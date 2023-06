Alejandra Espinoza revela cuál es una de sus actividades favoritas con su hijo Matteo

Alejandra Espinoza y su hijo Matteo son casi inseparables y aunque siempre que puede habla sobre su relación con él, fue hasta una entrevista que le hicieron en TUDN, que reveló que desde que supo que sería niño había una actividad que se imaginaba hacer con él y que ahora a sus ocho años disfruta mucho.

Y es que resulta que la conductora disfruta mucho de ser una mamá futbolera y le encanta estar presente en los partidos de su retoño siendo su fan número uno, pues aseguró que, aunque tardó en agarrarle el gusto, se juega todo cada vez que pisa la cancha.

“Desde que supe que era niño me imaginé siendo una mamá futbolera. Cuando mi hijo tenía como tres años lo metimos a clases de futbol y aunque al inicio no le prestaba nada de atención, de pronto un día se le prendió el chip y ahora ya no piensa en otra cosa que no sea estar jugando. En la casa se desayuna, come y cena el futbol”, mencionó la mexicana.

Por su parte, Matteo reveló sentir un poco de pena cuando su madre le grita desde las gradas, ya que asegura que se transforma completamente. Además, contó que le gustaría convertirse en profesional y debutar con las Chivas de Guadalajara, equipo del que es aficionado.

Alejandra Espinoza será una de las conductoras de Premios Juventud 2023

En cuanto a su vida profesional Alejandra Espinoza fue confirmada como una de las conductoras de la fiesta de celebración de 20 años de Premios Juventud, que se llevará a cabo el 20 de julio en Puerto Rico y que hasta el momento tendrá como compañera a Ángela Aguilar.

