Batido de proteínas causó la muerte de un adolescente en Reino Unido: por qué

Un adolescente de 16 años llamado Rohan Godhania nacido en la India perdió la vida después de beber un batido de proteínas que, según los informes, se cree que desencadenó una condición genética rara.

Al parecer, Godhania sufrió un daño cerebral “irreversible” y murió unos días después de que su padre le comprara la bebida proteica en un supermercado para ayudarlo a desarrollar músculos.

En ese momento se desconocía la causa de su muerte porque sus órganos fueron donados. Sin embargo, una reciente investigación asegura que el batido de proteínas que consumió el niño desencadenó un trastorno genético raro llamado “Deficiencia de ornitina transcarbamilasa (OTC).

Esta enfermedad genética evita que el amoníaco se descomponga, lo que hace que se acumule hasta un nivel letal en el torrente sanguíneo de un individuo. El niño falleció en un hospital tres días después de beber el batido de proteínas.

La condición empezó con un dolor de estómago

Su padre, Pushpa Godhania, cuenta que al principio el niño no mostró ninguna dolencia o afección. Pero ese mismo día luego de almorzar se quejó de tener dolor de estómago. Vomitó varias veces al anochecer, pero aún los padres no se percataban de la alerta.

Al día siguiente la familia de Rohan Godhania decidió llevarlo al hospital. A partir de entonces su salud comenzó a deteriorarse, por lo que fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. La tomografía computarizada reveló una inflamación severa en el cerebro.

Aún así, los neurólogos dijeron que no están dispuestos a operar porque no sería lo mejor para él. Tres días después, Rohan Godhania falleció.

La revelación de la causa de muerte llegó tres años después

Al momento de la autopsia no se pudo identificar qué había causado la muerte del niño porque sus órganos fueron donados para trasplante antes de que se tratara su enfermedad, según She The People.

Pero la persona que recibió los órganos del adolescente fue trasladada de urgencia al hospital luego de sufrir convulsiones 13 meses después.

Es probable que la bebida haya contenido amoníaco. De acuerdo a la Agencia de Medicamentos y Alimentación de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), el hidróxido de amoníaco es clasificado dentro de la categoría de sustancias generalmente reconocidas como inocuas.

Se permiten el uso de este compuesto como agente leudante siempre y cuando se utilice teniendo en cuenta las buenas prácticas de fabricación vigente.

Desde entonces, el abogado de la familia de Rohan Godhania se cuestionó y la investigación señaló que estas bebidas proteicas ampliamente disponibles deberían tener una etiqueta de advertencia adjunta. Esta intervención fue respaldada por un neurólogo senior que señaló que podría salvar vidas.

Las investigaciones estaban programadas para continuar el miércoles, pero se pospusieron hasta que el forense pueda revisar las presentaciones legales.

Sigue leyendo:

• Depresión entre la comunidad latina: un panorama de la enfermedad, sus causas y tratamientos

• CDC alertan a viajeros internacionales sobre el sarampión: por qué

• Cómo escoger las mejores bebidas probióticas del mercado para tu salud intestinal