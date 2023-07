Agricultura urbana contra la inseguridad alimenticia en LA

Para abordar la inestabilidad alimentaria que afecta a uno de cada cuatro residentes en el condado de Los Ángeles, la Alianza para el Crecimiento LA (The Partnership for Growth LA) dio arranque a la iniciativa Freedom Farms, un desarrollo económico sostenible para afroamericanos y latinos que residen en el sur y oeste de Los Ángeles.

El pastor Eddie Anderson, de McCarty Memorial Christian Church y Joel Simons, del Centro Judío para la Justicia, fundadores de la alianza, recibieron un cheque simbólico de $7 millones, que entregaron la congresista Sydney Kamlager-Dove. la senadora Lola Smallwood-Cuevas y el líder de la Asamblea de California, Isaac Bryan.

“Como pastor, todos los días veo la inseguridad alimenticia en el sur de Los Ángeles”, dijo el pastor Anderson a La Opinión. “Hay más licorerías que supermercados, restaurantes o tiendas donde no se podía encontrar comida sana durante la pandemia”.

Cuando se dio cuenta de esta situación, Anderson supo que debía crear la agricultura urbana para transformar el sistema y que mucha más gente de la comunidad comiera saludablemente.

Parte de la iniciativa de Partnership for Growth son las “granjas de la libertad” es mejorar la vida de los angelinos que radican en zonas de “desiertos de comida”, donde gran parte de las opciones alimenticias que tienen son comida “chatarra” o poco saludable.

“Queremos animar a las comunidades de Los Ángeles a plantar estas granjas y jardines, en sinagogas, iglesias y mezquitas públicas o privadas, y crear espacios para una microeconomía en la que plantemos semillas juntos”, dijo el rabino Joel Simons a La Opinión.

Rodeados de plantas de jitomates, maíz, nopales, yerbabuena, manzanilla, y árboles de higos, limones y aguacates, entre una gran variedad de alimentos saludables que se siembran en Good Earth Community Gardens (Jardines Comunitarios de la Buena Tierra), ubicados en el área de Miracle Mile,

Simons vaticinó que el éxito de las granjas urbanas dependerá de contar con los maestros jardineros correctos, los pequeños pedazos de tierra correctos y las conexiones correctas.

“Realmente, este será un modelo de cómo usamos el espacio urbano y cómo involucramos a los funcionarios electos locales, estatales y federales, y a los miembros de la comunidad para vender los productos y ayudar al crecimiento del empleo y la economía”, añadió el rabino.

“Espero que seamos capaces de crear una comunidad de bienestar a través de esta vida”, dijo el rabino,

Isaac Ryan, líder de la mayoría demócrata en la Asamblea de California y representante por el distrito 55 manifestó a La Opinión que, parte de la solución para acabar con los “desiertos de comida” en zonas habitadas por minorías de color en encuentra en el cultivo de sus propios alimentos.

“Estamos construyendo granjas urbanas sostenibles en nuestro distrito y comunidades pobres, trabajando en solidaridad, contratándonos unos a otros y alimentándonos unos a otros”, declaró el asambleísta.

“También, tenemos que asegurar de que nuestros beneficios públicos de CalFresh (cupones de alimentos) se puedan usar en los mercados de agricultores, y manera local para comprar alimentos saludables, no solo comida chatarra”, añadió.

“Si también se va a abordar la inseguridad alimentaria, tenemos que recordar que estas cosas no funcionan por sí solas; tenemos que asegurar de que los salarios crezcan al ritmo de la inflación y, más aún, tenemos que asegurarnos de que la gente se quede en sus casas, que no elijan si pagan por el cuidado de los niños o si pagan por una comida”.

Por su parte, Rene Molina, director ejecutivo de Restauración L.A. comentó que gran parte de los problemas de inseguridad alimentaria y la adquisición de comida saludable para las personas de minorías en sus lugares de residencia, radica en poder confiar en los funcionarios elegidos y en la democracia.

“Es necesario restaurar y sanar la confianza del pueblo entre sus líderes y ser activos en dar soluciones a los problemas, es decir, cambiar la mentalidad y trabajar para que la comida saludable no solamente se ofrezca en las áreas donde viven los ricos”.

Empeora la inseguridad alimentaria en Los Ángeles

A lo largo de 2022, el 37 % de los residentes de bajos ingresos del condado de Los Ángeles carecían de acceso a suficientes alimentos para llevar una vida activa y saludable. Son 10 puntos porcentuales más que en 2018, antes de que ocurriera la pandemia, según una investigaciónpublicada por Public Exchange de USC Dornsife.

El reporte indica que, casi una cuarta parte de todos los angelinos, alrededor de 800,000 hogares, experimentaron inseguridad alimentaria en 2022. Las tasas para los residentes latinos y afroamericanos fueron tres veces más altas que para los residentes blancos.

Durante la pandemia, los beneficiarios del programa federal de asistencia alimentaria, conocido como CalFresh en California y SNAP en otros estados, recibieron un aumento de emergencia en los pagos. Marzo fue el último mes en que se ofreció la ayuda suplementaria de tres años.

Un estudio relacionado de cuatro vecindarios del lado este de Los Ángeles designados como “desiertos alimentarios” reveló que el mayor problema para los residentes no es el acceso a los alimentos sino el precio, la calidad y la variedad.

En marzo, casi 1.4 millones de beneficiarios de CalFresh en el condado de Los Ángeles recibieron su última ayuda de la era de la pandemia, destinada para que los alimentos fueran más asequibles para las personas de bajos ingresos. Cada hogar recibió $95 menos al mes, y algunos vieron reducciones de hasta $250 mensuales.

Recuperar el Congreso: Sydney Kamlager-Dove

Frente a la inseguridad alimentaria que se vive en el país y que afecta a millones de estadounidenses, incluyendo a los blancos que son pobres, la representante Sydney Kamlager-Dove declaró a La Opinión que la solución al problema se encuentra en la recuperación de la mayoría en el Congreso de los Estados Unidos, en las próximas elecciones de noviembre.

¿Qué le dice a usted que uno de cada cuatro residentes del condado de Los Ángeles sufre de inseguridad alimentaria en pleno siglo 21?

“Esa es una estadística horrible. Es por eso por lo que SNAP no debería haberse cortado, SNAP son nuestros programas de beneficios de alimentos. Es por lo que deberíamos tener un programa federal de Ingreso Básico Universal, porque sabemos que las familias con solo entre 300 y $600 adicionales al mes pueden cubrir las necesidades básicas que se necesitan para mantener a sus hijos alimentados y protegidos.

Tenemos la obligación de hablar de la brecha de la riqueza. Y tenemos la responsabilidad de hablar sobre cómo podemos apoyar a las pequeñas empresas y los agricultores que son pequeñas empresas para que las comunidades puedan ganar independencia de estos recortes y de la relación de confrontación en la que ahora están involucrados con un partido republicano que no parece verlas”.

Las prioridades políticas para nuestros vecindarios no siempre son las mejores. Pero tenemos demasiadas licorerías en nuestros vecindarios…

“El sur de Los Ángeles ha sido conocido como un desierto alimentario y también como un pantano alimentario. Entonces, el desierto de comida no es comida, y luego la comida que hay es mala comida.

Esta es una oportunidad [ la Alianza para el Crecimiento LA / The Partnership for Growth LA] para nosotros para remodelar esa narrativa y cultivar buenos alimentos, pero también para desarrollar granjas donde no solo se cultivan verduras verdes y frutas.

También se pueden tener granjas de árboles, de cítricos, granjas tradicionales de frutas y verduras, avícolas y ganaderas. Y puedes hacer todo esto en entornos urbanos.

Parte del desafío que enfrentamos es que los alimentos se cultivan muy, muy lejos, y luego se colocan en camiones y nos los envían a esta comunidad, básicamente podemos reducir las emisiones, podemos ser parte de la protección del clima, podemos luchar contra cambio climático, y podemos construir negocios locales y apoyar una economía local con este tipo de inversión en el sur de Los Ángeles”.

_ Los republicanos están explotando el tema de la ayuda a las familias con los cupones de alimentos. ¿Cómo arreglar el problema?

“Lo primero que tenemos que hacer es recuperar la Cámara de Representantes, para que

los demócratas puedan tomar el mazo y podamos presidir comités realmente importantes como el Comité de Agricultura y Asignaciones. La otra cosa es que, si seguimos hablando de la pobreza en todo el país, la pobreza no solo afecta a las comunidades afroamericanas o latinas, sino que las familias blancas también luchan contra la inseguridad alimentaria.

¿Cómo despolitizamos los alimentos y hacemos que se trate de alimentar a los niños, alimentar a las familias en todo el país, así como hablar sobre quién debería cultivar y vender los alimentos? Tenemos que continuar compartiendo ese mensaje con el pueblo estadounidense para que puedan hacer retroceder a los republicanos que parecen estar empeñados en mantener a la gente en la pobreza y ahorrar todo este dinero para las grandes corporaciones y para la industria agroalimentaria”.