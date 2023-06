Andrés Tovar publica emotivo video que Talina Fernández le pidió que revelara tras su muerte

Andrés Tovar y Talina Fernández se tomaron mucho cariño cuando trabajaron juntos en ‘Sale el Sol’, programa con el que regresó a la pantalla chica la conductora en 2020 cuando el productor la llamó. Ahora él publicó un video que ella le pidió que hiciera público tras su muerte.

Talina dijo en varias ocasiones que regresar a la televisión la llenó de vida y por eso se sentía muy agradecida con el esposo de Maite Perroni, quien, a petición de ella, guardó un video por más de dos años porque la periodista pidió que se compartiera cuando ya ella no estuviera viva.

Tras conocerse la muerte de Fernández a sus 78 años a causa de una leucemia, Tovar a través de una publicación en su perfil de Instagram compartió el emotivo clip para lamentar la partida física de la conductora y cumplir su deseo.

“Comparto este video a petición de Talina. ‘Súbanlo a la red cuando haya trascendido’- me dijo en la Navidad del 2020. ‘Calma Tali, para eso faltan muuuuchos años…'”, comenzó escribiendo Andrés Tovar para acompañar el clip.

El productor dejó saber en su texto lo mucho que le afectó la partida física de la conductora con un mensaje de agradecimiento para ella.

“Sabía que me dolería tu partida, pero hasta hoy no sabía qué tanto. Solo tengo palabras de agradecimiento profundo para ti. Millones de gracias por tu confianza, tu generosidad, tu cariño, tus enseñanzas, tu profesionalismo, tus porras y tu sonrisa. Honrado de haber compartido profesionalmente con un pilar de la TV en español, pero sobre todo por haberme considerado tu amigo. Descansa en Paz. Dios contigo y tu familia, siempre”, escribió.

En el video que data de finales de 2020 aparece Taliana Fernández reconociendo la alegría, el cariño y el aprendizaje que había conseguido en ese año de la mano de dedicando Andrés Tovar y el resto del equipo de ‘Sale el Sol’.

“Termino este año con una alegría nueva en mi corazón, cuando uno piensa que ya se acabó y que no queda más que hacer aparece un grupo de jóvenes liderados por Andrés y me llevan y me acogen en su grupo de mucho tiempo y me tienen la paciencia, me dan el brazo para que no me caiga, me oyen cuando tengo algo que decir y me acogen en sus casas en sus vidas y no tengo más que agradecimiento”, comenzó diciendo Fernández.

Además, agregó: “Acabo el año dándole gracias primero a Dios y luego a mis compañeros y a Andrés que me recuperó de algo que ya venía venir como cayendo en una cuesta y de repente estoy viva otra vez y tengo nuevos amores y yo no sabía que mi corazón todavía tuviera cupo para tantas personas’. ‘Andrés, Charly Oaulina, Luzma, Pepe han llenado mi vida con alegría. Con enseñanzas, ver a los jóvenes rompiéndose en pedazos para hacer las cosas bien, para hacer una familia. Soy muy bendecida y no quiero decir más porque me van a dar ganas de llorar. ¡Los amo!, gracias por su aceptación. Feliz año”.

