Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de julio de 2023

Aries

Imagínate una liga estirada hasta el límite. Si la aprietas más, ¡zas!, se rompe en mil pedacitos. Eso es justo lo que sientes en tus nervios, ¿sabes? Aunque te veas tranquila y tengas algunas cosas bajo control, hay un problema que te trae de cabeza. Es una situación complicada y la presión parece no tener fin. No me extraña que te sientas decepcionada y que anheles con todas tus fuerzas un cambio. Pero mira, la Luna Llena está dejando de ejercer su influencia tensa y eso significa que esta etapa problemática se está acercando a su fin. ¡Qué alivio, hermosa guerrera! Un viaje con familia o amigos se presentará en próximas fechas. Te vas a enterar que una amistad te está tomando el pelo y podría armarse la de Dios es Padre. Cuídate mucho de enfermedades respiratorias y malestares gástricos, estas comiendo muchos irritantes y cosas que te inflaman, bájale a las harinas, refrescos y picantes pues solo te están fregando tu cuerpazo criminal. Una amistad será traicionada por su pareja y quizás necesite mucho de tu apoyo.

Tauro

Parece que gran parte de nuestra vida la pasamos haciendo cosas que no nos emocionan ni un poquito, ¿verdad? Ahí estamos, pasando la aspiradora, reciclando, haciendo la compra y cocinando. Y no olvidemos todas esas situaciones emocionales que nos chupan la energía. ¡Qué rollo! Y encima, si sumamos el hecho de que has estado velando por los intereses de los demás, es lógico que no te quede tiempo para ti misma. ¿En qué rincón de tu mundo vas a encontrar espacio para cuidar de ti? Si no lo haces, ¿cómo diablos vas a perseguir tus sueños y alcanzar tus metas? Pero mira, la Luna Llena te está dando una oportunidad de oro para reflexionar, analizar y reorganizar las cosas. ¡Aprovéchala al máximo, hermosa guerrera! Vienen cambios en tus estados de ánimos muy fuertes los cuales podrían afectar tu entorno. No descuides a tus amistades, algunas veces te metes mucho en tus cosas y cuando quieres convivir con ellas ya no se puede.

Géminis

Nuestras mascotas son como de la familia, ¿verdad? Se meten en nuestro corazón y ocupan un lugar especial. La razón por la que las queremos tanto es porque su amor es puro y sin condiciones. Sabemos qué esperar de ellas, no hay sorpresas. Pero los seres humanos, ¡ay mamá! Somos más complicados, más difíciles de entender y no siempre recibimos lo que merecemos por el esfuerzo que ponemos. Es posible que tengas una relación en la que has invertido un montón y ahora te está dando problemas. Pero aguanta, porque estás a punto de ver señales de que tus esfuerzos no han sido en vano. Los frutos están a punto de llegar, hermosa guerrera. Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas. No temas a cambios en el área sentimental, es momento que seas más perris, disfruta de la caricia, de las relaciones, pero también de la soltería, algunas veces te complicas mucho la vida por no poder consolidar algo duradero, a veces es mejor estar solo o sola que estar sometido a una relación enfermiza que entorpece tu libertad.

Cáncer

Cuando la gente suelta el comentario de que alguien está “jugando con la suerte”, lo dicen con un aire de desaprobación. Pero, ¿qué onda con eso? Si se nos presenta una oportunidad y no la aprovechamos, ¿no nos pueden decir que somos medio flojitos? O sea, la neta, hace poco te aventuraste en algo que parecía un poco jugado. Pero, chido, resultó ser una buena jugada en tu caso. Ahora, con la Luna en su máximo esplendor, puedes ver bien clarito por qué te metiste en ese rollo. La experiencia que estás agarrando no tiene precio, te va a dar toda la confianza para enfrentar con más facilidad el próximo desmadre. ¡Échale, chingona, que lo estás haciendo de poca madre!Chismes entre familia y domingo siete en una prima, saldrá embarazada. Posibilidades de un encuentro casual con ex amistad, no busques la manera de fregarla solo observa, sonríe y calla, muéstrale que estas mejor que nunca y que la vida no se ha detenido por su traición, aprende a darte tu lugar y que esas cuestiones ya no te quiten el sueño.

Leo

Estás en una encrucijada bien importante, ¡Cuídate! La presión está subiendo y es normal que te preocupen las consecuencias de tu decisión. No quieres cagarla, ¿verdad? Pero mira, mientras sigas dándole vueltas al asunto, no vas a llegar a ningún lado. Chécate esto: cualquiera que sea la decisión que tomes, será la correcta, ¿me entiendes? Ninguna opción es perfecta, eso es la realidad. Pero si te mantienes al tanto, te informas bien y aplicas tus conocimientos y experiencia, vas a confirmar que lo que decidiste es válido y podrás trabajar con eso para lograr un resultado casi perfecto. ¡Ánimo, chingona, que tienes todo bajo control! No seas tan controlador o controladora con tu pareja en caso de tener, aprende a darle su lugar y respetar su libertad. Aléjate de relaciones prohibidas pues podrías caer en errores bien grabes que arruinen tu reputación y se desaten problemas en tu familia. Cuídate de enfermedades respiratorias pues estarán a la orden del día. Un cambio de look te vendría perfecto, si quieres ganchar algo invierte más en tu arreglo personal.

Virgo

La neta, es bien complicado definir lo que significa ser normal. Entonces, ¿por qué tantos queremos serlo? Pues, en parte, porque nos da una sensación de tranquilidad tener todo en su lugar. La gente, las rutinas, las situaciones, los lugares. Pero, ojo, también hay un lado oscuro en eso. Tanta uniformidad puede limitar nuestros horizontes y mantenernos estancados en nuestra comodidad. Entre más seguros estemos, más riesgo corremos de quedarnos atorados. Pero mira, con esta Luna Llena que se asoma, tienes la chance de hacer algo diferente hoy. Si te avientas a aceptar el reto, tendrás que sacar a relucir tu lado más valiente. Pero tú puedes, amiga. ¡Lo vas a hacer fregona ya verás! Oportunidades de mejorar en muchos aspectos en estos días, recuerda que hay personas que te quitan mucha energía y tu sueles atontarte mucho dándoles entrada o haciendo caso a sus comentarios negativos. Deja de pensar en lo que no pudo ser y centra tu tiempo en lo que de verdad importa y vale la pena

Libra

¡Ay, mi querida herma@! ¡La Luna Llena está que arde y está provocando que te pongas bien inquiet@! Seguro tienes cositas en tu vida que te hacen feliz, pero no estás del todo tranquil@. ¡Ay, qué de cosas quieres lograr que hasta cuando intentas relajarte, una parte de ti sigue en alerta roja, por si acaso! Mira, lo que estás tratando de conseguir, ¡es súper valioso y merece todo el esfuerzo que le has puesto! Y te digo algo, las cosas están saliendo tan bien como pueden, y también tan rápido como les es posible. Así que, sabiendo eso, ¡encuentra esa energía interna que necesitas para hacer lo que tienes que hacer hoy, sin excusas! Con tu determinación, ¡vas a asegurarte el éxito, guapísima! ¡Adelante, no te detengas ni un segundo más! Ten presente que la vida es una, disfruta lo que tienes y manda bien lejos todo eso que te hace daño o afecta. Amores se irán y otros vendrán si alguien no llegó contigo a tu presente ni a tu futuro sus motivos tendrían, la vida nunca se equivoca y las personas que siguen a tu lado son las verdaderamente importantes. Un familiar se va de viaje y te traerá un pequeño obsequio.

Escorpión

¡Ay, amiguit@! Algunas personas, ¡les encanta entrar en una buena pelea! Pero no hace falta que te lo diga, ¿sabes por qué? ¡Porque tú eres una de esas personitas! ¡Ay, no me vengas con que no! ¡Si ya te estoy viendo, debatiendo conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¡No me engañas, corazón! Imagina qué rollo sería la vida si todos estuviéramos de acuerdo en todo, todo el tiempo. ¡Qué aburrimiento! No hay nada como una buena discusión para soltar tensiones y expresar sinceramente lo que pensamos. Ahora bien, estás enredada en una pelea desagradable. Pero, si el objetivo a largo plazo es importante, ¡no gastes tu energía en poner en riesgo una relación clave solo para demostrar que tienes la razón, mi reina! A veces, hay que saber ceder y dejar ir las discusiones innecesarias. ¡La paz y la armonía valen más que tener siempre la razón! Si una relación está destinada a mantenerse oculta aléjate y no seas tan tonto o tonta que solo te quieren pa ultrajar la caricia y cuando menos lo esperes te van a mandar bien lejos. Ten presente que la vida es una, no la desperdicies pensando en quien ya se fue o en quien te arruinó la vida, tus pensamientos deben de girar en torno a cuestiones positivas para atraer dichas energías y sobre todo en tus planes, al final el karma hará su trabajo con ellos y contigo.

Sagitario

Dicen que deberíamos esperar lo mejor. No digo que no… pero también necesitamos un poco de duda y negatividad. Estas emociones “negativas” evitan que tomemos decisiones poco realistas y peligrosas. Por ejemplo, sería una tontería suponer que una persona que siempre ha sido mezquina se transforme en alguien encantador. Tampoco sería sensato que nos metiésemos en la bañera sin haber mojado antes un dedo del pie para comprobar la temperatura. Nuestra capacidad para prever un problema nos impide salir escaldados. Hoy haz la prueba. Después, ¡ha llegado el momento de que te hagas ilusiones! Posibilidades de conocer en persona a un ser que conociste por una red social, te va a caer muy bien, pero al final te darás cuenta que es completamente distinto o distinta a lo que muestra tras la pantalla. A veces por querer ayudar a todo mundo dejas cuestiones pendientes tuyas. Si ya tienes quien te gratine la concha no compliques la relación algunas veces eres muy exigente al punto de poner hasta el gorro a tu pareja por cuestiones sin importancia.

Capricornio

¿A quién no le encanta engancharse con una buena serie de crímenes y misterios? ¡Es emocionante de principio a fin! ¿Has notado que cuando les preguntan a los grandes detectives qué están buscando, casi siempre responden con un enigmático “lo sabré cuando lo vea”? Suena un poco confuso, pero nos entendemos, ¿verdad? Pues mira, con la Luna Llena en tu signo, te conviertes en toda una detective de alto calibre. ¡Estás en la onda de descubrir la verdad! Has estado siguiendo pistas, rastros y ahora, ¡por fin está por llegar el gran hallazgo que tanto esperabas! No te voy a arruinar la sorpresa, pero déjame decirte que estás a punto de resolver un misterio personal que te conducirá a un descubrimiento ¡súper importante! Mantén los ojos bien abiertos y ¡prepárate para un giro impactante en tu vida! Eres de buen corazón y te preocupas por tu familia, pero sueles cometer errores al querer cambiar tu forma de ser para poder encajar con algunas personas que no pertenecen a tu clase. Podría presentarse una oportunidad para realizar un negocio, te irá super bien, solo checa con quien te relacionas pues habrá personas que querrán pasarse de listos o quitarte lo que por derecho te corresponde.

Acuario

¿Alguno de nosotros realmente sabe quién diablos somos en realidad? ¿O simplemente nos conformamos con ir por ahí dando tumbos, pensando que tenemos la respuesta? Y, ¿qué pasa con nuestra gente cercana y nuestros seres queridos? ¿Ellos saben quiénes somos de verdad o solo creen que lo saben? La imagen que tenemos de nosotros mismos se ve afectada por las impresiones que los demás tienen de nosotros. Pero, ¿hasta qué punto esas impresiones son imaginarias y hasta qué punto son reales? Nuestra identidad es más frágil de lo que pensamos, mis amores. En este momento, una situación complicada te está obligando a cuestionar quién eres en realidad. Pero, ¡escucha bien! Las consecuencias de esto te llevarán por un camino más feliz hacia tu futuro. Así que, ¡prepárate para abrazar esa nueva versión de ti misma y construir una vida llena de dicha y plenitud, corazón! Un vecino anda ladrando de tu reputación y pasado y hasta a tu familia podría meter. Problemas con familiares a causa de malentendidos y envidias. Un ex amor se pondrá en contacto contigo, ya sabes lo que tienes que hacer mándalo bien lejos. Pon atención a tus sueños pues te van a mostrar una situación que está por ocurrir en tu vida y te dirán la decisión que tendrás que tomar

Piscis

¡Ay, corazón despistado! A todos se nos va la pinza de vez en cuando, ¡pero vale la pena que pongamos atención a tus recientes olvidos! No tienes que regresar muy atrás en el tiempo para recordar ese momento en el que eras toda optimista y te sentías ilusionad@. ¿Recuerdas cómo te sentías en ese entonces? ¡Aférrate a esa sensación, mi vida! Normalmente no soy de recomendar mirar al pasado, pero si puedes revivir esas emociones, ¡encontrarás el entusiasmo que necesitas para dar los siguientes pasitos en tu viaje! Al recordar cómo comenzó todo, puedes alimentar un nuevo inicio, llenito de energía y buen rollo. ¡Tienes tanto por lo que estar entusiasmada, mi vida! Así que, ¡recupera ese brillo en tus ojitos y sigue adelante con una sonrisa radiante! ¡Tú puedes con todo lo que se te presente! No te compliques tanto la existencia, es momento de llevar la vida más ligera y hacer un lado todos esos problemas y cuestiones que te hacen perder el tiempo o te hacen cometer errores, no te culpes por cuestiones del pasado ni por situaciones en las cuales tú no eres culpable.