‘Chicharito’ Hernández muestra su lado más personal y reveló cómo le hará para superar la lesión

2023 no ha sido un año fácil para Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien tras perderse el inicio de la temporada con LA Galaxy por una lesión en el tendón de la corva, ya no jugará más debido a una rotura en el ligamento cruzado en la rodilla, algo que el mexicano se tomó con toda la resiliencia del mundo y así lo mostró en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Hernández colgó un extracto editado de su conversación con David Maltzer en el podcast Playbook y ahí manifestó que no se dará por vencido y buscará otro final para su carrera.

“Abraza esos momentos de dolor porque la vida no se trata de no tener obstáculos, se trata de sobreponerse a cualquier obstáculo que se atraviese en tu camino. Y lo más importante, disfruta el camino de la vida”, dijo.

Bajo este forma de entender la vida, el ariete encontró en su lesión una forma de aprendizaje que, a su juicio, lo hará mejor persona y profesional, más fuerte. “Siempre he sido creyente de que todo sucede por una razón en primer lugar, y en segundo lugar, nada sucede en tu vida que no puedas superar”.

“Es parte del viaje, es parte de desafiarte a ti mismo, para conocerte a ti mismo, porque si estas cosas no sucedieran, si los obstáculos y la vida no te golpeara en la cara, no podría haber una historia, no habría lecciones”, puntualizó.

Hernández, quien sufrió un desgarro de ligamento durante el primer tiempo de la derrota ante Real Salt Lake por los cuartos de final de la Copa US Open el pasado 7 de junio en una jugada sin contacto, confesó que el rol de su familia en los momentos difíciles ha sido una constante en toda su carrera que ahora lo ha ayudado y ayudará nuevamente a sobreponerse.

“Mi familia me ha ayudado mucho a enseñarme no solamente el trabajo interno (dentro del campo) que debes hacer como atleta, sino también el exterior, que es lo más importante. Creo que eso es lo que muchos atletas no pueden lograr porque piensan que se trata del talento, de habilidades físicas, que se trata sólo del deporte, cuando se trata de lo mental y el corazón; y que estos dos aspectos son los que me van a ayudar a recuperarme de este ligamento cruzado anterior”, señaló.

‘Chicharito’ también declaró estar consciente de que debido a su edad, hay muchas dudas sobre el rendimiento que pueda dar. “Sí, tengo 35 años y la narrativa es muy negativa hacia ti porque eres un atleta y esto sucede cuando eres “mayor”.

“Esto no está sucediendo cuando tengo 21 o 22 años, así que mi mentalidad está puesta en que soy capaz de hacer esto, no voy a huir de las emociones y las situaciones, porque sí, recibir un golpe en la cara duele, por supuesto que es doloroso, aparte del dolor físico, pero no huyo de eso, yo lo abrazo”, sentenció.

