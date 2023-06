Presidente de México pide a los cárteles frenar violencia, pero descarta llegar a un acuerdo con ellos

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este miércoles a los grupos criminales del país que tomen la iniciativa y abandonen las actividades ilícitas, como lo han pedido las asociaciones de madres buscadores de desaparecidos que buscan un pacto de paz.

“Que ellos tomen la iniciativa y que abandonen la actividad ilícita y que no sigan dañando, pero nosotros no tenemos contemplado llegar a un acuerdo (con el crimen organizado)”, señaló el gobernante durante su rueda de prensa diaria.

El mandatario se refirió así a las recientes declaraciones de Ceci Flores, lideresa del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien aseguró que los cárteles mexicanos ya están aceptando un pacto de paz que estas organizaciones les propusieron.

“Queremos compartir que los cárteles ya están aceptando este pacto de paz”, señaló en un video la activista, una de las lideresas sociales más conocidas de México.

“A los demás cárteles piensen en sumarse, creo que a nadie les gusta verse en peligro, como ya lo dijeron quienes se sumaron al llamado: todos somos padres, madres, amigos y ya se derramó mucha sangre en nuestro México”, añadió.

Hoy en este México, los cárteles deciden entre la paz y la guerra, pero necesitamos calmar tanta cólera, el país quiere vivir tranquilo, nuestras familias en paz, poner por sobre todo, al ser humano. Que se sumen todos a la tregua de paz, por amor a los hijos y seres queridos pic.twitter.com/eC4qis97v1 — Madres Buscadoras de Sonora (@MadresBuscan) June 27, 2023

Al respecto, López Obrador prometió apoyo para todo lo que signifique llamar a la paz, celebró el llamado hecho por las madres de los desaparecidos en México y pidió que los delincuentes escuchen la petición. No obstante, advirtió que no habrá impunidad con quienes cometan delitos en el país.

“No podemos garantizar de que no se va a actuar en contra de los que violan la ley, eso no lo podemos hacer, no puede haber impunidad”, aclaró.

Añadió que los cárteles deben considerar que la violencia no es el camino que deben seguir, que no puede dañarse a nadie ni pueden utilizar a los jóvenes para cometer ilícitos.

Reiteró que el mal debe enfrentarse con el bien y que son las circunstancias lo que hace que las personas tomen un mal camino.

Abrazos, no balazos

Además, señaló que en su Gobierno no puede aceptar la “ley del talión” y rechazó el uso de la fuerza. “Nosotros creemos en la readaptación”, señaló. Por ello, defendió su estrategia de “abrazos, no balazos” contra la delincuencia.

El Gobierno mexicano ha reportado que en lo que va de 2023 han ocurrido 12,582 homicidios, un promedio de 83 diarios, con mayo como el mes más violento de lo que va del año en México con 2,660 homicidios dolosos.

Los homicidios tuvieron una caída anual de 7.1 % en 2022, cuando México tuvo 30,968 asesinatos tras los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020, seguidos de 33,308 en 2021.

