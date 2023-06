Rocket pizza: la primera entrega de pizzas usando un jetpack

La cadena de pizzas Domino’s probó su primera entrega en jetpack (mochila propulsora) a los asistentes del Festival de Glastonbury, que se llevó a cabo del 21 al 25 de junio en el Reino Unido, previo a la presentación del legenario Elton John.

Según la pizzería, la empresa se inspiró en el la canción “Rocket Man (”Hombre Cohete”) original de Elton John, uno de los grandes invitados encabezando el cartel del prestigiado festival en su reciente edición 2023.

“Cuando nos dimos cuenta de que servir porciones en el interior del festival era imposible, nos inspiramos en Elton John año para lanzar nuestra propia prueba de entrega rápida: era algo obvio”, declaró el subdirector de relaciones públicas, Sam Wilson.

Excited to unveil the first ever pizza delivery via jetpack- a groundbreaking initiative from @dominos, orchestrated by @onegreenbean. 🍕 #JamPrime’s combo of video, photography & drone expertise vivified this incredible story. Distributed by @jampressltd. 🎥 #PublicRelations pic.twitter.com/exXqDiTQyc

— JamPrime ⚡️ (@jam_prime) June 21, 2023