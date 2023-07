Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de julio de 2023

Piscis

Piscis, en el trabajo, es momento de confiar en tu intuición y en tu capacidad para conectar con las emociones de los demás. Tu empatía te permitirá crear relaciones sólidas y colaborativas. En cuanto a la salud, recuerda cuidar de tu bienestar espiritual y encontrar tiempo para la introspección y la calma. ¡No olvides nutrir tu creatividad y disfrutar de momentos de inspiración! Hay cambios en el universo que te beneficiarán mucho pero a la vez andarás en un tono muy intenso, pues tus deseos sexuales estarán muy despiertos, aguas o podrías encamarte con alguien del cual te puedas arrepentir. Quien te quiera que le trabaje para obtenerte, no bajes tu precio por nadie y menos te pongas de oferta, date tu lugar y aprende a respetarte y dejar de esperar que las personas actúen como tú quieres o crees que es correcto. Cuida mucho tu estado de ánimo pues podrías caer en depresiones sin motivo alguno. Suerte en juegos de azar y cambios en pagos o deudas, trata de no gastar más de la cuenta o te la verás negra.

Acuario

Acuario, en el trabajo, es momento de ser original y romper barreras. Tu mente vanguardista te llevará a encontrar soluciones innovadoras, así que no temas expresar tus ideas y llevar a cabo proyectos diferentes. En cuanto a la salud, es importante que encuentres tiempo para relajarte y despejar tu mente. ¡No olvides conectar con tu esencia y disfrutar de momentos de libertad! No tienes por qué rendirle cuentas a nadie. Disfruta tu vida y dále pa delante a todos tus sueños y proyectos. Vienen oportunidades de trabajo y de ir a una fiesta en próximas fechas, disfruta y échale todas las ganas a lo que hagas, recuerda que es mejor arrepentirse que darse el gusto. Deja de vivir deprimido o deprimida, cambia la actitud en tu trabajo, no te flageles ni te sigas culpando de errores que no son tuyos, suelta lo que te hace daño. Si tienes pareja busca manera de fortalecer la relación y llevar la fiesta en paz, si ya de plano no te llena o todo son disgusto cierra ese ciclo y date la oportunidad de salir y conocer nuevas personas.

Capricornio

Capricornio, en el trabajo, es momento de ser disciplinado y enfocarte en tus metas a largo plazo. Tu perseverancia te llevará al éxito, así que sigue trabajando duro y no te desanimes por los obstáculos. En cuanto a la salud, recuerda cuidar de tu estructura ósea y encontrar tiempo para relajarte y descansar. ¡No olvides consentirte y disfrutar de momentos de calma! Vienen cambios de humor muy perros que te van ayudar a madurar, cambia la rutina de tu día a día y enfócate en lograr proyectos que dejaste pendiente. No te quejes tanto si algo no te sale como esperas, recuerda que tienes que volver a intentarlo las veces que sea necesario. Persona de piel blanca podría ocasionarte un problema laboral o sentimental, no le des mucha confianza a quien acaba de llegar a tu vida o lo lamentarás mucho. La mediocridad que te caracterizaba quedará en el pasado pues tendrás la actitud y el carácter que se necesita para mandar a freír espárragos a toda esa gente que quiere verte destruido o destruida.

Sagitario

Sagitario, en el trabajo, es momento de expandir tus horizontes y buscar nuevas experiencias. Tu optimismo y entusiasmo te abrirán puertas, así que no temas tomar riesgos y explorar nuevos caminos. En cuanto a la salud, es importante que te mantengas activo y encuentres tiempo para ejercitarte. ¡No olvides disfrutar de la aventura y de momentos de diversión! Si quieres algo estable en una relación ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor. Familiar se casará o saldrá con su domingo 7 en próximas fechas. Es importante que te pongas las pilas en cuestiones de tu cuerpo y de tu autoestima, la vida te llenará de muchas nuevas oportunidades que tendrás que aprovechar al máximo si quieres superarte y salir adelante. No temas más a cambios y date la oportunidad de aceptar críticas y consejos de seres queridos pues solo así podrás obtener mejores resultados en todo lo que hagas en tu vida. Es posible que una amistad ande muy pegada a ti y esto lo hace debido a que quiere obtener cierta información de ti, no sueltes nada pues podrías estar cometiendo grandes errores que te meterán en problemas. Perdidas de objetos se visualizan y la llegada de una nueva amistad con quien pasarás momentos muy buenos.

Escorpión

Escorpio, en el trabajo, es momento de confiar en tu intuición y en tu capacidad para investigar y descubrir nuevas oportunidades. Tu determinación te llevará a alcanzar tus metas, así que no temas adentrarte en terrenos desconocidos. En cuanto a la salud, es importante que cuides de tu energía y te enfoques en tu bienestar emocional. ¡No olvides darte tiempo para descansar y recargar tus energías! Vienen nuevos amores cargados de lazos muy fuertes que te enseñarán grandes cosas, pela bien los ojos pues por estar pensando en alguien más podrías perder la oportunidad de ser feliz con quien de verdad vale la pena. El amor será un sentimiento complicado para tu vida pues no sabrás qué camino recorrer para lograr consolidar una relación estable y duradera. No descuides tu cuerpazo criminal, estas en una etapa que engordarás el doble, ponte las pilas y cuida más tu alimentación o después se te va dificultar mucho el lograr perder peso. Ya no caigas en provocaciones de amistades o de otras personas, controla más tu carácter eres de armas tomar, pero sueles arrepentirte al poco tiempo de tus errores.

Libra

Libra, en el trabajo, es momento de buscar el equilibrio y la armonía en tus relaciones laborales. Tu habilidad para la diplomacia te ayudará a resolver conflictos y crear un ambiente colaborativo. En cuanto a la salud, recuerda cuidar de tu bienestar mental y emocional. ¡Busca momentos de paz y equilibrio! Aprende a valorarte más y darte cuenta lo que vales, no caigas con cualquier que no sabe ni lo que quiere en la vida, eres de gustos caros y te encanta la buena vida así que si no tienes la capacidad para producir dinero busca quien te complazca en tus gustos, recuerda que no es interés sino aseguramiento de tu futuro y bienestar. Quien te quiera que lo demuestre quien no que vaya e incomode a la gestora de sus días. En el amor andarás algo tenso, ya estas hasta el chorizo de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera pa ultrajarte la caricia y después ni adiós te dicen. Te vienen cambios en tu manera de actuar con otras personas, las pondrás en tu lugar y te ayudará a librarte de todas esas personas.

Virgo

Virgo, en el trabajo, es momento de ser organizado y detallista. Tu dedicación y enfoque te ayudarán a alcanzar tus metas, así que mantén la disciplina. En cuanto a la salud, es importante que cuides de tu sistema digestivo y te alimentes de manera equilibrada. ¡No olvides relajarte y encontrar tiempo para el autocuidado! Ya no trates de fingir o aparentar algo que no sientes, si tienes una relación y ya no te llena no tienes por qué seguir ahí para complacer a tu pareja, cierra ese ciclo y continúa con lo que sigue, recuerda que puedes estar perdiendo la oportunidad con la persona que de verdad importa. La vida te pondrá muchas oportunidades pero si te atontas buscando donde no debes al final te quedarás como el perro de las dos tortas. Si sientes necesidad de buscar a alguien de tu pasado que sea solo para cerrar puertas que quedaron abiertas, no regreses a las mismas tonterías habiendo tantos nuevos errores por cometer. Ten cuidado con tus alimentos pues le has echado mucho a la piñata y podrías sufrir de serias infecciones. Planes de un viaje en el cual el placer será el motivo principal. Descubrirás un sinfín de mentiras de cierta persona, las decepciones se harán presentes.

Leo

Leo, en el trabajo, es momento de brillar y mostrar tu valía. Tu confianza y carisma te llevarán lejos, así que no temas destacar y asumir roles de liderazgo. En cuanto a la salud, es importante que encuentres tiempo para relajarte y cuidar de tu corazón. ¡No olvides consentirte y disfrutar de momentos divertidos! Tu orgullo siempre será tu cruz, te cuesta trabajo perdonar errores y no das paso hasta que la otra persona de el primero. Es importante que veas más por ti, tu familia siempre será tu talón de Aquiles pero necesitas pensar más en ti y no descuidar tu vida por atender otras cuestiones de las cuales el tiempo se va encargar en poner en su lugar. Viene muy fuerte la cuestión de los negocios para ti pero deberás de ser muy inteligente y saber con quién si puedes invertir y con quien de plano ni a la esquina. No temas a cambios en tu carácter y en tus amistades pues dichos cambios te traerán nuevos resultados, es momento de dejar la costumbre y monotonía de tu día a día y cambiar por completo el balance de las cosas.

Tu trabajo se visualiza bien sin embargo si buscas otras oportunidades de crecimiento las encontrarás antes de lo que te imaginas.

Cancer

Cáncer, en el trabajo, es momento de confiar en tu intuición y en tus habilidades emocionales. Tu sensibilidad te ayudará a conectar con los demás y a generar un ambiente armonioso. En cuanto a la salud, recuerda cuidar de tu bienestar emocional y buscar momentos de tranquilidad y auto-cuidado. En tu trabajo se visualiza estabilidad, se aproxima la llegada de una noticia que sucederá a más tardar para el mes de agosto aunque movimientos lunares podrían adelantarla. Si te lo propones podrás realizar ese viaje que has planeado desde hace tiempo. Ten cuidado con amores de un rato, no te convienen pues eres muy de enamorarte rápido. Cuídate de gastritis y colitis, amistad te necesitará más que nunca. No trates de cambiar la forma de pensar de otras personas pues cada persona actúa distinto y ve las cosas de manera diferente a ti, el tratar de hacerlo podría traerte problemas con amistades o un familiar e inclusive separación con pareja en caso de tener. Malas caras en trabajo o con vecinos te podrían poner de mal humor, canaliza tu energía.

Géminis

Géminis, en el trabajo, es momento de poner en práctica tu habilidad para comunicarte y relacionarte con los demás. Tu creatividad te abrirá puertas, así que no dudes en expresar tus ideas. En cuanto a la salud, recuerda cuidar tu sistema nervioso y encontrar tiempo para desconectar y descansar. Una amistad anda de lengua suelta sino le pones un alto te vas a meter en grabes problemas. Este es tu momento pero necesitarás poner mucho de tu parte para que todo salga de la mejor manera, no necesitarás andar de arrastrado o arrastrada por nadie pues la misma vida te dará un montón de opciones para que logres concretar algo estable y duradero. Ten cuidado como mal gastas ti tiempo podrías estar perdendolo en cuestiones que no te dejan nada de provecho. Un compromiso o evento en el cual el color blanco sobresaldrá en próximas fechas, podría ser bautizo o boda. Que tu pareja no te diga cada rato que te ama no significa que no sea así, no todos tiene la facilidad de expresar lo que sienten, deja de hacerte ideas tontas en tu cabeza. La llegada de un nuevo amor cambiará tu forma de ver la vida y de ver tus sueños.

Tauro

Tauro, en el trabajo, es momento de ser constante y enfocarte en tus objetivos a largo plazo. Tu perseverancia te llevará lejos, así que sigue trabajando duro. En cuanto a la salud, es importante que te des momentos de relajación y descanso. ¡No olvides disfrutar de la buena comida y consentirte con tus placeres favoritos! Es probable que en estas fechas te des cuenta quien de verdad vale la pena y quien no te sirve ni pa ir a incomodar a su santa mamá. Posibilidades de encamarte con amistad. Ponte a quitar de tu vida y tu camino a todas esas personas que no tengan nada bueno que ofrecerte y solo te llene de apuros, depresiones y mal humor. Trata de pensar más en ti antes que pensar en otras personas, valórate, quiérete y que nadie te baje él autoestima. Recuerda que tu signo es una esponja y absorbe lo que les rodean, procura que la gente que esté a tu alrededor sean personas que te aporten algo a tu vida o te hagan sentir mejor.

Aries

En el trabajo, Aries, es momento de tomar acción y liderar el camino. Tienes una gran energía y determinación, así que no temas asumir nuevos desafíos. En cuanto a la salud, asegúrate de encontrar tiempo para ejercitarte y liberar el estrés. ¡No te olvides de consentirte y cuidarte! Fiesta o salida en puerta en próximas fechas y la posibilidad de una noche de pasión con amistad con quien ya ha existido cierta atracción desde hace tiempo. Cuida tu sentido de humor pues podrías amargarte por comentarios y cosas que verán tus ojos en estos días. La llegada de nuevos amores a tu vida será la oportunidad clara para que entiendas y comprendas que todavía eres capaz de hacer sentir amor. Te vienen días muy buenos en los cuales tu sentido de humor cambiará mucho, aprovéchalo para tener a tu lado a la persona que te de tu gana. Si quieres mejorar los ingresos hay posibilidades pero no esperes que el dinero caiga del cielo, dos oportunidades de trabajo te esperan pero necesitas poner de tu parte pa que la mejor de ellas se consolide. Cuídate de una persona de 25-30 años de piel blanca, no tiene buenas intenciones.