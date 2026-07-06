Trump confiesa que llamó al presidente de la FIFA por tarjeta roja a Balogun: “No creo que fue falta”

El presidente Donald Trump reconoció que llamó al presidente dela FIFA, Gianni Infatino, para “revisar” la tarjeta roja al jugador de la selección estadounidense, Folarin Balogun, castigado para no jugar contra Bélgica.

Trump afirmó que no vio una falta en la jugada que derivó en el castigo a Belogun, además de criticar al réferi Raphael Claus, quien extendió la tarjeta roja en el partido de EE.UU. contra Bosnia y Herzegovina

“Vi la jugada… no fue falta… este árbitro, que es un poco sospechoso si se revisa su historial… Una cosa es sancionar a alguien por el partido, pero ¿cómo se le sanciona por un partido que aún no se ha jugado? Así que sí, pedí una revisión a la FIFA”, dijo Trump.

Las reglas de la FIFA, de hecho, establecen que un jugador con tarjeta roja en un partido es castigado con una suspensión para su siguiente partido, pero en esta ocasión, la FIFA retrasará la sanción, luego de la llamada de Trump a Infantino.

Trump intentó justificar su interferencia en las reglas de la federación, afirmando que solamente pidió que se “revisara”.

“Pedí una revisión porque no me parecía falta… me pareció que la decisión del árbitro fue horrible… no sabía lo que era una tarjeta roja”, expresó el mandantario desde la Casa Blanca.