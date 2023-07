Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de julio de 2023

ARIES

¡Vamos, Aries! Este es tu momento de brillar. Te espera un día lleno de energía y determinación. Si tienes metas, ve tras ellas sin miedo. No te rindas y no te preocupes si encuentras obstáculos en el camino. Tu valentía te ayudará a superar cualquier desafío. Ve tras tus sueños y metas y no permitas que nadie te detenga en ello. Muchos celos y desconfianza por parte de una amistad que siente que te está perdiendo por la llegada de una persona a tu vida. Si tienes una relación no descuides a tu pareja por andar de más por las redes sociales, se te da mucho eso, das entrada a personas que tienen otro tipo de interés hacia ti y después ya no sabes cómo quitártelos de encima. Información que ocultaste con mucho celo sale a la luz. Cambia tu manera de pensar y actuar pues podrías cometer errores con la persona que te interesa. Te enterarás de que hubo una fiesta y no fuiste requerido o requerida.

TAURO

Tauro, este día es ideal para relajarte y disfrutar de la belleza de la vida. Dedica tiempo a cuidar de ti mismo y de tus seres queridos. También es un buen momento para poner en orden tus finanzas. Si trabajas duro, verás resultados satisfactorios. No te preocupes por las pequeñas cosas, ¡disfruta de cada momento! Si tienes pareja ten cuidado con cuestiones familiares pues vienen algunos desacuerdos. Te visitará amistad y se pondrán a chismear bien y bonito. No te permitas caer ni tropezar una vez más, aprende a ver la vida de manera distinta y si te caes levántate con más fuerza ya no puedes vivir en el suelo y menos por una persona. Tus sueños te revelarán grandes cosas y situaciones, no te compliques tanto la vida y vive cada hora que tienes, sueles atender cuestiones que no te dejan nada y dar tu tiempo a quien no te da ni un segundo de atención.

GÉMINIS

¡Hola, Géminis! Este día te sentirás más comunicativo y sociable que nunca. Aprovecha esta energía para conectarte con nuevas personas y expandir tu círculo social. Es un buen momento para expresar tus ideas y ser creativo. No te olvides de escuchar a los demás también. Mantén un equilibrio entre hablar y escuchar. Ten mucho cuidado con comentarios que recibirás por parte de una persona, que no te afecte lo que escuchas, recuerda que las personas cuando no logran superarte o ser mejor que tu suelen aventar el veneno para dañarte y hacerte sentir muy mal. Vienen cambios en tu estado de ánimo, andarás bien bipolar y cambiante, aprende a controlarte más y no desquitar tus enojar y errores con personas que ni la deben ni la temen. No te dejes llevar por chismes de familiares cercanos los cuales te pondrán muy de malas en próximos días, solo toma lo que te convenga.

CÁNCER

Querido Cáncer, este día es importante que te concentres en cuidar de ti mismo. Pon atención a tu bienestar emocional y físico. Es posible que te sientas más sensible de lo habitual, así que recuerda rodearte de personas que te brinden apoyo. Aprovecha también para conectar con tus seres queridos y expresar tus sentimientos. Te preocupas mucho por el futuro y aún no sabes si estarás en él. Algunas ocasiones caes en situaciones muy absurdas que lejos de beneficiarte solo te atoran en el camino. Aprende a vivir en soledad y a disfrutar los momentos propios. Una amistad podría ser víctima de robo o de asalto en estos días. Iniciaste la semana más relajada, es importante que ocupes tu energía en cosas de provecho y que te dejan algo a cambio, sueles invertir tu energía, tiempo y dinero en puras tonterías de las cuales no obtienes nada.

LEO

¡Leo, es tu momento de brillar en el escenario de la vida! Este día te sentirás con confianza y carismático. Aprovecha esta energía para destacar en tu trabajo o en cualquier proyecto que tengas entre manos. No temas ser el centro de atención y muestra tu creatividad al máximo. Recuerda también cuidar de tus relaciones personales. Una amistad se enfermará. Viene una separación o pérdida de persona de tu vida. Muchas dudas en el amor e incertidumbre por sueños que has tenido en las últimas fechas. Es probable que vengas oportunidades de mejorar en el trabajo o nuevos proyectos que tienen que ver con un negocio. Piensa bien la decisión que vas a tomar o podrías cometer ciertos errores que repercutirán en tu futuro. Te cuesta mucho trabajo olvidar a las personas y por eso muchas veces terminas sufriendo, recuerda que nadie es eterno y que todo principio tiene un final, disfruta el momento que tenga que durar.

VIRGO

Querido Virgo, este día es momento de enfocarte en la organización y la planificación. Establece metas realistas y trabaja con paciencia y determinación para alcanzarlas. Presta atención a los detalles y sé meticuloso en tu trabajo. No te olvides de cuidar de tu salud y encontrar tiempo para el descanso y la relajación. Te reencuentras con familiares. Pensarás mucho en quien se fue, recuerda que mucha culpa fue tuya. Mucha suerte en juegos de azar. Grandes amores están por llegar uno que viene de tierras lejanas y otro que podría aparecer mediante una red social. No te preocupes por quien se va sin razón, preocúpate por las personas que te rodean y no atiendes como se debe. Busca a esa amistad con la que no terminaste bien, deja tu orgullo y rencores atrás y decídete arreglar todas esas situaciones que quedaron pendientes e inconclusas.

LIBRA

Libra, este mes es importante que encuentres equilibrio en todas las áreas de tu vida. Presta atención a tus relaciones personales y busca la armonía en ellas. También es un buen momento para tomar decisiones, especialmente aquellas que te acerquen a la paz interior. No temas expresar tus opiniones y defender tus ideales. Ten cuidado con cuestiones que tienen que ver con nuevos proyectos con otras personas, podrían traicionarte. Sentirás deseos de regresar el tiempo y vivir momentos que te hicieron feliz, dale vuelta a la página no vivas ya de eso, tienes todo para ser feliz. Estarás en un tono que ni tu madre te aguante, algunas veces caes en tonterías y te amargas de la nada. Si tu relación ha estado algo confusa y seca, ponle más ganas, recuerda que también requiere mantenimiento, quita de ella lo que la dañe y aprende a salir a nuevos lugares con tu pareja, la relación ha pasado a la costumbre y monotonía.

ESCORPION

¡Escorpio, este día estarás lleno de pasión y determinación! Aprovecha esta energía para perseguir tus metas con intensidad. No temas enfrentar los desafíos que se te presenten, ya que tienes la capacidad de superar cualquier obstáculo. No olvides mantener un equilibrio entre tu vida personal y profesional. Un viaje empezará a planearse, la pasarás de lo mejor. No caigas en cuestiones pasadas que solo te han dañado y mermado la existencia. Cambios importantes en cuestión de amistades, ten presente que no eres monedita de oro y no puedes caerle bien a todo mundo, quien se quiera quedar es bienvenido en tu vida quien no, que se quite de la puerta y no estorbe en la entrada. Oportunidades de concretar relación o de conocer a una persona que moverá tu mundo, llévala tranquis no te ilusiones ni enamores tan rápido que puedes caer en las mismas equivocaciones.

SAGITARIO

Sagitario, este día es momento de aventura y expansión. Busca nuevas experiencias y aprovecha las oportunidades que se te presenten. Es un buen momento para viajar y ampliar tus horizontes. No te olvides de cuidar de tu crecimiento personal y de conectar con tus seres queridos. ¡Disfruta al máximo de la vida! Amistad se va de viaje. Encuentras objetos que estaban perdidos. Si tienes pareja la relación va a mejorar mucho, pero todo depende de la manera en que comiences a consentir a tu pareja. Andarás rodeado de mucha envidia por parte de amistades, te ha ido muy bien y por esas cuestiones suelen enviarte malas energías, trata de no comer comida que te llegue de personas de las que desconfías, tu sexto sentido te anunciara de quien hay que cuidarse. No permitas que comentarios fuera de lugar de amores del pasado te arruinen tus días, tu no estás para eso sino para cosas mejores.

CAPRICORNIO

Querido Capricornio, este día es momento de enfocarte en tus responsabilidades y metas a largo plazo. Trabaja duro y mantén la disciplina para lograr tus objetivos. No te desanimes si sientes que el progreso es lento, recuerda que cada paso cuenta. No olvides encontrar tiempo para el descanso y el disfrute también. Si tienes pareja ten cuidado con buscar motivos o pretextos para estar peleando, no tienes necesidad de hacerlo. Fraude en una amistad. Cambios de casa o limpieza, te vas a encontrar objetos que creías perdidos. Subida de peso y posibilidad de comprometerte en caso de tener una relación. Cuídate de una amistad del pasado pues está por regresar y no tiene buenas intenciones, buscará sacar información de ti, quiere fregarte la existencia. Si no te sabes aguantar no entres en pelas con amistades. Un evento o situación te hará valorar más a tu familia.

ACUARIO

¡Acuario, este día te sentirás inspirado y lleno de ideas innovadoras! Aprovecha esta energía para ser creativo y buscar soluciones únicas a los desafíos que enfrentas. No temas expresar tu individualidad y ser auténtico. También es un buen momento para conectarte con tu comunidad y contribuir con causas importantes. Hay personas a tu alrededor que solo dañan tus energías, tu orgullo te hace cometer muchos errores, sin embargo, algunas veces te ayuda para no caer en las mismas cuestiones del pasado. Es probable que tengas que poner en regla tus sentimientos o tu andar por la vida, has entrado en una etapa en la cual comenzarás a madurar mucho. Expareja seguirá dándote lata, necesitas ya cerrar ese ciclo para poder atraer personas buenas que de verdad te quieran y valoren y no solo te busquen para obtener algo a cambio.

PISCIS

Querido Piscis, este día es importante que te conectes con tu intuición y tu mundo interior. Dedica tiempo a la meditación y la introspección. Escucha tus sueños y presta atención a tu intuición, ya que pueden guiarte hacia oportunidades significativas. No te olvides de cuidar de tus emociones y rodearte de personas que te apoyen. Amores de un rato te acecharán en estos días, deja en claro tus sentimientos y no te metas en relaciones prohibidas. Ya no pienses tanto en lo que pudo haber sido, aprende a soltar y concentrar tus energías en nuevas oportunidades. Familiar se enferma. Una mentira podría ocasionar un problema enorme con pareja en caso de tener. Cuida mucho la cuestión de la alimentación se te va a hacer bolas el engrudo y podrías subir mucho de peso. Debes acomodar tus horarios y pendientes para que no faltes a compromisos, si una vez sentiste necesidad de mandar todo a la fregada fue por tu inestabilidad que no has sabido controlar.