas tus cartas sobre la mesa en este momento, podrías tomar una decisión bien fuerte y dejar todo mal. Pero sabes qué, no es el momento adecuado. No te lances a tomar ninguna decisión en caliente, por favor. Respira profundo, toma tu tiempo y analiza las cosas con calma. Recuerda que tú tienes el poder de elegir y tomar las riendas de tu vida, pero hay que hacerlo con cabeza fría. ¡Confía en tu intuición y espera el momento oportuno! A veces tiendes a ignorar los puntos de vista diferentes al tuyo, ¡y eso te priva de un montón de oportunidades! Es hora de que te abras más a las opiniones y aportaciones externas. ¡Vamos, a escuchar y aprender! En cuanto a tu salud, ¡estás mejorando poco a poco después de ese bajón que tuviste! Te sientes con más energías para enfrentar los retos del día a día. Ahora, las ilusiones que tenías respecto a alguien que te gusta se están desvaneciendo, al menos por ahora. Pero no te desanimes del todo, ¡no pierdas la esperanza! Quién sabe qué deparará el futuro. ¡Sigue adelante con una actitud positiva!

Acuario

Eres únic@, con tus traumas y decepciones en la vida, sí, pero sigues luchando por encontrar tu propio espacio, tu rinconcito en el mundo. ¡Estás buscando esa vida mejor, mi guerrer@! Y sabes qué, a veces todo te satura de más, te agobian las personas, te abruman los pensamientos, te inunda el miedo, las preocupaciones… ¡Todo eso! Pero mira, esta semana es el momento de buscar la paz, la calma, la tranquilidad en tu vida. Tanto a nivel mental como físico, mi hermos@ Acuario. Date un respiro, encuentra esos momentos de serenidad, de desconexión y de cuidarte a ti misma/o. ¡Tú te lo mereces! Recuerda que eres una estrella brillante, capaz de superar cualquier obstáculo. ¡Adelante, a conquistar la calma y a brillar con tu luz! Si te sientes en forma, ¡puedes alcanzar grandes logros deportivos! Pero si no es así, aprovecha para hacer ejercicio moderado, sin forzarte demasiado. ¡Recuerda que el equilibrio es clave! Ahora, tu situación laboral te tiene preocupado/a y eso puede llevarte a tener una discusión intensa con alguien muy cercano. ¡Trata de transformar el conflicto en armonía, mi cielo! Y no rechaces las ofertas de diversión sin pensarlo antes. A veces es bueno desconectar un poquito, aunque estés cansado/a. Además, ¡puedes conocer a personas súper interesantes! ¡Así que déjate llevar y disfruta de las sorpresas que la vida te tiene preparadas!

Piscis

Déjate de estupideces, por favor. Despréndete de todo lo que te duele, lo que te machaca, lo que te amarga la existencia. ¡Ya es hora de soltar todo eso y liberarte, mi querida/o Piscis! Esta semana deberías estar pensando en hacer mil planes, en despejarte la cabeza y en disfrutar a tope. Arréglate, siéntete bien contigo misma/o, busca tu mejor versión y, en serio, sal a partirlo. ¡Tú tienes todo el poder para brillar y hacer cosas increíbles! Además, esta semana se avecinan reencuentros especiales, sí, sí, esos momentos que te tocan el corazoncito. Y sabes qué, cuanto más te quieres y te aceptas tal como eres, más cosas bonitas pasan a tu alrededor. ¡Eres un imán de buena energía, y el universo te devuelve lo que proyectas! Así que sigue con esa actitud positiva, llena de amor y confianza en ti misma/o. ¡Vuela alto, mi Piscis querid@, y vive cada día con alegría y pasión! ¡Hoy es un día genial en el ámbito económico! Los beneficios van a ser más grandes de lo que te esperabas, ¡y además van a surgir nuevas oportunidades de negocio que te van a llamar la atención! Es súper importante que actúes con discreción y le pidas a los que colaboran contigo que hagan lo mismo. ¡La confidencialidad es clave, mi cielo! Ahora, te advierto que puede que tengas dificultades para juzgar las situaciones que se te presentan debido a interferencias externas. Así que, mi consejito, deja pasar un poquito de tiempo para tener una perspectiva más clara. ¡Confía en tu intuición y disfruta de este día lleno de oportunidades económicas!