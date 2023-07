Cómo deshacerse del olor a humedad del aire acondicionado de tu auto

Es una solución bastante fácil.

Pocas cosas son tan agradables como el aire acondicionado de un automóvil en un caluroso día de verano. Pero ¿qué hacer cuando el aire que sale de las rejillas de ventilación huele a calcetín sudado?

“Lo que probablemente esté oliendo es la condensación que proviene del evaporador dentro del sistema de calefacción y refrigeración”, dice Jake Fisher, director senior de pruebas de automóviles de Consumer Reports. “Básicamente, el agua se acumula en esa área y, si se asienta el tiempo suficiente, crea el olor a humedad”, añade.

La mayor parte del agua debe salir de tu coche a través del drenaje del evaporador debajo de la parte inferior del vehículo. “Probablemente hayas visto un pequeño charco de agua debajo de la parte inferior de tu carro en un día caluroso y húmedo”, explica Fisher. Pero a veces, parte se acumula en el evaporador, y si permanece allí por un tiempo, se formarán bacterias y moho y llegará a olerse en la cabina del automóvil. Pero hay una solución bastante fácil.

Primero, enciende el ventilador interior del coche en configuración baja y abre las ventanas del automóvil. Hazte con un desinfectante como Lysol o algún tipo de producto desinfectante para aire acondicionado de una tienda de autopartes y rocíalo en la zona que se llama el plénum.

El plénum es una caja que se conecta al sistema HVAC (sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado por sus siglas en inglés), y que se puede encontrar en la base de tu parabrisas a la altura de los limpiaparabrisas. Justo allí verás unas rejillas de ventilación que son el plénum de tu coche. De ahí es de donde proviene el aire que entra en tu sistema de calefacción y refrigeración.

Rocía abundantemente el limpiador en ambos lados de la ventilación de entrada del plénum y los propios ventiladores lo introducirán en el sistema, donde matará las bacterias y ayudará a eliminar el olor a humedad. En ese momento es preferible mantener las ventanas abiertas para ayudar a ventilar el automóvil. Si tienes un filtro de cabina, retíralo antes de rociar el desinfectante para ayudarlo a moverse a través del sistema. También podría ser un buen momento para cambiarlo, porque un filtro sucio impide un flujo de aire óptimo. Los filtros de cabina suelen ser bastante fáciles de alcanzar, a menudo se encuentran detrás de la puerta de la guantera.

Para mantener tus rejillas de ventilación en buenas condiciones durante el verano, apagua el aire acondicionado y deja que los ventiladores funcionen durante unos minutos antes de apagar el motor del carro. Esto ayudará a eliminar parte de la humedad que se forma en las rejillas de ventilación del aire acondicionado.

