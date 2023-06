Domingo Germán fue golpeado por la muerte de un ser querido e inspirado a conseguir un juego perfecto con los New York Yankees

Domingo Germán se convirtió esta semana en el primer dominicano en lanzar un juego perfecto en la historia de las Grandes Ligas y lo hizo con la camiseta de los New York Yankees al lanzar nueve entradas en la victoria de 11-0 contra los Atléticos de Oakland, allí con nueve ponches y sin otorgar base por bolas pudo inscribir su nombre en la historia tras 99 lanzamientos.

Germán contó en entrevista posterior que fue inspirado y movido por la muerte de una persona muy allegada a él y que lo quería como si fuera un tío y hasta un padre ya que en vida solo recibió de su parte los mejores consejos y fue esto lo que pensó en el dogout el día del juego contra los Atléticos.

Paradójicamente, Domigo Germán venía de completar la peor salida de su carrera al permitir 10 rayitas y cuatro batazos de vuelta completa, con esos número ya había permitido la alarmante cifra de 17 carreras en sus dos últimas salidas, además el dominicano nunca había lanzado un juego completo en la MLB, pero el fallecimiento de este ser querido lo motivó a dedicarle el encuentro y que como dijo en sus palabras “que celebrara desde el cielo”.

“La muerte de una persona que se murió hace dos días, un tío para mi, un padre para mí, me chocó esa muerte y ayer, lloré bastante en el clubhouse, me sentía mal y lo tenía en mente y se dio y se lo dedicó a él, que Dios lo tenga en la gloria. Siempre me tuvo dando buenos consejos y le tocó verlo así, él lo está viendo desde el cielo“, señaló un conmovido Domingo Germán.

“Estoy muy emocionado. Es algo que siempre soñé”, dice el dominicano Domingo Germán luego de lanzar el juego perfecto 24 de la historia en MLB.

pic.twitter.com/k1bT3Zrzwq — Cuarto Bat ® (@cuartobatmx) June 29, 2023

Cabe señalar que el lanzador dominicano había estado a punto de lanzar un juego perfecto contra los Cleveland Guardians, pero la acción no se terminó completando. La hazaña del dominicano lo convierte en protagonista del juego perfecto número 24 en la historia de la MLB.

