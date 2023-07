Una erupción solar provocó un apagón de radio en algunas partes del mundo

El Sol se encuentra en constante actividad. Aunque la gran mayoría de las explosiones y erupciones que ocurren en el astro rey pasan desapercibidas en la Tierra, algunos de estos incidentes pueden causar efectos mayores. El pasado 2 de julio, una región de manchas solares activas llamada AR 3354 desató una erupción solar de clase X, la máxima energía que puede generar nuestro Sol.

Con una potencia de X1,0, la llamarada provocó una ionización de la atmósfera superior de la Tierra, interfiriendo con las señales de radio en la parte de la Tierra que en ese momento estaba orientada hacia el Sol.

No se puede explicar exactamente por qué se dio este repentino aumento de la intensidad de la actividad solar, pero estudiarlo podría ayudar a comprender mejor los mecanismos del Sol y permitir predicciones más precisas en el futuro.

The Sun emitted a strong solar flare on July 2, 2023, peaking at 7:14pm ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X1.0: https://t.co/wc4wEGkZTc pic.twitter.com/djYJ4VsTzi

