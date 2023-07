Henry Martín le mandó un mensaje a los aficionados y críticos de la selección mexicana 

Ser parte de la selección mexicana es un sueño que muy pocos futbolistas pueden cumplir. Pero las presiones que esto representa pueden convertir ese sueño en una verdadera pesadilla al punto de no querer ir más a defender la camiseta de El Tri. El delantero Henry Martin cuestionó esas actitudes y describió lo radicales que pueden ser los seguidores del conjunto azteca.

‘LamborJimmy’, así nombraban el proceso de Jaime Lozano tras sus dos primeras victorias en la Copa Oro. Luego de la derrota con Qatar, la ilusión se vino abajo y las críticas comenzaron a hacerse sentir. Del cielo a la tierra son los cambios de concepciones y Henry Martín está consciente de ello.

“Sabemos cómo está la situación externa. Ganamos el primer partido y todos eran halagos, ¡súbanse al ‘LamborJimmy’! Y pierdes y… hay que buscar técnico. Sabemos cómo es la prensa, como es la afición y está bien (…) Contra Haití, en el primer tiempo, fallé… y cuando salí al medio tiempo me gritaron de todo. Después entras y al primer minuto anotas gol y todos ‘¡aaah!’. Sabemos cómo es esto. Todos nos vemos afectados y te motivas si las cosas salen bien”, explicó Martin en zona mixta.

"Pierdes un partido y cambia todo"



"Cuando ganamos ya todos decían súbanse al Lamborjimmy"



La reflexión de Henry Martín. pic.twitter.com/xnXlCUswoH — Futbol Picante (@futpicante) July 6, 2023

Javier Aguirre reveló qué hay jugadores que militan en Europa que ponen en entre dicho su participación con la selección mexicana por culpa de las constantes críticas en redes sociales y medios tradicionales. Pero Henry Martín reconoció que este tipo de ambientes hostiles no le afectan.

“No me enfoco en lo que dicen de afuera. He vivido tanto, que una rayita más al tigre no pasa nada. No me va a ayudar en mi trabajo lo que me ve a ayudar es trabajar en la cancha. Esto es fútbol, un juego puedes empezar ganando o perdiendo y lo que importa es lo que hagas hasta el final. hasta el último minuto”, explicó.

Respeto a Jaime Lozano

Jimmy ha tenido que asumir de emergencia el banquillo de la selección mexicana. El Tri acumula dos victorias y una derrota con Jaime Lozano en el banquillo. En conjunto azteca ya avanzó a los cuartos de final de la Copa Oro y Henry Martín pide respeto al trabajo de el estratega mexicano.

“Hay que tener paciencia y respeto al trabajo del Jimmy porque es un cambio drástico en el grupo. Nosotros lo percibimos y se nota, ustedes quizá no lo noten tanto. El objetivo ahí está y no hay que perder de vista eso”, concluyó.

Sigue leyendo:

· “Nos caímos los dos al suelo y fue entonces que me acuchilló”: el relato del aficionado mexicano que fue apuñalado en el partido de El Tri

· ¿Se retiran de la selección mexicana? Javier Aguirre revela inconformidades de futbolistas de El Tri que juegan en Europa

· André Jardine respalda a Jaime Lozano y utiliza de ejemplo a Lionel Scaloni en la selección de Argentina