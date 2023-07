Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez muestra interés en pelea con Badou Jack: “Hagamos que suceda”

Tras fallar en pesaje y ser cancelada su pelea con Gabriel Rosado, Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez apareció y nombró a un posible nuevo rival. El mexicano abrió las puertas a una pelea con Badou Jack, campeón de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En declaraciones a ES News, Zurdo Ramírez expresó su interés en Jack y tiene muy claro quién sería el ganador de la hipotética pelea entre ambos.

“Hagamos que suceda. La gente quiere ver que suceda”, dijo. “Yo, obviamente”, respondió cuando se le preguntó quién ganaría la pelea.

Hace pocas semanas Badou Jack sonó como posible oponente para Canelo Álvarez para septiembre, pero un desacuerdo con el peso para disputar el cinturón del sueco hizo que las negociaciones se cancelaran. Ahora, es Ramírez quien se interesa en un duelo con el campeón de peso crucero.

Badou Jack le arrebató el cinturón a Ilunga Makabu en febrero y aún no tiene pelea programada. Foto: Francois Nel/Getty Images.

Cabe destacar que el Zurdo Ramírez subiría al ring el pasado mes de marzo en un combate que se realizaría en las 175 lb, pero llegó con 12 lb por encima y el combate con Rosado terminó siendo cancelado. Luego de fallar en la balanza, el mexicano pidió disculpas y dijo sentirse avergonzado por lo sucedido en el pesaje a través de sus redes sociales.

“Esta es la primera y última vez. Siempre me he enorgullecido de ser un profesional, pero hoy no fue mi mejor momento. En ese sentido, me gustaría disculparme con todos mis fanáticos, seguidores, Golden Boy Promotions y DAZN por este lamentable hecho”, expresó en el comunicado publicado en Instagram.

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez sufrió su primera derrota ante Dmitry Bivol, en noviembre de 2022, y cinco meses después falló en el pesaje de su pelea de regreso al ring con Gabriel Rosado. Ahora el boxeador sinaloense está en búsqueda de un nuevo duelo que lo ayude a volver a la racha ganadora. Su récord de 44 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés.

Por su parte, Badou Jack, de 39 años, es el monarca de peso crucero del CMB y subió por última vez en febrero al ring cuando le arrebató el título a Ilunga Makabu. El sueco cuenta con marca de 28 triunfos (17 nocauts), 3 reveses y 3 empates.

